Pampita disfruta de sus vacaciones familiares en México: “Más amada imposible”

La Riviera Maya es el lugar favorito de Carolina Pampita Ardohain para vacacionar. De hecho, cada 17 de enero, suele festejar allí su cumpleaños con amigos. Sin embargo, por estos días, la modelo se encuentra disfrutando de las playas mexicanas junto a su marido, Roberto García Moritán, y los tres hijos que tiene como fruto de su pareja con Benjamín Vicuña: Bautista, Beltrán y Benicio. Y tanto ella como el financista se encargaron de compartir videos en los que se reflejan tiernas escenas familiares.

“Más amada imposible”, escribió Pampita en una historia de su cuenta de Instagram en la que se la veía abrazada a sus tres hijos mientras se movilizaban en un carrito por las calles internas del resort en el que se encuentran alojados. “Parece que están en un colectivo en Buenos Aires, todos amontonados”, se le escucha decir a Moritán mientras los graba.

Y luego, dejando en claro la buena relación que los une a la actual pareja de su madre, los hijos de la modelo le advierten: “Está filmando Robert”. Pero él les explica el motivo: “Están muy lindos los cuatro ahí”. Y se preocupa por chequear si el menor de los niños, que iba tomado a Carolina desde atrás, estaba bien agarrado.

Claro que, además de estos momentos compartidos con las criaturas, Pampita y Moritán siempre se hacen un tiempo para el romance. Y esto se vio en la cuenta del financista, quien publicó un video en el que se lo ve abrazado a la modelo mientras disfrutan de las cálidas aguas del mar del Caribe.

Días atrás, habían comenzado a circular rumores que indicaban que Ardohain podría estar embarazada. Y se especuló con varias fotos en las que la conductora de Pampita Online aparecía luciendo ropa suelta. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentir estas versiones, aunque no de manera contundente.

“La verdad es que como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar obviamente lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos. Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros”, expresó Carolina en un audio que le envió a Ángel de Brito antes de las fiestas. Y todos creyeron que era sólo cuestión de tiempo. Pero, pasadas ya tres semanas, la modelo sigue sin hacer ningún anuncio.

Pampita y Moritán se casaron en noviembre de 2019, a tan sólo tres meses de haber comenzado su noviazgo. Y, desde entonces, fueron muchas las veces en que se aseguró que estaban esperando su primer hijo juntos. Cabe recordar que el empresario ya es padre de Santino y Delfina, de su matrimonio con Milagros Brito. Pero tanto la modelo como él han manifestado siempre su deseo de agrandar la familia en un futuro, con lo cual es probable que hasta lo estén buscando por estas fechas.

El verano pasado, poco después de haberse casado, Carolina se fue de viaje con sus amigas. Sin embargo, para el día de los enamorados, decidió interrumpir su descanso y regresar a Buenos Aires para sorprender al financista. “Me perdí un montón de días de vacaciones con las chicas, pero yo quería estar acá. Babosa de mi marido, quería estar acá”, había contado la modelo en su programa, adelantando que este año no pensaba hacer lo mismo. Pero no parecería tener muchas ganas de alejarse de Moritán.

