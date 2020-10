Donato De Santis hizo llorar a Sofía Pachano en Masterchef Celebrity: “A veces me hacen mal las formas”

Donato De Santis hizo llorar a Sofía Pachano (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

El desafío de este “jueves de última chance” en Masterchef Celebrity fue bastante particular. Después de que Ezequiel Ortigoza, Campeón mundial de pizza acrobática en el concurso internacional de Las Vegas hiciera una demostración de cómo se debe amasar un bollo, los participantes del reality de gastronomía de Telefé tuvieron la oportunidad de ganar un beneficio para la jornada con sus indicaciones para estirar la masa. Y la que se llevó el premio fue ni más ni menos que Sofía Pachano.

Entonces, el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, explicó la consigna del día, que consistía en hacer una pizza dulce con tres preparaciones arriba, una de las cuales debía incluir dulce de leche. Y Santiago del Moro, conductor del ciclo, le explicó a Pachano que podía elegir entre volver al mercado, comenzar cinco minutos antes que el resto o pedir la ayuda de alguno de los chef del programa.

Fue entonces cuando, sin dudarlo, Sofía optó por contar con la colaboración de “Betu”, es decir, del maestro pastelero del grupo. Y preparó un postre al que llamó Base de cookies, con chips de chocolate, crema batida y ganaché de dulce de leche con chocolate. “No se si me va a llevar al balcón, pero amor le puse”, dijo al momento de presentarlo para su degustación.

El primero en probar la preparación fue Betular, que era quien le había dado algunos consejos. Y Pachano le confesó que había optado por utilizar una base de cookie en lugar de la masa tradicional de pizza. Pero, tomándose de esto, a su tiempo Martitegui le dijo a modo de reproche: “Es una galletita gigante”.

Entonces llegó el turno de De Santis. “¿Por qué crees que hacemos el esfuerzo de tener acá a un campeón del mundo de la pizza, para que muestre y diga alguna cosa, si después hacés una galletita o una galletota?”, le preguntó serio a Sofía. Y continuó: “La tarea era hacer una pizza con variantes y esto no tiene nada de pizza”.

La pizza dulce con base de cookie de Sofía Pachano

En ese momento, la participante recordó: “Dijeron que se podía hacer otra preparación de base”. Pero Martitegui le aclaró: “Yo dije que podían agregarle a la masa lo que quisieran, como chips de chocolate. Pero el corazón de la prueba era una pizza”. Y al escucharlo, Pachano empezó a hacer puchero, segura de que el hecho de haber entendido mal la consigna le iba a jugar en contra.

Entonces Donato continuó con su devolución. “Es un postre rico, bien hecho. Pero no tiene la variante de la pizza. Disculpá”, le indicó. Al escuchar sus palabras, Sofía se angustió. Y Betular intentó rescatar lo positivo de su plato. “A mí me gusta. Entiendo el chiste de jugar y yo también a veces lo hago, esto de que parezca visualmente una pizza y cuando lo probás sea otra cosa”, le dijo.

Pero De Santis salió al cruce de su colega. “No sé por qué siguen defendiendo lo indefendible. Esto, para mí, es indefendible. No es la tarea de hoy. Perdón, chicos, pero no es la tarea de hoy”, dijo implacable. Y Pachano, aunque hizo su mejor esfuerzo, no pudo contener el llanto.

“¿Por qué llorás? ¿Te frustraste? ¿Es enojo?”, le preguntó entonces Del Moro. “No, a veces me hacen mal las formas, nada más”, le respondió Sofía con un nudo en la garganta. “¿Te hacen mal mis formas?”, la interpeló entonces Donato. “Te veo enojado y te quiero complacer, no me gusta, me frustro. Tengo muy poca tolerancia a la frustración”, le contestó ella con la cara bañada en lágrimas.

Fue entonces cuando Donato concluyó: “No estoy enojado, estoy defendiendo un producto que tiene fama internacional. Esto es una galleta Sofía. Y es riquísima, la verdad que es riquísima”. “Me desmorona la crítica y me vengo mandando algunas seguido. Y, con mi baja tolerancia a la frustración digo: 'Quizás, no está bueno que esté acá”, reflexionó la participante, que pasó directamente a la gala de eliminación.

Seguir leyendo

Se acabó el idilio: la inapropiada pregunta que Vicky Xipolitakis le hizo a Germán Martitegui y le terminó jugando en contra

Germán Martitegui recibió el alta y ya no tiene coronavirus: “Fue espectacular poder abrazar a mis hijos después de doce días”

Dalma Maradona explicó por qué se fue del estudio en medio de la grabación de Masterchef Celebrity