Coqueta como pocas, Flavia también manifestó que no poder ir a la peluquería se convirtió en un drama, pero no en algo que no pueda solucionar, al menos momentáneamente, hasta que dure el aislamiento. “En mi caso sé teñirme el pelo. Cuando viajo me llevo todo para hacerlo y en este caso hago lo mismo, pero en mi casa. Obvio que no es lo mismo que cuando me lo hacen en la peluquería”, advirtió.