Alex Caniggia, íntimo: cuando su padre lo encerró en un auto para ir a un prostíbulo, su relación con el dinero y qué lo separa de la locura

Alexander Caniggia - Entrevista

-¿Qué es un pija?

-Es una referencia a la high society.

-¿Y a quiénes te referís?

-A un cheto. Viste que en España se dice: un pija, un pijo.

-¿Y un barat?

-¿Los barats? Ya tu sabes… Los barats son esos: las pulgas, como dije, los chupa sangre. Los envidiosos de mierda obviamente. Para mí eso es un barat más que nada.

-Uno lo identifica con la palabra “barato”, ¿o no?

-Claro: barato, barat… También puede ser por esa parte.

-¿La persona que no tiene plata sería un barat?

-No sé si así lo diría, pero para mí es lo otro. No el que no tiene plata.

-Pero alguna vez dijiste que el que viaja en subte es barat…

-Obviamente, eso sí. Sarpado en barat, el subte.

Una publicación del propio Alex en su Instagram, en referencia a cuando la Gendarmería Nacional lo quiso detener por haber violado la cuarentena.

Alex Caniggia dice y ríe. Camiseta amarilla de mangas largas, con una inscripción en cada brazo. Tatuajes, más de los enumerables. Dentadura nueva, no precisa desde cuándo. Pelo descuidado, o prolijamente descuidado.

Barrio de Palermo apenas cae la noche. Llueve. La reunión es en la oficina de su representante. Alex resulta un poco más bajo de lo que proyecta la televisión. Mucho más amable, también. “No me gusta dar entrevistas. Me aburre. Bah, no sé, porque no doy”.

-¿Sos una persona común?

-Sí, yo creo que sí.

-Sos excéntrico.

-Sí, pero soy copado.

-Tu hermana dice que estás un poco loco.

-No. Loco está el que está con el chaleco de fuerza. Ese está loco de verdad. Los que están así… Esos están sacados.

-O sea que un chaleco de fuerza te separa de la locura.

-Claro, el chaleco, chavalote.

Unos días antes de esta entrevista, Alexander Caniggia -nacido en Buenos Aires en 1993-, renunció al Cantando 2020. Una pelea con Oscar Mediavilla -Óscar, dirá él-, lo llevó a retirarse del concurso. “¿Para qué voy a ir a un lugar donde alguien me dice que me va a poner un cero sin importar cómo cante?”, pregunta.

No lo toleró y renunció. El día de la sentencia sin embargo su compañera, Melina De Piano, tuvo que ir a recibir el veredicto. Antes de quedar descalificada rompió en llanto por la oportunidad laboral que se le escapaba. Después, declaró: “Para los que siguen buscando que hable mal de Alex Caniggia, eso jamás va a pasar. Ayer me conmovió su renuncia y él lo sabía, pero también evaluó no irse solo por mi trabajo”. Al final, a pesar de haber pasado por el teléfono en ausencia, Alex fue descalificado. (El resultado de ese sobre que nunca mostraron, revela Alex, fue una contundente victoria suya por más del 80%).

-¿Qué sentiste cuando viste a tu compañera llorando en el programa el día de la sentencia?

-Y bueno, es feo eso. Yo los llamé a ellos y les diie igual. Voy a renunciar les dije a ella y a mi coach. Me entendieron. O sea… el hombre, el “villa” este, me dice que me va a poner un cero, por bronca, envidia, no sé... Yo voy, canto bien, la rompo como siempre, ¿y me ponés un cero…? No. No voy a permitirlo.

La imagen de la pelea final: luego del cruce entre Alex y Oscar Mediavilla, el hijo del Pájaro decidió abandonar el certamen.

Alex Caniggia dice y ríe, todo el tiempo, como si cubriera cualquier declaración de ambiguedad. No sé si es un juego maestro o un reflejo un Joker de su personalidad. La vida parece tomárse a la broma, sí. Lo que dice en cambio parece decirlo todo en serio.

Debajo del ojo derecho tiene tatuado un 18. Le gustó el número. En una de sus manos: “el emperador”. Ahí cerca, las iniciales de sus hermanos, las iniciales de su madre, las iniciales de su padre.

-Sé que hay algunas cosas de las que no te gusta hablar. ¿Es porque on temas que te duelen?

-¿Cuáles?

-Por ejemplo...

-Ya sé lo que vas a preguntar Harryngui…

-No sé qué de todo.

-Ya sé qué me vas a preguntar…

-¿Qué?

-Algo de mi familia, ¿no? O de mi viejo.

-Podría ser.

-Podría ser.

-Tu viejo se comprometió.

-Sí.

-Al parecer se va a casar.

-Supuestamente.

-¿Eso qué te genera?

-La verdad que no me genera nada. Como dicen los españoles: me la suda. Onda, me da lo mismo, sí. Que haga lo que quiera.

-Una vez contaste en un programa en Italia…

-Sí.

-Lo contaste en Italiano.

-Sí, es verdad.

-Que en una experiencia tu viejo te dejó en un auto encerrado…

-Sí, eso es verdad.

