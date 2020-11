El romántico festejo de Pampita y Roberto García Moritán por su primer aniversario

Pampita compartió el íntimo festejo de aniversario con Roberto García Moritán (Video: Instargam)

A un año de su casamiento, Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán siguen tan enamorados como el primer día. La modelo y el empresario celebraron el aniversario con una cena romántica, a la luz de las velas y con música en vivo, y lo compartieron en las redes sociales. Ella optó por publicar la intimidad del festejo, mientras que su marido eligió subir un video en el que algunos momentos vividos por la pareja se mezclaban con su voz en off enamorada.

En su cuenta de Instagram, en la que tiene cerca de seis millones de seguidores, Pampita subió fotos y videos de la ceremonia íntima. “¡Feliz aniversario mi amor @robergmoritan! No alcanzan las palabras para describir y agradecer todo lo que me das. Cada día de este año me hiciste sentir tan amada. ¡Que hombre más maravilloso me mandó Dios! ¡Te amo con mi alma entera!”, escribió en la red social, con imágenes de la cena y una serie de videos informales del evento.

Allí se los ve a Pampita y Roberto en un acaramelado primer plano. Luego de dedicarle un piropo a su marido -”sos tan lo más, mi amor”- la modelo empieza a mostrar las imágenes del salón, donde una pianista y un violinista tocan en vivo y un camino de velas desemboca en una mesa de gala, bordeada por un corazón también de velas. En el tercer video vuelven a aparecer abrazados, enamorados y sonrientes. Pampita gira la cámara para resaltar aún más la melodía de “She”, el clásico de Charles Aznavour que interpretan los músicos, para cerrar con otro beso, esta vez bien apasionado.

Por su parte, García Moritán también tuvo su dedicatoria para su esposa, pero en otro formato. “¡Feliz aniversario amor mío!”, escribió en su perfil de Instagram, junto a un emotivo video con imágenes en blanco y negro que repasan algunos momentos de su historia de amor. “Hoy es nuestro primer aniversario. Cierro mis ojos y dejo acariciar mi mente con un año de memorias”, comienza a narrar quien se define como “el marido más mimado del mundo”.

Mientras se suceden videos de viajes, festejos y momentos en familia, el empresario desliza algunas intimidades de la relación. “‘¿No te gusto?’, me preguntás, entre pucheros y seducción, mirándome de perfil mientras me regalás tu caminar. Y yo te miro, siempre te miro”, recita el empresario con voz suave. “Me gustás tanto que me pellizco cada mañana para comprobar si es verdad”.

El amor está presente en todo el relato, en el que el empresario establece un diálogo imaginario con su esposa. “Ya nunca más vas a estar sola. ‘Cuidame’, me pedís, y yo te juro que una y otra vez, que doy la vida por este amor”, afirma Roberto y continúa en el mismo tono. “Conozco cada parte de tu cuerpo, cada fracción de tu sonrisa, que hay detrás de tu mirada, el motivo de tus risas, tus palabras, tus miedos y todo el amor que sos capaz de dar”. Y para despedirse, reafirma los votos de un año atrás con una promesa: “Hoy cumplimos un año, el primero del resto de nuestras vidas”.

Pampita y García Moritán se conocieron en agosto de 2019, cuando los presentó una amiga en común. Entablaron una relación en formato 2.0, como los tiempos modernos indican, y enseguida ya eran novios. Se comprometieron en octubre, en una ceremonia romántica en Punta Cana, se casaron el 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci y se fueron de luna de miel a París. Y un año después, contra todos los pronósticos, siguen apostando al amor.

