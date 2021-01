Desde casa y en familia: así se enteraron Claudia Villafañe y Analía Franchín quién era la ganadora de Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe se consagró como la gran ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity Argentina, luego de una reñida final que se grabó hace semanas en la que ella y Analía Franchín tuvieron que realizar un menú de pasos. Sin embargo, la mamá de Dalma y Gianinna recién se enteró durante la emisión del programa, en paralelo con el público, que ella era la campeona.

Según contó Marcelo Polino en el programa Flor de equipo, desde el canal y la productora decidieron grabar dos resultados de las finales: uno en el que el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui daba a Franchín como ganadora y otro en el que anunciaban que el premio lo llevaba “la Tata”, como cariñosamente la llama su familia.

“No se sabe quién ganó. En las redes se dice que se sabe, pero no. Se grabó con una modalidad en que se hicieron dos finales como para que nadie lo sepa. Se grabó el programa como habitualmente, y después un escribano tomó el voto de cada jurado, y el sobre se va a abrir esta noche. Nadie sabe aún quién ha ganado esta primera edición de MasterChef Celebrity”, había explicado el lunes por la mañana el periodista.

El resto, ocurrió en edición y las participantes y el resto de sus ex compañeros, que también estuvieron en el piso presenciando la grabación de la final, se enteraron el lunes por la noche, en plena emisión, al mismo tiempo que el público.

Claudia, según posteó en sus redes sociales, vio el programa en su casa, abrazada con sus hijas Dalma y Gianinna en el jardín, sentada sobre una manta en el pasto. “Siempre así, juntas y a la par las amo con todo mi corazón”, escribió y seguramente aunque no están en la foto la acompañó el resto de su familia y amigos.

Claudia mirando la final con Dalma y Gianinna





Analía también vio la final en su casa con su familia. Pero no podía aguantar la ansiedad y grabó varios videos en Instagram: “Están todos viendo el programa ahí adentro. Les digo que si pierdo, no me digan ‘uh, igual ganaste’ como que les da pena. Yo estoy feliz por haber llegado hasta acá, no puedo más. Tengo como angustia acumulada, alegría, no sé qué decir, que termine el corte”.

Luego de realizar la prueba que consistía en preparar en 90 minutos una entrada, un plato principal y un postre dignos de un restaurante de máximo nivel, el jurado les hizo excelentes devoluciones a ambas y Santiago del Moro anunció la tanda comercial.

Minutos más tarde y luego de un extenso silencio, Martitegui al fin dijo: “La ganadora de Masterchef es...la Tata”. Y en medio de los festejos, Claudia dijo: “Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está... Estoy muy agradecida y feliz”.

Gianinna, Dalma y Claudia luego de la final de Masterchef Celebrity





Apenas se conoció en televisión el nombre de la ganadora del reality que pronto tendrá su segunda edición, Dalma posteó una foto y la felicitó: “¡Siempre con vos! ¡Para siempre los 4 juntos! ¡Gracias Babu! ¡Gracias Tata! (el flequi de la Tata esta así porque la tiramos a la pileta! )”.