-Para estar con una prostituta.

-Sí, es verdad.

-¿Cómo fue? ¿Vos qué edad tenías?

-Qué sé yo… Diez creo.

-¿Cómo fue?

-Como lo conté en el programa italiano…

-Pero estaba en italiano, no se entendía.

-Bueno, fue que, nada, fui a un lugar y me dijo: bueno ahora tengo que ir a un lugar acá, tengo que ver a alguien, no sé qué, y yo dijo ah bueno, qué sé yo. Y entramos y era un puticlub.

-¿Y vos te quedaste en el auto?

-Y yo me quedé en el auto, obvio. Diez años. Yo decía: qué raro, ¿esto qué es? Y… un puticlub.

-¿Estabas solo?

-¿Estaba solo? Sí, estaba solo.

-Y tu viejo fue, hizo lo que quiso hacer, y volvió.

-Sí, no sé cuántos minutos. Yo no entendía nada. Imaginate, diez años. Qué mierda vas a entender qué es un puticlub, ¿no? Bueno, entendés algo pero…

-¿Y fue solo una vez o varias veces?

-No, fue esa vez.

Claudio Paul Caniggia está alejado de sus hijos Alex y Charlotte, a causa de un conflicto entre él y Mariana Nannis. En cambio, sí tiene buen vínculo con Axel.

-No estás en una buena relación con tu padre hoy, ¿no?

-No, no hablo hace un montón. Como un año creo, o por ahí.

-¿Porque no te llama?

-No, no. Nada. Él no me llama, y yo no lo llamo. Cero relación.

-¿Y eso te pone mal?

-No, no me pone mal. No, no.

-¿No?

-No. Yo hago mi vida. Él hace su vida.

-¿Llorás?

-No, no lloro. La última vez que lloré fue cuando salí… bueno, cuando nací. En la cuna. Y esa fue la última vez que lloré, sí.

-¿Nunca más?

-Nunca más lloré, no.

-¿Te parece que los hombres no lloran o vos no llorás solamente?

-No sé, me parece algo de cada uno. Por ahí a alguno le pasó algo malo y lloró. No sé. Por ahí alguno es más emocional que otro, sí. Qué sé yo.

-¿No llorás viendo una película triste…? Love Story por ejemplo.

-Ah, no, eso no. Muy marica sino.

-¿Qué pensás de la homosexualidad? ¿Te considerás homofóbico?

-¿De los topus?... Que hagan lo que quieran, cada uno. Como con el porro: si te querés fumar un faso, fumate un faso. O sea, si te gustan los hombres, te gustan los hombres. Cada uno hace lo que quiere… O sea, los otros son los barats.

-¿Los que critican decís?

-Sí, olvidate. Cada uno que haga lo que quiera.

Alex junto a Macarena Herrera, su novia, con quien convive en una casa en un barrio cerrado en La Plata.

Hace poco, Alex hizo un posteo en el que había dos imágenes: en una se veían las playas de la ciudad española de Tenerife (y decía “Tenerife”), en la otra se veía un barrio humilde de la Ciudad de Buenos Aires y el texto “Tener IFE”, en referencia a las personas que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia.

El posteo molestó a mucha gente. El mismo locutor del Cantando 2020, Martín Salwe, llamó “descerebrado” a Alex. Él no se inmutó. “Yo siempre jodo con esas cosas. Muchos se lo tomaron mal. Igual a mi me la suda”, dice. Se refiere, creo, al show business: ese parece ser el mundo al que le habla. Pero tal vez sea su carisma -extrañisimo pero ineludible- el que propone esta interpretación benevolente de su alma.

-¿No te da miedo que te cancelen? Que digan: este muchacho es muy desubicado.

-No, no.

-¿Pensaste en si alguien se puede sentir ofendido? Alguien por ejemplo que te sigue y te admira y cobra el IFE porque está en una situación economica complicada…

-Tiene que saber que es para joder. Yo siempre jodo en Instagram. Sino, alto Instagram aburrido sino tendría. ¿No?

-Cuando escuchás que en la Argentina hay más de un 40% de pobreza, y que en los niños es más del 50%. ¿Qué te genera? Saber que uno de cada dos chicos en la Argentina son pobres.

-Y… es feo eso. Porque como te dije, yo que soy un pibe de afuera y todo veo... ¿qué onda? En Marbella no hay nada de eso. O sea, o en Inglaterra, lo que sea. En Miami, también. Bueno, en Estados Unidos hay más pobres. Pero en Europa casi ni se ve eso. Entonces después vengo acá y es feo ver eso.

-¿Te golpea?

-Y… es feo. Es feo. Porque uno quiere que en su país esté bien la gente, no que esté mal. Obviamente. Pero bueno, no puedo hacer nada, no soy el presidente.

-Doy por sentado que política no te gustaría hacer...

-No. Por ahora no.

-¿Te considerás feminista?

-¿Qué sería feminista?

-Que luchás por la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y reconocés el desequilibrio que hay en las oportunidades entre hombre y mujeres.

