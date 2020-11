Entrevista a los protagonistas de The Crown, que estrena su cuarta temporada con Lady Di y Margaret Thatcher

The Crown - Temporada 4





Años 70 en una Inglaterra en ebullición; conflictos de los trabajadores, desocupación y una primera ministra que cambiará la historia del país: Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Esta es una de las historias que nos va a mostrar The Crown en esta cuarta entrega. Pero también vamos a ver a una Reina Isabel (Olivia Colman) preocupada por la línea de sucesión y la necesidad de que su hijo, futuro rey del país, finalmente se case a sus ya 30 años. Es por eso que el Príncipe Carlos (Josh O Connor) es tan central en esta temporada, ya que va a conocer a la futura princesa de corazones, Diana Spencer (Emma Corrin).

En comunicación con Teleshow los actores que interpretan a esta pareja tan conflictiva, conversaron acerca de las difíciles escenas que tuvieron que hacer juntos. Un matrimonio que lejos de vivir un hermoso cuento de hadas, atravesó una vida llena de tempestades. Por un lado, la historia de amor de Carlos con Camilla Parker Bowles que quedó trunca y por otro, Lady Di que no pudo nunca encontrar el amor que buscaba y sufría su bulimia como consecuencia de esta falta de cariño. El final lo conocemos y sabemos que este matrimonio no llegó a buen puerto. Una historia que todos escuchamos y leímos pero que nunca vimos con tanto detalle.

The Crown: Josh O Connor (Príncipe Carlos) y Emma Corrin (Lady Di)





—¿Cuál fue la parte más difícil de interpretar al Príncipe Carlos y a Lady Di y cuál fue la escena más difícil?

—Emma: Creo que la parte más difícil fue interpretar a una persona tan amada y conocida por todos. Traté de no hacer un retrato de ella que impresionara sino que intenté ingresar en su mente, en lo que ella pensaba. Josh y yo tenemos una escena tremenda al final de la temporada, donde el matrimonio de Carlos y Diana se está derrumbando

—Josh: Así es, creo que la escena más difícil de grabar fue esa, en el episodio 10. La encuentro particularmente muy dura, pero también hay una escena que amo en el capítulo 6, cuando están en un tour por Australia. Fue muy difícil e intensa ya que por momentos están enamorándose los dos y luego surgen los celos de nuevo. Fue un gran desafío esa escena.

—Emma: Sí, fue muy complicada.

—¿Tuvieron alguna comunicación con la familia real?

—Emma: No, no la tuvimos y creo que fue algo muy bueno que no suceda.

—¿Cuál creen que es la reacción de la familia real viendo esta serie?

—Josh: No lo sé... No estamos seguros de que la vean, de hecho me sorprendería que lo hicieran. Creo que igualmente está claro para todos lo que ven “The Crown” que tiene mucha ficción y que lo pueden disfrutar como una pieza dramática.

—Emma, Si pudieras viajar en el tiempo y pudieras darle un consejo a Diana Spencer antes de casarse con el Príncipe Charles, ¿qué le dirías?

—Josh: ¡¡No lo hagas!! (risas)

—Emma: Creo que le diría... a ver, “imaginaste un escenario ideal, estás enamorada de él hace años y te vas a convertir en una princesa e imaginas una vida de cuento de hadas” ...pero creo que también le diría “¿estás segura que eso es lo que quieres?” Pensemos que ellos no se conocían tanto antes de casarse.

The Crown: Josh O Connor (Príncipe Carlos) y Emma Corrin (Lady Di)





Emma Corrin le da vida a una de las mujeres más queridas de Inglaterra. El pueblo la adoró más que a ningún miembro de la Corona y esta actriz supo darle esa impronta necesaria. Porque logra esa combinación entre una chica frágil, dulce pero que necesitaba que la tomaran en cuenta y la quisieran. Los estragos de su bulimia son una constante en la vida de Diana y en la serie podemos ver esas escenas mostradas con mucha crudeza.

A Josh O Connor lo hemos visto en la temporada anterior interpretando al Príncipe Carlos, pero en esta nueva parte vemos cómo se acrecientan sus inseguridades y su falta de coraje por jugarse por el amor de su vida. Ambos representan este universo que lo sentimos lejano por la grandeza y las riquezas pero que viven y sienten los mismos problemas que cualquier ciudadano de pie.

Esta temporada habla también sobre el poder de tres mujeres: La Reina, Diana Spencer y Margaret Thatcher, interpretada magistralmente por Gillian Anderson. Su esposo es el guionista de esta serie, Peter Morgan quien aseguró que tanto la Reina y Thatcher “son dos mujeres muy similares, nacidas con solo meses de diferencia. Sus vidas estuvieron definidas por la Segunda Guerra Mundial, por los mismos principios de frugalidad, trabajo duro, compromiso, cristiandad y muchos otros. Es un hecho conocido por el público que la reina y Thatcher no se llevaban bien. Probablemente había mucho respeto entre ellas. Pero también tenían muchas diferencias. Fue muy divertido explorar sus diferencias y semejanzas. También tuve la oportunidad de explorarlas como madres. Escribir los personajes de Thatcher y la reina como madres es un ángulo que quizás nadie ha explorado antes. Y hacerlo resultó en uno de mis episodios favoritos de la temporada”.

Emma Corrin como Lady Di en la cuarta temporada de "The Crown"

Y con respecto a la tercera mujer fuerte de esta entrega, Morgan afirmó que “Diana ahora cuenta con una perspectiva histórica. Soy muy consciente de eso. Quiero garantizar que haya suficiente distancia, de modo que contar la historia de Diana pueda ser algo completamente diferente”.

Por ahora seguiremos disfrutando de esta historia que cuenta con dos nuevas temporadas confirmadas y sufrirá nuevamente un cambio de elenco. Despidamos a esta reina con honores.

SEGUÍ LEYENDO

Seis series que recrean las diferentes historias de la realeza

Las esperadas series que llegarán antes del final de 2020