Escandaloso audio del abogado de Santiago Lara, el supuesto hijo de Diego Maradona: “El pibe me pide plata todo el tiempo”

Santiago Lara es uno de los supuestos hijos de Diego Maradona, que espera a que la Justicia realice el ADN correspondiente para poder conocer, de una vez por todas, su identidad. El joven es hijo de Natalia Garat, quien falleció en 2005 a raíz de un cáncer de pulmón cuando él tenía apenas 3 años. Y lleva el apellido de Marcelo Lara, ex pareja de su mamá, a quien la mujer le había pedido que lo cuidara antes de morir. Sin embargo, en 2014 inició un juicio de filiación en los tribunales plantenses, seguro de que su padre biológico era ni más ni menos que el astro de fútbol.

El jugador y Garat se habían conocido a través de Carlos Ferro Viera y habrían mantenido una relación durante algunos años, hasta que ella quedó embarazada. Diego nunca se habría hecho cargo de su paternidad. Y la familia de Santiago habría decidido resguardarlo de los medios hasta tanto él llegara a la mayoría de edad. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el joven que hoy tiene 19 años decidió reclamar lo que cree que le corresponde. Y, tras la muerte de Maradona, decidió dar dos entrevistas en teoría pagas, una en Estados Unidos y otra en Italia.

A raíz de esta situación, Maite Peñoñori, actual panelista de Los Ángeles de la mañana, recordó que años atrás el joven le había pedido unos televisores para dar una nota. Y Santiago la desmintió. Sin embargo, este martes Ángel de Brito dio a conocer un audio de su abogado, el doctor José Nuñez, quien aseguraba que su cliente no dejaba de pedirle dinero.

Santiago junto al doctor Núñez en la puerta del cementerio de Bella Vista, donde se encuentran los restos de Maradona

“Este pibe, no sabés… Me pide plata el padre, me pide plata porque la abuela se enfermó, no tengo zapatillas... El otro día no quería ir al canal porque si no lo llevaba a la barbería, no. Bueno,1500 mangos el barbero. Estoy podrido de poner guita. Me hartó. No es fanfarronería, por Dios. Soy un tipo re humilde yo. Imaginate, es tremendo. La otra vez, por ejemplo, me dice: ‘No voy porque no tengo ropa’. Le digo: ‘¿Cómo no vas a ir? Bueno, vamos, te compro ropa...’. Fijate que anda con un (reloj) Daytona que traje de Europa, de oro con la esfera marrón, que es mío. Se lo presté para ir al primer programa de (Jorge) Rial, para dar impresión. Bueno, pito catalán: no me lo devolvió más… Yo le digo: ‘Papá, ¿vos sabés lo que vale esto?’ Y me dijo: ‘No, pero si salen bien las cosas, después no te hagas problema’”, comenzó diciendo el letrado.

Y luego continuó en un mensaje que no trascendió a quién estaba dirigido: “Entonces, imagínate que estoy con un pendejo caprichoso que no tiene un mango. El padre que tiene menos plata que él. Es como que estoy bancando a una familia desde que tomé el caso. Y pongo, y pongo, y pongo...Tengo resto, no soy un desprevenido, pero no pienso poner un mango más. Hasta que no se haga el ADN y no salga… Es más: yo tengo firmado un contrato por el 25%, que es irrevocable. Lo abroché mal, de derecha a izquierda y con escritura pública. Porque si sale que es el hijo de Maradona, después no lo ves más a este pendejo”.

El letrado señaló que no sólo se va a quedar con un porcentaje de lo que Santiago cobre en efectivo, sino también de todo lo que perciba. “Mañana le regalan una Ferrari y me va a tener que dar el veniticinco por ciento del valor a mí. Esto es así. Boludo no soy”, concluyó Nuñez en el audio.

