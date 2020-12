Alejandro Lerner y Armando Manzanero, una relación de amistad de tres décadas: “Gracias en nombre de esta humanidad que te celebra y te extrañará eternamente”

El cantautor mexicano Armando Manzanero y el músico argentino Alejandro Lerner durante un concierto en Asunción, Paraguay. 28 de septiembre de 2010 (REUTERS/Stringer)

Armando Manzanero, el legendario cantautor mexicano que marcó a generaciones enteras, murió a los 85 años este lunes a la madrugada. En las últimas semanas, el autor de canciones como “Adoro”, “Somos novios” y “No sé tú” estaba internado, luego de contagiarse de COVID-19. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su habitual conferencia matutina: “Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero”.

El popular artista grabó más de 400 temas musicales a lo largo de su vida y compartió escenarios con diversos colegas de todo el mundo, como con el argentino Alejandro Lerner. Ambos compartían una gran pasión por la música y la composición. Tanto es así que tuvieron una hermosa amistad a lo largo de tres décadas y se llevaban tan bien que hicieron algunas colaboraciones mutuas e luego realizaron giras juntos.

Manzanero y Lerner en el ciclo de Mirtha Legrand

El intérprete de “Volver a empezar” recordó en el programa de Susana Giménez cómo conoció a Manzanero: “Yo era un cantante joven de rock que cantaba temas como ‘Nena neurótica’, y de golpe escribí ‘No hace falta que lo digas’ que lo grabé para una película y como nunca salió la grabé para mi tercer álbum. A través de esa canción yo conocí al maestro, y me cambió no solamente la música, me cambió la vida para siempre porque vi en él la carrera que a muchos de nosotros nos gustaría hacer...”. Mientras que el artista mexicano aseguró: “Es tanta la emoción que me da esa canción que a veces en medio de la canción se me quebraba la voz”.

Armando Manzanero y Alejandro Lerner interpretan "Esta tarde vi llover" en el programa de Susana Giménez

Armando lo había visto a Lerner en una presentación en la televisión mexicana. Rápidamente el letrista llamó al canal y se contactó con él para invitarlo a cenar. Ahí nació un vínculo que duró muchos años a pesar de la diferencia de edad y de culturas: “Lo más importante de nuestra relación es que se mantiene un afecto, un respeto y, de mi lado, una profunda admiración unida a un cariño casi familiar”, aseguró en una entrevista con Télam en 2017 cuando estaban realizando la gira “A Dos Pianos Tour 2017”, en la que tocaron en diversos países como Chile, Bolivia, Perú, Argentina, Colombia y los Estados Unidos.

Manzanero y Lerner compartieron escenario en varias oportunidades

Gracias a Manzanero, Alejandro descubrió nuevos caminos en su carrera, como la posibilidad de trabajar como compositor (songwriter) para otros artistas. “Él era una inmenso compositor, un gran pianista y sus canciones se las llevaban los más grandes músicos, Bill Evans tiene una versión de ‘Esta tarde vi llover’; Elvis Presley cantó canciones suyas, todos los grandes artistas de su época, después, más adelante, Luis Miguel, ese recorrido, esa manera de pensar una trayectoria me enseñó mucho”, manifestó.

Armando Manzanero y Alejandro Lerner interpretan "Contigo aprendí" en el programa de Susana Giménez

Siguiendo sus consejos, el cantante argentino se radicó en los Estados Unidos y comenzó a componer para grandes artistas internacionales: “Hice canciones para Celine Dion, trabajé para Paul Anka, Mercedes Sosa, Miguel Ríos, me abrió toda una perspectiva que de pronto apareció tan interesante como hacer canciones para mí; pensá que hice duetos con Carole King, que Carlos Santana me invitó un año a girar por todo el mundo, un montón de cosas que quizás la gente de Argentina no conoce porque solo sabe de mi carrera como intérprete”.

Por su parte, Manzanero también solía expresar una gran admiración por su colega. En una entrevista con Tiempo Argentino en 2010, aseguró: “Alejandro escribe muy bonito. Yo soy amante de la buena música, y la forma en que escribe, los temas que trata, son muy bellos. Me gusta el estilo que tiene, un estilo que logra hacer una fusión entre el bolero romántico y la balada actual”.

La última canción que grabaron juntos este año fue “Te extraño”, sin saber que era la última vez que trabajarían juntos. Al enterarse de la partida de Manzanero, Lerner publicó en Instagram: “Hermano de mi vida, de mi corazón, de la música de los caminos, escenarios, canciones, afectos, sonrisas, comidas, países. Siempre te agradezco y siempre honraré nuestro amor y amistad. Gracias en nombre de esta humanidad que te celebra y te extrañará eternamente. Te ama y te llora tu hermano Alejandro Lerner. Un abrazo y mis respetos a toda la familia”.

El emotivo mensaje de Lerner a Manzanero





