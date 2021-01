Carmen Barbieri, primera confirmada de Masterchef Celebrity II: “Con el jurado voy a confrontar sin pelear”

Carmen Barbieri cocinando (Video: Instagram)

“La cocina me parece sanadora. Es una terapia”, reflexiona Carmen Barbieri con Teleshow , pero pronto aclara: “Masterchef es diferente. Demanda otra velocidad. Si no la tenés, la tenés que ir aprendiendo a medida que avanza el programa”. Lo dice porque es la primera confirmada de la segunda edición del ciclo éxito de la Argentina. Y, minutos después de poner en el horno una tarta pascualina, confía: “La hice con masa integral para no engordar, porque estoy tratando de cuidarme”.

Carmen Barbieri es experta en comida italiana

La directora teatral, actriz y vedette integrará la nueva edición del ciclo de Telefé que empezará grabarse en febrero. Conocedora del formato reality, después de años de participar de Bailando por un sueño y de haber pasado por Cantando 2020, tiene una vasta experiencia en la cocina. Aunque no quiera llegar con esa presión a la cocina más famosa de nuestro país... “Hago una rica tarta de atún, además del flan de queso. Cocino bien, pero tampoco soy Iliana Calabró. Ella cocina de verdad. Yo no sabía que Claudia Villafañe o que Vicky Xipolitakis también lo hacían bien. Y ¡mirá todo lo que aprendió Fede! ¡Todo lo que duró en el certamen! Sabe hacer asados, salsas, pero no mucho más. Sin embargo, fijate hasta dónde llegó”, agrega en referencia a su hijo, que fue eliminado hace un par de semanas.

Carmen Barbieri cocina 2

Tras los pasos de Fede Bal, que este año estuvo en tratamiento por un cáncer en el intestino, Carmen agregó: “Mi hijo no me da consejos. Me dice que me relaje. Que me quede tranquila... De todas maneras, me aclara: “Mamá, no es lo mismo hacer tres platos en el mismo momento en tu casa que en Masterchef”. Me dice que juegue. Que me divierta. Que me van a tratar genial. Que dejó el programa con amigos y recuerdos maravillosos”.

Carmen Barbieri participó del Cantando 2020

Con la conducción de Santiago Del Moro, Masterchef Celebrity, en su primera edición fue lo más visto del año pasado. La rompió de lunes a jueves a las 22.30, con un promedió 16,76 puntos de rating y 56,49% de share. Y convocó a grandes y chicos en las galas de eliminación de los domingos a las 22. Hizo un promedio de 18,09 puntos de rating y 65,03% de share. La final, que se emitirá el próximo domingo 17 de enero a las 22 horas, promete acaparar la audiencia.

Más de una vez Fede Bal fue criticado en MasterChef Celebrity

Además, Masterchef Celebrity II conservará el talentoso un jurado de cocineros de la primera edición, integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Y en cuanto a los participantes, ya empiezan a circular los nombres de los posibles protagonistas. Entre los que más se escuchan están Flavia Palmeiro, Claudia Fontán, Andrea Rincón, Sol Pérez, Candela Vetrano, Gladys La Bomba Tucumana, Hernán Drago, Carola Reyna, Nicolás Riera, Mex Urtizberea, Karina Jelinek, Darío Lopilato, Cathy Fulop, Lola Latorre, Dalia Gutmann, Agustín Cachete Sierra y Jimena Barón.

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui: jurado de Masterchef Celebrity

“Estoy muy feliz de estar en el programa. Primero que nada, porque es trabajo. Me pone feliz que hayan pensado en mi. Y segundo, porque es cocina. Y la cocina es arte”, segura Barbieri. Y consultada por el miedo que pudieran generarle el jurado es contundente. “¡Miedo a ninguno! Los respeto y admiro muchísimo. Los tres son geniales. Son los mejores de Argentina y muy buenos en el mundo. A algunos los sigo desde antes de Masterchef… He ido a comer a un restaurante del Tano Donato y nos ha servido al costado de la mesa con la olla donde había hecho el risotto. Fui con Santiago”, recordó en relación a los tiempos compartidos con Bal, el padre de su hijo y su marido durante 25 años. “Con el jurado estoy para que me corrijan y para confrontar sin pelear. Para intercambiar opiniones”, apuntó. ¿Podrá? Ya veremos… porque si de realities y cocina hablamos, Carmen es una experta.

SEGUÍ LEYENDO

La palabra de Soledad Silveyra después de sufrir un ACV: “Estoy bien; ahora depende de mí”

Claudia Villafañe contó una increíble anécdota con Ricky Martin: “Vino a mi casa escondido en el baúl de un auto”

Lali Espósito estuvo varada quince horas en la autopista de Madrid: su relato en las redes sociales