Connie Ansaldi revivió la pelea entre Pampita e Isabel Macedo en una fiesta de Año Nuevo en Punta del Este: “Le dije a Benjamín ‘llévatela’”

Connie Ansaldi revivió la pelea entre Pampita e Isabel Macedo en una fiesta de Año Nuevo en Punta del Este: “Le dije a Benjamín ‘llevatela’”

Once años pasaron de la noche en que cansada de los rumores de infidelidad, Pampita, en ese entonces pareja de Benjamín Vicuña, increpó a Isabel Macedo en una fiesta de Año Nuevo en Tequila en Punta del Este. Connie Ansaldi reveló detalles de aquella noche, ¿qué le dijo Carolina Ardoahin tras golpear a la actriz?

“Éramos pocos los que realmente estábamos y las tuvimos que separar. Benjamín (Vicuña) se quedó helado, ‘¿qué hago?’, recordó y comenzó con su relato de lo ocurrido aquella noche: “Carolina y Benjamín llegaron más tarde, Isabel estaba con sus amigas bailando. Era el VIP y todos sabíamos quién era quién. Estaban también Germán Paoloski y Sabrina Garciarena”.

“Llegan ellos dos y Caro se pone a bailar en el sillón, en frente estaba Isabel a dos metros, todos alegres, felices y festejando... se terminaba la noche y Carolina la miraba, la miraba... ‘llevátela’ le digo a Benjamín”, advirtió Ansaldi a la actual pareja de la China Suárez ya que en ese momento “era vox populi” lo que había pasado entre los actores, aseguró.

Connie Ansaldi sobre la pelea de Pampita e Isabel Macedo

La panelista aseguró que Macedo estaba bailando pero que no provocó a Pampita, sino que “la situación era provocativa” y se refirió al chileno: “Él el había sido desprolijo, no había sido la primera ni la única, pero él no pensó que iba a pasar lo que pasó después. El culpable es él, ellas dos no, cada una resolvió como pudo. Ella (Macedo) salió con las amigas para irse y Caro salió. Fue todo tan rápido y la agarró, ahí fuimos todos corriendo detrás. La agarró seguridad, la metí para adentro y le dije ‘Caro acá no’. Todos me decían ‘tenela’”.

Además, reveló cuáles fueron las primeras palabras de Ardohain tras la pelea: “Me decía ‘esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos’. Le dije ‘no importa, el que tiene la culpa es tu marido’. Porque si vos tenés una amante y la llevás a tu casa, la culpa es tuya”.

“Yo la entendí a Carolina, y a Isabel también. Es una situación de miércoles, pero el culpable es él”, reflexionó la “angelita”. Sobre la pelea en sí, contó que Pampita tiró a la actriz al piso y que la ex Floricienta no llegó a defenderse porque fue todo muy rápido: “Fue un segundo, no estuvo diez minutos pegándole sin que nadie hiciera nada. Fue todo muy sorpresivo”.

Los rumores de infidelidad de Vicuña con Macedo comenzaron cuando ambos eran compañeros de elenco en la tira de Telefe Don Juan y su bella dama. Alguna vez Coppola recordó también esa noche y dijo que Pampita había ganado por nocaut quien además creyó que la modelo habría tomado unas copitas de más.

“¡La agarró de los pelos, de atrás! Enseguida la gente de seguridad las separó”, afirmó Analía Franchín hace un tiempo en el ciclo Los ángeles de la mañana. Y agregó: “Pampita le recriminó a Isabel: ‘Yo te recibí en mi casa, conociste a mis hijos, me jugaste feo’”.

Alguna vez Yanina Screpante también se refirió a lo sucedido y aunque coincidió en que Ardohain atacó a la actriz por atrás, aseguró que esta la venía provocando: “Isabel estaba con un espantasuegras y le hacía ‘pi, pi, pi, pi’ a Pampita. Como que la estaba boludeando. Entre la puerta de entrada y el boliche en sí había una recepción en la que se pagaba. Cuando Isabel se va para ese lado salió Pampita de atrás y la cagó a… Bueno, le dio con todo. La agarró de los pelos, la surtió”.

