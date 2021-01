Fuerte cruce entre Karina La Princesita y Gladys La Bomba Tucumana: “¿Me dejás responderte lo que yo quiero y no lo que vos querés?”

Gladys La Bomba Tucumana enfrentó a Karina La princesita 1

Es de público conocimiento que la relación entre Karina La Princesita y Gladys La Bomba Tucumana siempre fue tirante. Tanto la jurado como la participante del Cantando 2020 tuvieron varios idas y vueltas durante el certamen, pero ahora que la mamá de Tyago Griffo quedó afuera del certamen la polémica entre ellas resurgió.

En la emisión de este jueves de Los Ángeles de la mañana, la ex del Polaco estuvo invitada nuevamente como panelista y se encontró con la intérprete de “Pollera Amarilla”, quien aprovechó la ocasión para recriminarle el criterio con el que decidió algunos puntajes durante el certamen.

Todo comenzó cuando Ángel De Brito le consultó a La Bomba quién prefiere que pase a la final del concurso, si Ángela Leiva o Rocío Quiroz, a lo que respondió: “Es que yo las quiero a las dos. Yo a Ángela la amo mucho, pero me gustaría que gane Rocío y Rodrigo, que él es más amiguito nuestro. Bueno, Ángela también es mi amiguita, así que cualquiera de las dos me encantaría porque adoro a los dos equipos”, a lo que el conductor intervino: “Al cantante le tira el cantante...”. Esta última frase fue la que desencadenó el cruce entre las cantantes.

“Si le preguntás a Karina, ¿vas a querer que gane un cantante o no?”, le consultó Gladys. “Sinceramente, no coincido. ¿Sabés por qué? Porque ¿vos sos bailarina, bailás bien? Porque vos fuiste al Bailando...”, le expresó la intérprete de “Corazón Mentiroso”. Acto seguido, La Bomba le dijo: “Vos todo el año te basaste en votar a la gente que cantaba bien. A mí me criticaste muchas cosas, y las acepté, pero no entiendo ahora cómo decís esto”. La ex del Kun Agüero no se quedó callada y dio su explicación: “Es que si yo voy al Bailando y no sé bailar, no me gustaría que me discriminen o que me hagan sentir mal. Yo me estoy poniendo del lado de Cachete”. Al insistir en la pregunta, la jurado contestó: “¿Me dejás responderte lo que yo quiero y no lo que vos querés?”. Fastidiada con la situación, la ex participante le recriminó: “¡No! No te dejo. Respondeme lo que yo quiero, no lo que vos querés. Te estoy preguntando, literal, algo”.

En ese momento, el conductor intervino: “Ella te quiere dar su opinión”. Justificándose, Gladys continuó: “No, está bien, yo estoy intentando charlar con ella...”. Pero Karina insistió: “Entonces decí la respuesta vos, la que vos quieras, y yo me quedo calladita”.

La discusión siguió elevando su tono y la tucumana no se quedó callada: “Yo siempre pensé que vos puntuabas a las personas que mejor cantaban”. “¿Querés que te responda? Como jurado, al que mejor canta. Como público, al que más quiero, que quizás no es el que mejor canta”, le espetó Karina. Finalmente, la mamá de Thyago Griffo cerró: “En eso estoy de acuerdo, por eso anoche ganó Cachete. Siempre va a ganar el que la gente más quiera”.

Cabe recordar que hace unas semanas, ambas también se habían enfrentado durante el reality, momento en que La Bomba había aclarado su relación con Karina. “No tengo en contra de ella. Claramente no somos amigas, tampoco quiero serlo. Tengo muchos amigos que me adoran y me aman. La amistad se fortalece con el tiempo. Karina aclaró que no somos amigas, aunque no hacía falta”. La cantante, por su parte, le había dicho: “Por ser jurados tenemos el derecho a decir si algo nos gustó o no. Soy muy sincera y cuando digo que algo no me gustó piensan que es una falta de respeto, tiene que ver con el ego y la humildad”.





