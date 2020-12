La reacción de Jorge Taiana ante el rumor de separación de Claudia Villafañe: “Es todo mentira”

Este martes, trascendió que Claudia Villafañe se había separado de Jorge Taiana luego de 17 años de relación. Al parecer, el rumor se había filtrado dentro de Masterchef Celebrity, el programa donde la ex de Diego Maradona está participando y habría sido ella misma la que les habría comentado a sus compañeros que su relación con Taiana habría llegado a su fin.

Sin embargo, consultado por Teleshow , Jorge Taiana desestimó la noticia diciendo “Es todo mentira”. Con esa frase el productor teatral de 52 años dio a entender que la pareja sigue adelante e ironizó ante los rumores: “Será por el distanciamiento social, la culpa es del COVID, pero yo estoy bien y muy tranquilo”.

La noticia sobre una posible separación la dio a conocer públicamente Augusto Tartúfoli en el programa Confrontados este martes por la tarde. El periodista afirmó que Claudia habría comentado a alguien de sus compañeros de Masterchef que “estaba sola” respondiendo a la pregunta de cómo estaba con su pareja. Y todo tomó más fuerza por la llamativa ausencia del actor y productor tanto en el velatorio como en el entierro de Diego Maradona hace dos semanas atrás.

Ante este acontecimiento, Marina Calabró había señalado: “Uno puede pensar que lo hizo por respeto al duelo, de hecho tampoco fue al casamiento de Dalma, hace dos años”. Pero, Tartufoli insistió con su teoría al destacar: “Se muere la persona que es el padre de tu pareja, ¿vos no vas a consolarla?”,

Mientras tanto, en las últimas horas Taiana compartió en Instagram una foto suya donde se lo ve sonriente, y a su lado escribió: “Que nunca falte la sonrisa”. Esta cuenta es seguida por Claudia Villafañe, y por Dalma y Gianinna Maradona.

Por su parte, Claudia Villafañe dejó entrever que hay un distanciamiento de la pareja. En Nosotros a la mañana, Tomás Dente se comunicó con la ex esposa de Diego Maradona para conocer cómo se encuentra su situación sentimental. “Hablamos esta mañana con Claudia, y la respuesta es la siguiente. Están pasando por un trance. No hay separación. Están en un mal momento pero no hay separación definitiva”, resaltó el periodista sobre lo que charló en privado con Villafañe.

La relación entre Claudia y Jorge comenzó en 2003. Por ese entonces Taiana cultivaba un bajísimo perfil. Y su objetivo siempre fue el mismo: conservarlo, aun comprendiendo que estaba en pareja con la ex esposa del futbolista más célebre del mundo. Sobre todo porque Maradona siempre ha sido muy celoso de Claudia, negándose a que ella rehiciera su vida amorosa.

Sobre por qué casi no se los veía juntos, Villafañe explicó: “No es nada difícil mostrarnos en público. Salimos juntos a un montón de lugares, pero no nos ven. Si vos querés mostrar, mostrás, si no querés, no se sabe”, expresó, y agregó que ella hizo pública su relación después de que el propio Maradona hiciera referencia en los medios.

Durante años, lograron mantener su vínculo sentimental fuera del alcance de la prensa. Más de una vez las propias Dalma y Gianinna afirmaron en público que ellas no conocían a Taiana, y que no compartían ninguna reunión familiar con él. Según las hijas de Maradona, su madre las mantenía al margen de su noviazgo.

En mayo de este año, el empresario celebró su cumpleaños en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. Por aquel entonces realizó un festejo virtual que compartió en sus redes sociales: en el video se escuchó la voz de Claudia Villafañe. Pero a juzgar por las imágenes, su pareja –al menos por entonces– estuvo presente solo por videollamada.

Luego, en octubre, la empresaria visitó a Verónica Lozano en su programa de Telefe. “No me gusta hablar del tema, pero es parte de mi vida también”, admitía sin dar demasiadas precisiones: se limitó a aclarar que no convivían y que tampoco compartían viajes. Y no quiso revelar el tiempo que estaban de pareja. “No llevamos los años”, se excusó.

