Sin reunión de One Direction ni gira solista por la pandemia, las redes estallaron por el cumpleaños de Louis Tomlinson

“Walls”, Louis Tomlinson

El año comenzó con entre expectativas y sinsabores para Louis Tomlinson, cantante y compositor de One Direction. En enero, publicó su álbum debut, Walls, que fue recibido con algo de tibieza por el público. Para a mitad de año, comenzaron a propagarse los rumores de la reunión de una de las boy bands más exitosa de la historia, a diez años de su formación. La pandemia postergó las giras y puso en stand by el sueño del regreso, que se plasmó en cuatro EPs. Pero los fanáticos de todo el mundo, lejos de perderlo de vista, lo tuvieron muy presente el día de su cumpleaños. Y se lo hicieron saber.

Desde que el reloj dio las doce campanadas en el Reino Unido, los seguidores de todas partes del mundo acudieron a las redes sociales para saludar al músico. En Argentina, #HappyBirthdayLouisTomlinson fue primera tendencia en Twitter desde las 21, cuando el calendario británico ya había dado la vuelta hacia el 24, aún con competidores de peso como el clásico entre Boca y Racing y las expectativas por el arribo de las vacunas contra el coronavirus.

Sin embargo, no llama la atención la repercusión de cualquier noticia relacionada con el cantante en las redes sociales. Según un relevamiento realizado por Twitter, One Direction ocupó el puesto diez entre los artistas internacionales más mencionados. Su figura se resalta aún más entre el top ten de las personalidades más buscadas en las redes sociales, junto a figuras de diversa índole como el Papa Francisco, Joe Biden, Lady Gaga o Lionel Messi.

En 2010, en el programa de televisión The X Factor, nació One Direction. En este concurso de talentos para cantantes amateurs de la TV inglesa, se presentaron Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Zayn Malik y el propio Tomlinson, quienes audicionaron, cada uno por su lado, para competir como solistas. Por separado no lograron avanzar en la selección, pero la producción del reality show les vio pasta para que cantasen juntos y razón no le faltaba a su ojo clínico.

En agosto de 2014, la banda aterrizó por única vez en Argentina en el marco de su gira “Where We Are Tour”para brindar dos shows en Vélez Sarsfield. Durante su estadía, el grupo recibió el cariño los más de cuatro cientos directioners, que los esperaron acampando en el Aeropuerto de Ezeiza y colmaron el estadio de Liniers, en una muestra de euforia y fanatismo. También aprovecharon para conocer la Bombonera, jugaron al golf y colgaron dos veces el cartelito de localidades agotadas.

En octubre de 2015 y con más de 50 millones de copias vendidas, la banda puso un freno a su carrera con un concierto en Sheffield. “Tuvimos una conversación y decidimos que queremos tomarnos una pausa”, explicó Tomlinson. “Hemos tenido varios años muy intensos, así que vamos a tomarnos un tiempo para respirar y pasar tiempo con nuestras familias”, señaló el compositor respecto a la banda. Por entonces, One Direction ya había quedado reducida a cuatro miembros luego de la deserción de Zayn Malik en agosto de ese año.

Más allá de su éxito como cantante y de su popularidad en todo el mundo, el cantante sufrió un durísimo golpe en marzo de 2019, cuando su hermana de 18 años falleció víctima de un ataque cardíaco. El cuerpo de Félicité Tomlinson quedó tendido en su departamento en Earls Court, al oeste de Londres. Una persona que la acompañaba llamó a la ambulancia, y aunque los paramédicos intentaron salvarla, la declararon muerta en el lugar. Seis meses después, los investigadores determinaron que la joven había fallecido accidentalmente por una sobredosis de distintas drogas.

