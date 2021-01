“Llegamos a un arreglo”: Adriana Aguirre, Ricardo García y el divorcio de los 60 millones de pesos

Mientras disfruta de la temporada en Mar del Plata, Adriana Aguirre brindó nuevos detalles de su separación con Ricardo García, con quien compartió 26 años de su vida. En diálogo con Intrusos, la vedette reveló el particular acuerdo económico al que llegaron, luego de terminar la relación por una infidelidad por parte de él.

“Tenemos una separación de hecho y estamos esperando que se termine la feria para que sorteen el juzgado y entre el expediente de divorcio que hicimos de común acuerdo. El departamento está a mi nombre aunque todavía falta alguna documentación. En el nuevo código civil ya no existe el adulterio pero fue reemplazado por la compensación económica. Ricardo debería pagarme casi 60 millones de pesos por los 26 años juntos, pero llegamos a un arreglo”, explicó.

Adriana Aguirre y Ricardo García

En esa línea, contó que, cuando vuelvan a Buenos Aires, él se va a ir a un departamento de dos ambientes en Mataderos, mientras que ella se instalará en el de Barrio Norte. “La damnificada soy yo. Convivimos durante la cuarentena porque se dio así, pero eso ya fue”, expresó. Y continuó: “Lo que pasó dos años atrás no lo acepté. Quizás otras mujeres hacen la vista gorda si su marido tiene amantes. Yo no, porque lo amaba. Estaba rota. Lo perdoné porque no fue un desliz sino que tiene una pareja. Que sea feliz y viva una linda vida. Lo nuestro está terminado. Conozco a la pareja de Ricardo. Era vendedora de entradas en restaurantes y hoteles. La conoció en la temporada 2018/2019 y ahora viven juntos.”

Por otro lado, la integrante del elenco Un loco súper show confesó que estuvo cerca de compartir escenario con su ex. “Torry -el productor - armó elenco y le faltaba el cantante y comediante. Y me dijo: ´quiero la parejita´. Me lo consultó, le dije que estaba bien. Pero Ricardo se bajó porque quería hacer shows y no se puede, porque coincidía el horario”, aseguró.

Adriana Aguirre disfruta la temporada en "La Feliz"

En este sentido, confesó que mantiene una buena relación con su ahora ex. “Terminamos como pareja pero seguimos explotando negocios que tenemos. Nuestra relación extra matrimonial es buena y coincidimos”.

En el plano amoroso, la actriz aclara que está iniciando una nueva relación. “Yo estoy conociendo a un abogado que pasó el Año Nuevo conmigo. Es de uno de los cinco estudios más grande del país, tiene 56 años, es inteligente, de perfil bajo”, dijo.

Mientras tanto, disfruta de su presente laboral en “La Feliz”. “Estamos haciendo otro éxito mas; de acuerdo a lo que nos marca el protocolo, llenamos el porcentaje permitido para nuestra sala teatral!! ”la campana”, sobre la peatonal Rivadavia de mar del plata!!”, publicó en su perfil de Instagram.

Cabe recordar que a finales de agosto Aguirre contó que tuvo coronavirus. “Sentí un dolor de espalda y me acerqué al Sanatorio San José, que queda a tres cuadras de mi casa, es estupendo y tiene 80 años de trayectoria. Ahí me hicieron el hisopado. El sábado me lo entregaron y bueno, soy positiva pero asintomática. Así que me mandaron a mi casa a cumplir con la cuarentena que indica el protocolo. Si todos pasaran por esto de la misma manera que la estoy pasando yo, la verdad es que se quitarían un peso de encima todos. Pero bueno, hay casos que son muy difíciles”, había señalado.





