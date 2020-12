Las doce mejores series de 2020: las ficciones que nos ayudaron a quedarnos en casa

Las mejores series de 2020

La mayor parte de este año estuvimos puertas adentro. La pandemia que azotó a nuestro planeta provocó que pasaramos en casa más tiempo del que habitualmente lo hacemos. Así las series formaron parte de nuestra rutina sin horarios, al menos en los primeros meses de cuarentena. Aquí les acercamos un recorrido sobre las mejores ficciones de este año que se va, y que tiene una preponderancia en historias protagonizadas por mujeres. Algunas de ellas fueron estrenos y otras continuaciones de producciones a las que ya venimos apostando.

Yo, nunca (Never Have I Ever, Netflix)

"Yo Nunca" - Las mejores series de 2020

La serie producida por la actriz Mandy Kaling fue toda una sorpresa. Yo nunca cuenta la historia de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), una adolescente hija de indios que vive en Los Ángeles. La chica solo quiere tener una vida como las de sus compañeras de curso pero su madre insiste en que Devi continúe con todas las tradiciones indias. Una debutante Ramakrishnan que le da frescura a su personaje sin fisuras, con honestidad y muestra los conflictos internos que vive su corazón que se debate entre crecer y seguir su instinto o las reglas de sus padres. Un abanico de personajes interesante y pluralista hacen de esta comedia una historia para reír, emocionarse y tomar conciencia. Sumado a todo esto, cuenta con un relato de voz en off del ex tenista John McEnroe. Imperdible y gran comedia de este año

Patria (HBO)

"Patria" - Las Mejores Series de 2020

La serie basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, se estrenó en HBO y se convirtió en una de las mejores historias de este 2020. Bittori (Elena Irureta) y Miren (Ane Gabarain) son dos mujeres que viven en el país vasco con posiciones encontradas con respecto al separatismo y el accionar de ETA. El asesinato del esposo de Bittori, Txato (José Ramón Soroiz) en manos de miembros del grupo terrorista armado vasco va a enfrentar a estas dos mujeres ya que el hijo de Miren, Josemari (Jon Olivares) es el primer sospechoso. Un lujo actoral de estas dos artistas que muestran, desde las entrañas, lo que fueron esos años de terror que vivió España, un país atravesado por el odio y el enfrentamiento que solo trajo muerte y dolor. Un lujo que nos dimos este año.

Normal People (Stratzplay)

Tráiler de la serie "Normal People"

Una historia sencilla de amor entre dos adolescentes que ingresan a la vida adulta. Marianne y Connell no tienen mucho en común salvo que van al mismo colegio y que la mamá del chico trabaja como empleada doméstica en la casa de la adinerada familia de Marianne. Normal people está basada en la novela de Sally Rooney, y relata la relación de estos dos chicos que se enamoran. Polos opuestos pero que apuestan a sus sentimientos. La serie nos regaló de las mejores escenas de sexo de los últimos tiempos, mostradas con mucha simpleza y realismo. También invitó a reflexionar sobre cómo vamos cambiando cuando crecemos y de qué manera la falta de comunicación puede ser el fin de una gran historia de amor. Una serie con pocas pretensiones que logró impactar en todo el mundo.

Poco Ortodoxa (Unthordotox, Netflix)

"Poco Ortodoxa" - Las mejores series de 2020

En marzo de este año llegó esta miniserie producida por Alemania y los Estados Unidos que se basó en la autobiografía de Deborah Feldman. Poco ortodoxa contó la historia de Ester Shapiro, una chica que vive en una comunidad judía de Nueva York extremadamente estricta y religiosa. La necesidad de libertad de Estii y de huir de tantas reglas hace que de un día para el otro huya a Alemania a buscar a su madre que la había abandonado en busca de su propia historia de vida. Fue una serie que nos hizo descubrir un mundo un tanto desconocido y decidió contarnos cómo vive una mujer que desea romper esquemas para ser un poco más feliz. Una serie que sorprendió y estuvo en los puestos más altos de las series más vistas de Netflix.

Gambito de dama (The Queen’s Gambit, Netflix)

Trailer de Gambito de Dama

Llegó a Netflix silbando bajito y sin mucha publicidad. Anya Taylor-Joy es la actriz que le dio vida a Beth Harmon, la protagonista de esta historia sobre una niña que queda huérfana y se cría en un orfanato donde la medican con tranquilizantes. Allí descubrirá su gran pasión y su objetivo en la vida: el ajedrez (que se convertirá en lo único que la hará feliz realmente). La necesidad de salir del agujero que a veces te pone la vida y la falta de oportunidades hicieron de esta historia una de las mejores series del año. Con una ambientación y vestuario perfectos y adecuados para cada escena, Gambito de Dama no dio lecciones de vida, no forzó las faltas de oportunidades en las mujeres. Solo mostró un fragmento de la vida de una persona sola que intenta salir como puede a flote. Perfecta por donde se la mira. Aplausos para Gambito de Dama.