-Ah.

-Y que vivimos en un sistema patriarcal.

-Ah, no sé. No. No opino de eso.

-¿Te parece que las mujeres merecen las mismas oportunidades que los hombres?

-Ah, sí, eso sí. Como vi ahora, que las mujeres juegan al fútbol… Está oficializado o algo así. ¿No? Sí, sí. Está bien eso. O vi que ahora hay juezas de línea mujeres también, ¿viste? Que el otro día el Kun le hizo una palmada a una… Sí, está bien eso.

-¿Y del aborto? ¿Estás a favor de la legalización del aborto?

-Sí, creo que sí.

-¿Y de la legalización de la marihuana?

-¿De la marihuana? Que hagan lo que quieran. Como te dije, si te querés fumar un faso fumatelo.

Alex Caniggia dice y ríe, y también, a veces, da lecciones. Hay algo de self made man en su relato: alguien que se construyó tan a su medida que inventó lo que no había. Su propio Golem, hecho de consonantes y palabras anglófonas. “Soy un crack, el más piju, ¿no?", dice. Sí, le digo, y lo creo. Apenas veo la sonrisa satisfecha que se le forma en la cara, lo creo.

Hoy mismo, domingo 25 de octubre a las 20 horas, Alex dará un espectáculo por streaming en el que enseñará a quienes compren la entrada cómo ser parte de la alta sociedad. El show se llama Escuela de Pijudos, las entradas se compran en www.argentinashowlive.com, y el cuadernillo de prensa lo define así: “Rodeado por sus conejillos de indias favoritos: amigos, enanos y gente con la cara tatuada, Alex nos entrega sus más valiosos secretos para transformar nuestra patética existencia barat, en un ejemplo de magia pijuda, high society. Nos brindará tips para vestirse como un campeón, hablar como un gentleman y hasta clases de alemán para manejarse en el mundo. Pero eso no es todo. Alex le toma lección a sus amigos y los califica en la escala de pijudos. ¿Alguno se acercará al 10? Es el número hasta ahora exclusivo del Emperador”.

-¿Tenés muchos seguidores barats?

-No. Todos mis seguidores son de la high society. Todos.

-¿Todos?

-Todos. Todos mis seguidores son unos pijudos. Todos. Ya por ser seguidor mío ya sos un piju.

-Pero la entrada igual es accesible para barats…

-Sí, obviamente. Pero no sé cuánto sale.

-Salen 600 pesos.

-Ah, ¡bien barat!

-Te voy a hacer una pregunta cursi, si me permitís.

-Pregunta cursi…

-Si tenés que elegir entre una vida sin amor o una vida sin dinero…

-Sin amor. Manzana. ¿Estamos locos? Bien millo y sin amor.

-¿Sí? ¿Preferís?

-Sí. Vida rockstar.

-¿Solo en la mansión?

-Sí, solo en la mansión. Total, si sos re millo vienen sabés cómo los lambones…

-Pero vienen por el billete.

-Sí, obvio. Obviamente. Pero bueno, no vas a estar solo. Están todos los lambones ahí activos.

-¿No te molesta?

-No, no.

-¿Podés distinguir cuando alguien está con vos con amor o por dinero?

-Sí, obvio. Te das re cuenta.

-¿Cómo te das cuenta?

-Y… te das cuenta. Es obvio eso. No sé cómo mierda decirte. Cómo mierda te digo, a ver…. Que no sé, se vive el momento ese. No sé cómo decirte.

-¿Reconocés los colmillos del amor por conveniencia?

-Sí. Te das cuenta si es una gold digger o no es gold digger.

-¿Qué sería eso?

-Una caza fortunas. Que está lleno.

-¿Tuviste novias caza fortunas que tuviste que alejarte?

-No, no tuve. Por suerte no. No tuve. Caza fortunas no tuve.

-¿Qué pensás de la política en la Argentina?

-No, no opino.

-¿No te interesa?

-No, para nada. Ninguna política me interesa.

-¿Y del dólar? ¿Estás al tanto de a cuánto está el dólar hoy?

-Sí. A 178 creo. ¿O 180? Algo así. (La nota fue realizada el miércoles 21 de octubre)

-Lo seguís minuto a minuto…

-Al dólar lo sigo. El dólar sabe… Ese sí que sabe.

-¿Quién es más pija: el dólar o vos?

-¿Quién es más pija? Y, los dos. Estamos ahí activos.

-¿Cómo creés que hubiera sido tu vida si tu familia no hubiera tenido plata?

-¿O sea, si era un barat?

-Si eras un barat…

-Qué sé yo… ni idea. Tengo que estar en ese lugar. Sino, Harryngui, imposible…

-Pero hagamos un ejecicio de imaginación: Alexander Caniggia… barat.

-Imposible eso. Nacido high socy, morir high socy.

SEGUÍ LEYENDO:

Alex Caniggia renunció al Cantando 2020: el dolor de su compañera de equipo

Oscar Mediavilla habló de la renuncia de Alex Caniggia al Cantando 2020: “Por ahí se asustó”