La charla entre Leticia Siciliani y Analía Franchín luego de que la actriz le dejara su lugar a la periodista en Masterchef Celebrity

El domingo el jurado de Masterchef Celebrity integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis tenía que tomar uno de los veredictos más difíciles: tenía que elegir si Leticia Siciliani se quedaba afuera del concurso, o lo hacía Analía Franchin, que aunque había hecho el peor plato, tenía ganas de seguir en carrera. En una noche inédita, el tribunal puso la decisión en manos de la actriz.

“No es que tenga ganas de irme del programa, pero Analía se lo merece más”, dijo Siciliani y dejó su delantal para despedirse de sus compañeros. “Leti, te dimos esta opción porque sentimos tu frustración, me parece que es súper honorable que pienses como pensaste. Fue muy lindo tenerte acá”, explicó Martitegui al saludarla.

Franchín, determinada a llegar a la final, se mostró sorprendida y agradecida por lo ocurrido, ya que entendía la lealtad del acto de su compañera en las últimas instancias del concurso. Fue por eso que en la gala del lunes decidió homenajearla y esta vez en su cabellera no lució tenedores ni cucharones, sino una foto de Leticia.

“Entré al estudio sintiéndome rara”, confesó la periodista al día siguiente de la extraña eliminación y luego contó sobre la conversación que tuvo con “la Bichy” como la llama cariñosamente Sofía Pachano en el juego: “Hablamos mucho con Leti por teléfono y me dijo que estaba muy contenta con la decisión que había tomado, que sentía que hasta acá había llegado”.

“Leti se quería ir, yo me quería quedar, y bueno: ¿Viste cuando los planetas se alinean?”, agregó más tarde. Además de ella, continúan en carrera por el gran premio Sofía Pachano, Belu Lucius, Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe y El Polaco.

El lunes por la tarde en Cortá por Lozano, Siciliani se refirió a su extraña salida del programa conducido por Santiago del Moro. “Todo lo que se vio es real. Quizá hubiera preferido que ellos tomaran la decisión de quién tenía que irse. Quedé bárbara y no me importa. Pero Analía no quedó en un buen lugar, tal vez”, analizó.

El domingo Leticia no la había pasado bien en la prueba. Sus dos preparaciones no solamente no convencieron al jurado, sino que incluso la catalogaron como “los 70 minutos más malgastados desde que empezó la competencia”. Damian Betular fue muy duro en su devolución: “De una falta de creatividad, de sabor, de todo, pero lo más importante que se trasmite en el sabor es la falta de ganas”.

Ella admitió: “La verdad que sí, no se me cayó una idea”. Donato de Santis, por su parte, añadió: “¿Esto sabes dónde te lleva?”. Por último, Germán Martitegui le expresó: “Es lo peor de Leticia”.

“Analía, vos hoy te tenés que ir, pero Leticia, tenés la oportunidad en este momento de dejarle tu lugar a alguien que sí tiene ganas de estar acá. Cambiar tu lugar por alguien que sí le pone la emoción que necesitamos que ponga. Te estamos dando una oportunidad, si te quedás, te quedás con ganas, con emoción y con todo lo que te pedimos que tenés que tener”, incitó Martitegui a que fuera la concursante quien tomara la decisión, como finalmente lo hizo.

Tras anunciar su salida, el chef la saludó: “Leti, te dimos esta opción porque sentimos tu frustración, me parece que es súper honorable que pienses como pensaste. Fue muy lindo tenerte acá”.

