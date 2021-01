Sofía Pachano jugó fuerte en Masterchef Celebrity y a Vicky Xipolitakis no le gustó: “Todo vuelve en la vida”

El cruce de Sofía Pachano y Vicky Xipolitakis (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

Masterchef Celebrity, el certamen gastronómico que se emite por Telefe, transita sus etapas decisivas y ningún participante quiere ceder ni un metro. Luego de la salida de Leticia Siciliani, quedan seis candidatos en carrera, cada uno con su personalidad, sus fortalezas y sus debilidades. En esta instancia, cualquier detalle puede ser decisivo y con ese espíritu competitivo se desarrolló una nueva gala.

La prueba central consistió en preparar tres tipos de tapeo diferentes y para ello, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis sumó un refuerzo de lujo con Lelé Cristóbal, responsable de Café San Juan. Como siempre, todo se inició al destapar la caja misteriosa, que en esta ocasión contenía una batería de cocina sucia. Bautizada como la prueba de los bacheros, cada participante debía limpiar los utensilios en el menor tiempo posible.

La ganadora fue Sofía Pachano y el conductor Santiago del Moro le ofreció los beneficios, que se parecían más bien a una encrucijada: la actriz debía elegir entre restarse una de sus tres preparaciones o sumarle una cuarta a otros dos participantes. Después de un breve momento de vacilación, y ante las súplicas de sus compañeros, Pachano optó por sumar tapeos. Y las elegidas fueron Vicky Xipolitakis y Belu Lucius.

Si bien a ninguna de las participantes le cayó en gracia la decisión de Sofía, cada una reaccionó a su manera. Belu lo tomó con calma, quizás más convencida de sus capacidades culinarias. Por su parte, Xipolitakis, que suele vivir a pleno cada una de las galas, lo tomó como algo personal y no se quedó callada.

“¿Por qué a mí? ¿Por qué todos me quieren dar todo a mí?”, se quejó la Griega, y aseguró que ella hubiese actuado diferente: “Yo me hubiera sacado un plato a mí, no empeorar a un compañero”. En eso, se acercó Belu a chocar puños y a darle ánimo. “Vamos que esta noche la rompemos”, la motivó la influencer. “¿Qué, a vos también te dio? Nos odia”, concluyó la vedette, mientras los jurados y el resto de los participantes asistía al cruce entre risas.

Pero a Vicky no le había causado nada de gracia la decisión. “Se calentó mal”, concluyó Belu, ajena a la situación a pesar de haber recibido el mismo castigo: “Todo vuelve en la vida”, advirtió la vedette apuntando directamente a Pachano, y realizando todo tipo de ademanes. “Estoy jugando Vicky, si lo dijiste de verdad es un montón”, respondió Pachano, mientras Xipolitakis continuaba con sus gestos de desaprobación.

“No te gustó, pero es una competencia, Vicky”, intervino del Moro, pero la vedette seguía empacada. “Está perfecto, me la banco. Con lo que me cuesta hacer uno, tengo que hacer cuatro. Me quiso perjudicar”, acusó. “Se picó”, gritó Analía Franchín desde su posición. “Vos querías picoteo, acá tenés”; agregó la periodista en referencia a la prueba en cuestión. “Me encanta”, señaló el chef invitado, y recién ahí se aflojaron las tensiones.

A la hora de las devoluciones del jurado, la estrategia dejó en Sofía un sabor agridulce. Si bien obtuvo el premio a la mejor presentación, lo que le valió ganarse un teléfono, no le alcanzó para calzarse la medalla de oro, que en una reñida definición quedó en manos de Claudia Villafañe.

