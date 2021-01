Iliana Calabró reveló quién es su candidata para ganar Masterchef Celebrity: “Lo hace con mucha garra”

Iliana Calabró dijo que su candidata a ganar Masterchef Celebrity es Claudia Villfañe (Video: "Implacables" - El Nueve)

Masterchef Celebrity se convirtió sin dudas en uno de los programas del año. Con picos de más de 20 puntos de rating, el reality de Telefé mantiene pendientes a los espectadores sobre quién será el eliminado de cada semana y quiénes son los candidatos a ganar el certamen. En esta línea, Iliana Calabró, que a la vez es ex participante del programa, dio su opinión en Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve.

“Quiero que gane Claudia (Villafañe), mucho, tengo muchas ganas. Ojo, Belu (Lucius) es una cocinera bárbara, ni que hablar de Sofi (Pachano), que ya sabemos que sabe, Analía (Franchín) se preocupa, sabe. Pero el caso de Claudia es como que me da identificación, alguien que viene de su casa, que cocina para su familia, que se juega a exponerse públicamente, en algo que es propio, que es de ella, y que lo hace con mucha garra. Y a su vez fue una gran compañera, porque siempre estuvo atenta a las necesidades de todos más allá de las dificultades propias, entonces me parece que se merecería ganar ella”, expresó. Por otra parte, deslizó que El Polaco tuvo “cierto impulsito”, aunque no quiso entrar en mayores detalles.

Claudia Villafañe es una de las favoritas para ganar Masterchef Celebrity

Al ser consultada sobre la personalidad de la ex de Diego Maradona, Iliana fue contundente: “Yo te hablo de mi experiencia personal, me sentí muy en sintonía con Claudia. Ella tenía a su mamá internada, iba y seguía trabajando, y estaba pendiente de su mamá, tenía la nieta y le bordaba el Payaso Plin Plin, se ocupa de hasta el mínimo detalle, de cómo le fue al otro, entonces sentí mucha identificación y a su vez me parece que está bueno que ella se permite por primera vez jugarse una ficha propia”. Y concluyó: “De las que llegaron a la final, me parece que fue aquella que tuvo que sortear mayor cantidad de obstáculos, que lo hizo con una entereza envidiable y que le puso toda la pasión que se merece este certamen”.

Días atrás, la actriz había puesto en duda la credibilidad del reality culinario. “No eran justos para nada a la hora de evaluar, pero es un reality. Estaba todo armado para que te salieran mal los platos. Estaba todo armado para que te pasara todo. Si te sale bien la tortilla y te sale bien el huevo, no tiene gracia. La verdad que está esa exigencia de ir a contrarreloj. El mercado, dónde te cambiaban las cosas de lugar...”, expresó sobre el jurado en una entrevista con Intrusos. Además, explicó lo que le ocurrió el día de su eliminación: “El curd de limón se hace en otra masa y no se hace en la masa sableé que es la que me habían propuesto a mí. La masa sableé tiene un grado de dificultad un poco más alto que la masa hecha con galletitas aplastada. Pero esa masa de manteca con galletitas tiene otra resistencia en donde podés armar un flan arriba y no se te quema... Tuve la mala suerte que me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera porque se sortean los platos”.

Iliana Calabró fue una de las participantes de Masterchef Celebrity (Foto: Instagram)

Tras su eliminación, la hermana de Marina Calabró también había expresado unas palabras de despedida en su Instagram: “Gracias a todos mis compañeros y equipo de #masterchefcelebrity por estos meses de trabajo compartido”. Sin embargo, en una entrevista con el programa Flor de Equipo había revelado las internas de los participantes del reality. “La energía va cambiando, porque yo sigo en el chat y veo que hay algunas rispideces”, había comentado.

