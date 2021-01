La respuesta de Karina La Princesita a su hija sobre si fue planeada: “Usted no fue ningún error”

Karina La Princesita y su hija Sol

Seis años fue el tiempo que estuvieron juntos Karina La Princesita y el Polaco. Fruto de esa relación, nació Sol Cwirkaluk, quien hoy tiene 13 años y ya tiene una creciente exposición en las redes sociales. Incluso, hoy se luce con su mamá en el show Una Mágica Navidad, que se brinda en el Casino Buenos Aires.

Es quizás este perfil más alto en las redes lo que hizo que Sol ganara seguidores, con quienes interactúa bastante seguido y, en esta oportunidad, dejó que le hicieran preguntas personales que la adolescente se animó a contestar. Uno de ellos le consultó: “¿Fuiste error o planeada?”, a lo que ella respondió: “Eran chiquitos, así que supongo que un error”.

Al ver esta respuesta, Karina decidió intervenir y le contestó a su hija a través de una story: “Señorita, quiero que sepa que LAS BENDICIONES DE DIOS TAMPOCO SE PLANEAN, SOLO LLEGAN. Usted no fue ningún error. Es la bendición más grande que Dios me dio”, le escribió. La cantante quiso que vea la diferencia entre ser planeada y ser deseada, ya que puede que no haya sido buscada con intención, pero sí fue muy bienvenida. Y, al ver esta tierna respuesta, Sol le respondió: “Ay te amo”.

Cabe destacar que El Polaco y La Princesita fueron novios de jóvenes, pero la convivencia nunca funcionó y, después de muchas idas y vueltas, la separación se dio en medio de reproches de infidelidad. Sin embargo, con el correr de los años, los ánimos de ambos se aplacaron y hoy tienen una buena comunicación como padres.

“Muchas veces le pedí perdón, porque yo era muy chico. Pero a veces el perdón o la disculpa no alcanza. El tema es ponerse en el lugar de la otra persona, sentir un poquito las cagadas que me mandé o sentirme un poco ella (Karina) en ese momento y tratar de reparar”, había reconocido en mayo de 2019 el cantante durante una entrevista con el programa Cortá por Lozano, en Telefe. Ella, por su parte, también había hablado en ese mismo programa sobre su relación con el intérprete de Deja de llorar. “Hoy con el papá de Sol está todo perfecto, pero en su momento me quedé sola, embarazada. Y eso es tristísimo. De repente me encontraba sola y yo mentía, no lo decía, porque tenía vergüenza”, había contado.

Este año, que estuvo atravesado por la pandemia, la intérprete del hit Corazón Mentiroso había revelado que los primeros meses de aislamiento no pudo convivir con su hija. La jurado del Cantando 2020 explicó que cuando comenzó la cuarentena ella estaba regresando de un viaje de estudios y que, por eso, su hija pasó el primer mes del aislamiento con su papá. Luego se reencontraron, pero cuando ella comenzó a trabajar y a estar más expuesta a un eventual contagio decidieron que la adolescente regresara con el Polaco. Hasta que a él le llegó la propuesta para participar de Masterchef Celebrity y debieron buscar otro lugar para su hija, ya que no querían que estuviera expuesta y por eso ella se fue a vivir a lo de su abuela materna.

“Tiene broncoespamos. A los 14 días (de nacer) fue su primera internación y dos veces por año la internan, y ahí dijimos que esté con mi mamá. Yo toda la vida me la pasé internada por problemas respiratorios, por eso me pareció lo mejor que esté con mi mamá, que no está trabajando”, contó la cantante tropical en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez.

