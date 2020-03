“Estoy contento. Se encontraron 20 mil imágenes y 370 videos. Los fiscales nos decían que hasta que no se abriera la tablet, la causa no podía avanzar. Los testigos que estuvieron con ella esa noche gozaron de que no se les adjudicara ningún delito, porque la primera medida que tenían los fiscales era abrir la tablet y tardaron un año en hacerlo", informó el conductor.