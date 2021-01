Micaela Tinelli sufrió una complicación con una cirugía de nariz: “Tengo una pequeña inflamación”

La complicación de Mica Tinelli con una cirugía estética (Instagram: @micatinelli)

Micaela Tinelli compartió una historia en su Instagram para tranquilizar a sus más de dos millones de seguidores. Se mostró con unos apósitos en su nariz y explicó las razones, para que sus seguidores no se alarmen, ni magnifiquen la situación. “Hace un mes me operé de la nariz, de una cosa que tenía mal hecha. Hoy fui a la consulta y tengo una pequeña inflamación. Lo digo ahora porque por un mes me van a ver así, con las cintitas”, aclaró la diseñadora. Y saludó con un pulgar en alto y una guiñada de ojo. Celosa de su intimidad y siempre perfil bajo, sorprendió con la claridad y contundencia de su mensaje.

La empresaria textil no tiene conflicto con hablar de la cirugía que se practicó

Sin embargo, la empresaria textil ya venía en esa tónica. En su momento, cuando se había operado, por redes sociales escribió: “Para mí no es un tabú hablar de esto. Hace más de un mes me operé con ellos, los doctores Moina, especialistas en rinoplastías”. Y la historia que compartió salió con una imagen de los dos profesionales que le habían practicado la cirugía. “No puedo estar más feliz y agradecida. Esto no es un canje, pero es lindo destacar el trabajo de los demás, sobre todo cuando está tan bien hecho, con tanta paciencia y dedicación”, agregó la empresaria que se dedica a la indumentaria, con Ginebra, su marca.

Por otro lado y siempre activa en las redes, hace unos días la hija mayor de Marcelo Tinelli tuvo un inesperado enfrentamiento con algunos seguidores. Fue cuando a través de historias de Instagram contó que estaba por mudarse a un nuevo departamento, que se encuentra remodelando. “Chau depto 604, te despido con mucho amor! Fue un lugar donde viví una hermosa etapa de mi vida. Lista para lo nuevo” (SIC), escribió la joven para despedirse de su antiguo hogar, junto a una foto de lo que fue su living.

Mica Tinelli en la apertura del local (Verónica Guerman / Teleshow)

Sin embargo, lo que parecía ser una noticia feliz, motivó que algunas personas le hicieran críticas despiadadas. Furiosa y dejando de lado su costado pacifista, Mica hizo su descargo: “Borré y bloquée a mucha gente que pone esos comentarios de m... de ´ay, total paga papi´. A mí no me molesta igual, ustedes piensen lo que quieran”. Y, visiblemente dolida ante los clásicos prejuicios de la gente, siguió: “Les cuento que yo tengo Ginebra, que es mi marca. Tengo un montón de locales. Trabajo con un montón de empleados a los cuales amo. Tengo mi propio trabajo. Mi novio trabaja”. Hacía referencia a la firma femenina de ropa y accesorios que abrió hace ocho años y que tiene su tienda principal en el Paseo Alcorta, a dónde Mica va muchas veces en persona para atender y estar en contacto con sus clientas.

Como si fuera poco, para darle más contundencia a su posteo, agregó : “Gente de m... Tómenselas. Es increíble cómo no avanzamos, la cantidad de mensajes que uno se tiene que poner a... Los borro porque no me gusta tener negatividad en mi Instagram. Definitivamente son muy pocos los seres humanos que evolucionan. No se puede creer”.

El regalo de cumpleaños de Mica Tinelli para su novio, Lisandro López (Instagram: @micatinelli)

En el plano sentimental, Mica mantiene desde hace más de un año una relación con Lisandro López, futbolista de Boca Juniors. El 1º de septiembre pasado, con motivo del cumpleaños número 31 del defensor, le regaló una poética dedicatoria inspirada en Julio Cortázar: “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”. La pareja ya pasó a la etapa de la convivencia y tiene el visto bueno de papá Marcelo, fanático de San Lorenzo de Almagro, pero además presidente del club, que los saludó con dos corazones.

