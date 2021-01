El festejo de Claudia Villafañe y sus anécdotas más recordadas en la cocina de Masterchef Celebrity

(Instagram: @claudiavillafaneok)

Luego de consagrarse campeona del Masterchef Celebrity, Claudia Villafañe hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que les agradeció a los miembros de la producción por el trabajo realizado durante el ciclo y recordó anécdotas con las principales figuras del certamen.

“Ustedes no se imaginan lo que sentí en ese momento, todas las cosas que se me pasaron por la cabeza desde el día en el que decidí estar en el certamen hasta hoy. Tantos momentos compartidos, tantos aprendizajes, conocer gente maravillosa, empezando por mis compañeros (me llevo en el corazón todas nuestras risas y nuestras tristezas, que fueron más leves porque armamos un grupo hermoso), técnicos, producción, dirección y control, los chicos del bar, los asistentes gastronómicos y todos ustedes que me hacen el aguante en la calle, subiendo una historia, pidiéndome una foto, un video o un mensaje”, comenzó el mensaje.

Luego, la ex esposa de Diego Maradona le agradeció a las principales figuras del Programa. Primero, al conductor, Santiago del Moro, por “acompañar tan bien durante el proceso” a los participantes y luego, a uno de los miembros del jurado, Germán Martitegui, “por la devolución del ajo” que tanto la “hizo crecer”.

En esta parte, la empresaria se refiere a la crítica que le hizo el experto gastronómico justo antes de probar el carpaccio que preparó la participante en una de las galas y que la salvó de la eliminación. “Recién hoy a la mañana dejé de repetir el ajo de tu bruschetta”, le comentó “Tegui”.

El segundo en ser mencionado por Villafañe fue Damián Betular, a quien recordó por su “corrida” cuando hizo “los cupcakes con azúcar impalpable en vez de harina”. En aquel momento, tuvo que rehacer rápidamente toda la preparación, ya que se había equivocado de recipiente en su primer intento de cocinarlos.

“Salí del estudio y me puse a llorar porque fue mi culpa haberme confundido el tarro de azúcar impalpable con el de la harina”, contó, en su momento, la mamá de Dalma y Gianina Maradona sobre aquel episodio.

El último integrante del jurado al que se dirigió fue a Donato De Santis, a quien le gradeció por compartir “historias de vida”, ya que en uno de los episodios, ambos contaron sus respectivas experiencias durante la niñez.

“Vivía con mis papás y mis abuelos maternos. En un cuarto dormíamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y mis abuelos en el cuarto de adelante”, recordó sobre sus orígenes humildes la ex pareja del fallecido astro del fútbol.

Unos minutos más tarde, De Santis, notablemente emocionado, también reveló su pasado: “Nosotros vivíamos en un lugar que era un establo, había una sola cortina con un alambre que dividía el cuarto de noche con la cocina”, relató y señaló a Claudia para ratificar la similitud.

“Solo el que vive esos momentos sabe y se puede emocionar cuando otra persona le cuenta algo parecido”, reflexionó Claudia en el backstage.

No obstante, las menciones no terminaron ahí y la ganadora del Masterchef Celebrity destacó también la ayuda que recibió por parte de Dolli Yrigiyen, quien ocupó el lugar de jurado durante unos programas y le dio consejos para la “receta del Salmón” que le hizo “estar entre los mejores”.

“Y muchas gracias Telefé, Darío Turovelzky, Guillermo Pendino y BoxFish TV por darme la oportunidad de que la gente me conozca tal cual soy! Un placer haber compartido la final con vos, Analía Franchín. Sin ustedes, tampoco hubiera sido posible: Carolina Pesce y Camila Monroy (maquilladora); Yvana Cella (peinadora); Estefanía Kalogerakis (estilista)”, cerró.

