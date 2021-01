“El pajarraco con sus hijos siempre ausente”: el furioso mensaje de Alex Caniggia a su padre en el día de su cumpleaños

En agosto del 2019 un tremendo escándalo sacudió a la familia Caniggia. En ese entonces había un fuerte rumor por la separación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, y en el que aparecía como la tercera en discordia la exuberante morocha Sofía Bonelli.

Finalmente ese rumor se confirmó e incluso, en una entrevista que dio a Susana Giménez, la mediática fue dura con sus palabras: “Yo no estoy separada de mi marido, ni me divorcié, ni nada. Él está con una prostituta, drogadicta, que lo tiene drogado todo el día. Van a ir todos presos”.

A partir de ese entonces, sus hijos mediáticos Alex y Charlotte se manifestaron en diferentes entrevistas y a través de las redes sociales, en contra de su padre, acusando al Pájaro Caniggia, de ser un padre ausente, entre otras cuestiones. Mientras que Axel Kevin, el mayor y quien se mantiene alejado de las cámaras, se proclamó a favor de su padre.

Y justamente este sábado el ex delantero de la selección argentina de fútbol cumplió 54 años, y el ex participante de Cantando 2020 aprovechó para pasarle factura a su padre y le envió un mensaje muy duro a través de su cuenta de Twitter.

Pero con un estilo muy irónico, Alex Caniggia eligió saludar a su mamá en vez de a su padre: “Hoy cumple años mi madre una mujer diferente. A ella le debemos todo, fue padre y madre siempre presente… el pajarraco con sus hijos siempre ausente, mal padre sin códigos”.

El tuit de Alex Caniggia

“Feliz cumpleaños a esta gran persona. Gracias por enseñarme a estar tranquila ante tanta hija de pu... Gracias por agarrar fuerte mi mano y decirme ‘estoy con vos más que nunca’. Gracias por hacerme fuerte ante tanta mierda. Gracias”, escribió en tanto, Sofía Bonelli-actual pareja de Claudio-, sin explicar a quién iba dirigido su exabrupto. Y Caniggia avaló sus dichos al repostear el mensaje en su propia cuenta.

Por otra parte, de los tres hijos que Claudio Paul tuvo con Nannis, sólo uno lo saludó, al menos, de manera pública. Y ese fue, obviamente, Axel Kevin. El artista, que actualmente vive en Europa junto a su novia, Nieves, subió una foto con el ex jugador y puso un escueto: “¡Feliz cumpleaños Papá!”. Y el Pájaro la compartió respondiendo: “¡Muchas gracias hijo!”.

“El nivel de despecho de esta mujer no tiene límites. Si busca atacar a Sofía, no lo logra. Tengo al lado a una mujer inteligente, bella y fuerte. Admiro su fortaleza, es una mujer íntegra y eso la obsesiona”, había asegurado Caniggia al enterarse de los comentarios que Nannis había hecho sobre su novia. Y luego concluyó: “No aceptan que elegí rehacer mi vida y eso significa conocer a alguien que me haga bien, que me motive a ser mejor. Ella (Bonelli) me devolvió las ganas de vivir”.

