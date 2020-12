Hernán Drago: “Le debo mucho al gordito que fui”

Hernán Drago habla sobre el bullying que sufrió

El 2020 fue un año bisagra para la carrera de Hernán Drago. En un contexto de pandemia en el que muchos artistas se quedaron sin trabajo, el modelo y conductor vivió su mayor esplendor en la TV. Gracias al lugar que Guido Kaczka le dio en Bienvenidos a Bordo, y que él también supo capitalizar, se ganó el cariño de los televidentes. Es por eso que quizás, además de divertir a la gente todas las noches, elige utilizar su exposición para concientizar sobre uno de los temas que más preocupan: el bullying. Y así lo hizo en una charla con el Leandro Rud en La Noche, donde contó su experiencia personal. “A los 8, 9 años empecé a engordar, esta fue un poco la situación que me llevó al bullying, me empezó a ir mal en el colegio, no tenía tampoco un grupo de amigos, y me empezaban a burlar porque ya tenía 5, 10 kilos de más”. A pesar de que era muy chico, reveló que pudo salir adelante: ”Así pasé hasta los 14, 15 hasta que me cansé de esa situación y decidí tomar el toro por las astas porque me estaba molestando no tanto esa situación de casi 20 kilos de más a esa edad, sino que estaba cambiando mi personalidad. Hoy con el diario de mañana yo le debo mucho a esos años, a ese gordito que fui que me enseñó el respeto a la gente”. En esa misma línea, aportó que es muy importante la contención de los padres en esa etapa de sus hijos.

Hernán Drago contó detalles del bullyig que sufrió en una charla con Leandro Rud.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la convivencia con su ex Bárbara Cudich, con quien tuvo a sus dos hijos, Lola y Luka, quienes hoy tienen 15 y 18 años respectivamente. Si bien estuvieron juntos durante 20 años, el año pasado decidieron ponerle fin a la relación. Aún así, continúan conviviendo en la misma casa. “Fueron muchos años de felicidad, pero por cuestiones de vida no queríamos empezar un ciclo de desgaste que podía terminar llevando a otra cosa y no terminar bien algo que fue maravilloso”. Y detalló: “Seguimos conviviendo porque tenemos nuestra propiedad a la venta y en cuanto se venda, cada uno hará su historia y su vida”.

Hernán Drago habla sobre su ex mujer

Por último, habló sobre los planes que tiene a futuro, lejos de la televisión. Aspira a irse a vivir a Bariloche, “su lugar en el mundo” según sus propias palabras, en unos 5 o 7 años cuando sus hijos sean mayores de edad. Y si bien confesó no tenerle miedo a la soledad, también le gustaría encontrar “una compañera” para compartir su vida.