El último baile (The last dance, Netflix)

"El último baile" - Las mejores series de 2020

Michael Jordan y la magia de Los Chicago Bulls. Una docuserie de diez episodios que, en pequeñas dosis (se subían los episodios de a poco), nos mostró los entretelones de la alta competitividad en el básquet. Un Jordan que tal vez no conocíamos, muy complejo en sus pensamientos, competitivo, voraz y constante, que le dio a este documental todos los condimentos para que disfrutáramos de los años de gloria de los Bulls. Dennis Rodman, Scottie Pipen, Carmen Electra, Bill Clinton se unieron para dar testimonio en este documental deportivo perfecto por donde se lo mire. Una de las sorpresas del 2020.

Mrs America (Fox Premium)

"Mrs America" - Las mejores series de 2020

Este año también pasará a la historia como el que los estadounidenses le dijeron adiós a Donald Trump. Y las series han sabido reflejar a lo largo de estos 4 años, la política de este republicano que ya se está despidiendo de la Casa Blanca. Mrs America es el relato fiel (aunque está ambientada temporalmente en otra época) de la opresión femenina, de las mujeres demócratas vs las republicanas, de la grieta que divide a los Estados Unidos entre buenos y malos, héroes o villanos. Protagonizada por la camaleónica Cate Blanchett y acompañada por un elenco coral de actrices impresionantes como Sarah Paulson, Uzo Aduba, Rose Byrne, Margo Martindale, Mrs America explora los peores momentos vividos durante la ratificación de la Enmienda de igualdad de derechos, llenos de miedo y rebeldías. Habla sobre las discriminación, el aborto y las rebeldías. Una gran serie para reflexionar.

The Mandalorian (Disney Plus)

"The Mandalorian" - Las mejores series de 2020

El 17 de noviembre llegó la plataforma a nuestro país y con ella una de las series más esperadas por los fanáticos de Star Wars: The Mandalorian. Con dos temporadas en su haber, esta especie de spin off de la película madre, esta historia se ubica después de la caída del Imperio y un lustro después de lo que sucede en El regreso del Jedi. Pero el alma de esta serie más allá del cazarrecompensas Mando (Pedro Pascal) es el Bebé Yoda (Grogu, su verdadero nombre) de la misma especie de Yoda que será protegido por Mando. Una gran apuesta de la plataforma que pisó fuerte con esta historia para los seguidores de la saga de ciencia ficción.

The Boys (Amazon Prime Video)

"The Boys" - Las mejores series de 2020

La segunda temporada de The boys logró superar su primera entrega. Con la incorporación de una nueva villana, Stormfront (Aya Cash) una nueva integrante de los 7, esta serie logró alcanzar su nivel máximo. Un mundo imaginario donde los que se muestran como superhéroes no son más que malvados que buscan su propio beneficio, The Boys logró mostrarnos qué pasa cuando el mundo es manejado por grupos de fanáticos. Una lección para un Estados Unidos golpeado por los conflictos raciales que aún persisten y que bajo el escudo de grandes héroes salvadores intenta encontrar la salida que solo los lleva al abismo. Una joyita.

The Crown (Netflix)

The Crown - Temporada 4

La cuarta temporada de la serie creada por Peter Morgan, The Crown, fue perfecta. Lady Di (Emma Corin) y Margaret Thatcher (Gillian Anderson) le dieron una nueva impronta a la vida de esta serie que relata los años de reinado de Isabel II (en esta temporada interpretada por Olivia Colman). El matrimonio conflictivo de Carlos y Diana fue uno de los ejes centrales de The Crown como también el enfrentamiento sutil entre la Reina y Thatcher. Duelo de actuaciones entre este trío de mujeres que supieron darle nueva vida a la consagrada serie.

Ted Lasso (AppleTV)

"Ted Lasso" - Las mejores series de 2020

Una de las grandes revelaciones televisivas del 2020. Lasso (Jason Sudeikis) es entrenador de fútbol americano en los Estados Unidos pero decide irse a Inglaterra para ser el director técnico de un equipo de fútbol de la prestigiosa Premier League. Allí lo contrata la presidenta del club (Hannah Waddingham) ex esposa del presidente del club. Ella en una actitud vengativa es que contrata a Lasso, un total inexperto en el fútbol inglés, para que termine de hundir al club. Una comedia fresca, divertida con grandes actuaciones, que cuenta la historia de un perdedor con gran corazón. Jason Sudeikis, sublime. La serie contará con al menos dos temporadas más.

The Third Day (HBO)

"The Third Day" - Las mejores series de 2020

Una sorpresa absoluta, que podríamos definir como una experiencia distinta llena de misterio. Dividida en dos partes, “Verano” e “Invierno” contó con una tercera parte interactiva llamada “Otoño” transmitida por Facebook Live durante 12 horas como una especie de obra de teatro donde el espectador vivió directamente la experiencia a través de redes sociales. Jude Law y Naomie Harris fueron los protagonistas centrales de esta historia que comenzaba relatando la llegada de Sam (Law), un hombre (que había sufrido la muerte de su hijo) a una especie de isla llena de misterios e intenta reencontrarse consigo mismo. Una producción sorprendente y bien del estilo de HBO.

Podríamos sumar a esta lista a la danesa Borgen y a Cobra Kai ambas estrenadas con anterioridad a este año, pero que en 2020 fueron puestas al aire en Netflix lo que provocó su mayor popularidad.

