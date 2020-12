Nuevo cruce entre Gladys La Bomba Tucumana y Karina La Princesita en el Cantando 2020: “No somos amigas y tampoco quiero serlo”

Nuevo enfrentamiento entre Karina La Princesita y La Bomba Tucumana

El enfrentamiento entre Gladys, La Bomba Tucumana, y Tyago Griffo con Karina La Princesita en el Cantando 2020 sumó un nuevo capitulo en la noche de este miércoles. Luego del fuerte cruce que tuvieron el pasado lunes, se volvieron a ver las caras en el estudio y otra vez volvieron a discutir en la pista.

“Siento que hoy me voy. El jurado es maravilloso, siempre fue lindo conmigo, exceptuando a Karina que nunca fue maravillosa conmigo. Lo digo porque es verdad y es lo que siento. Soy un ser humano que tiene derecho a decir lo que siente, así como ella tiene ese derecho”, comenzó diciendo la intérprete de La pollera amarilla. Y valoró las devoluciones que recibió a lo largo del certamen de Nacha Guevara, Oscar Mediavilla y Moria Casán.

“No tengo en contra de ella. Claramente no somos amigas, tampoco quiero serlo. Tengo muchos amigos que me adoran y me aman. La amistad se fortalece con el tiempo. Karina aclaró que no somos amigas, aunque no hacía falta”, agregó La Bomba, un poco enojada. “Igual la admiro, me gusta mucho lo que hace, admiro su superación en la música. No me voy a pelear nunca con ella porque no quiero, no tengo ganas. No es un año para estar peleándose con nadie”, continuó.

Todo se desencadenó cuando Ángel de Brito le preguntó a Tyago Griffo por sus dichos sobre el tono y las palabras que elige Karina para dirigirse a su madre. “Yo creo que son las formas. No tiene por qué ser buena o empática, nadie la obliga a cómo debe ser. Nadie tiene el diccionario de la moral, pero yo me dirigiría diferente hacia un colega”, aseveró el concursante del reality.

Ante estos dichos, Karina le respondió al hijo de Gladys. “Por ser jurados tenemos el derecho a decir si algo nos gustó o no. Soy muy sincera y cuando digo que algo no me gustó piensan que es una falta de respeto, tiene que ver con el ego y la humildad”, disparó la ex del Polaco, un poco cansada de tantos cuestionamientos. “A mí me pagan para que diga si me gustó o no. Gladys siente que tiene más derecho que yo a estar en el jurado y lo dice constantemente. Lamento que le moleste recibir una devolución de una chiquita que recién empieza”, señaló la calificadora.

“Mi mamá no es cualquier colega, sino una que fue pionera en el rubro, que abrió el camino y allanó el camino para todas las mujeres que vinieron después. Yo le hablaría con más respeto y admiración”, precisó el joven.

Durante la gala se llevó a cabo la lectura del voto secreto de Moria Casán, el duelo y la eliminación, que una vez más fue por decisión del jurado. Flor Torrente enfrentó a Tyago Griffo y Gladys, La Bomba Tucumana en la definición, luego de que Dan Breitman fuera salvado.

“Es una decisión dividida. No fue tan cerrada como otras veces”, comentó la One, la encargada de anunciar al eliminado. “La pareja salvada es la de Tyago Griffo y Gladys, La Bomba Tucumana”, manifestó Moria. “La verdad es que estamos felices”, se despidió Flor Torrente entre lágrimas.

