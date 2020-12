Jorge Rial reveló cuál es el artista que lo une a su nieto: “Yo lo escuchaba con mi vieja”

Jorge Rial contó el vínculo musical con su nieto (Video: Instagram)

Durante los días de descanso navideño, Jorge Rial continúa disfrutando de su condición de abuelo y del vínculo que construye con su nieto Francesco Benicio, el hijo de Morena Rial y el futbolista Facundo Ambrosioni. Días atrás, había mostrado en su cuenta de Instagram una divertida tarde de juegos en familia, en la que Francesco pateó por primera vez una pelota. Luego de la Navidad, el periodista mostró un paseo en auto, en el que el pequeño ríe y aplaude al compás de una canción. Al conductor le trajo recuerdos de su propia niñez y lo expresó en palabras.

“¡Nieto de tigre! Le encanta Peret. Lo escuchaba con mi vieja. Lo escucho con mi nieto. ¡Hablame de amor y felicidad!”, escribió Rial en un posteo que completó con cuatro corazones. Las imágenes son pura ternura. Mientras de fondo suena una canción con aires de rumba, Francesco viaja en el asiento trasero de un vehículo, tomando la mamadera y de a poco se deja llevar por el tema. Primero mueve su mano y su pie derecho, siguiendo el ritmo. Pero parece gustarle tanto lo que escucha que no es suficiente. Entonces, deja la mamadera para tener las manos libres y poder aplaudir, mientras la sonrisa que de a poco se le dibuja en el rostro se transforma en carcajada.

Este es Peret, el artista que une a los Rial

El video rápidamente acumuló reproducciones y los comentarios de los seguidores del periodista, quienes se dejaron llevar por la ternura de las imágenes con sus devoluciones emotivas. Muchos apuntaron al hermoso vínculo entre los abuelos y los nietos. “¡Divino! Disfrutalo mucho. Es lo mejor que nos da la vida”, “¡hermoso tu nietito, Jorge! Es el mejor estado, ¡el de abuelo! Amor puro“, “qué hermoso, Jorge... Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa”, apuntaron diferentes usuarios, uno de ellos citando una canción de Soda Stereo. También escribió la nutricionista Romina Pereiro, pareja del conductor, quien lo saludó con un “bebito”, acompañado por un corazón.

El intérprete de la canción que une cuatro generaciones de Rial es Peret, el nombre artístico de Pere Pubill Calaf, cantante guitarrista y compositor español de origen gitano fallecido en 2014. Artista clave de la rumba catalana, tuvo su momento de mayor popularidad en las décadas del ’60 y el ’70. Entre sus hits se encuentran “Borriquito”, “Es preferible reír que llorar” y “Gitana hechicera”, la canción que disfruta el pequeño Francesco y que emociona al abuelo Jorge.

Jorge Rial y su nieto Benicio en una tarde de juegos y complicidad (Video: Instagram)

En la actualidad, al conductor de Intrusos se lo ve disfrutando de su nieto, y su cuenta de Instagram da cuenta de ello. La semana pasada disfrutó de una tarde entre pelotazos y revolcones, en la que el periodista vio como Francesco pateaba por primera vez una pelota de fútbol y después lo asistía, como parte de un juego cómplice entre ambos. “Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me dejé abrazar por mi familia. Congelen este momento”, escribió reflexivo.

Previamente había subido un video en un restaurant, en el que se lo ve a Francesco disfrutando hasta la última cucharada de un postre charlotte. Antes, uno caminando en una plaza rodeado de otros niños. Siempre con una sonrisa, disfrutando de esos instantes de amor y felicidad absoluta que se atesoran para siempre.

