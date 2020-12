Qué dice el tatuaje que se hicieron todos los integrantes de la familia Montaner

El clan Montaner (@stefroitman)

El clan Montaner siempre ha estado muy unido y, aunque con el paso de los años se suman nuevos integrantes y la familia se agranda, el sentido de pertenencia no lo pierden. Este rasgo característico queda expuesto en la pasión por el arte que todos comparten, así como en el placer por pasar tiempo juntos.

Recientemente, los integrantes de la familia Montaner tomaron una sorpresiva decisión para demostrar su unión y la filosofía de vida que comparten: se tatuaron la palabra “why”, que en inglés quiere decir “¿por qué?” Se trata de un planteo que intentan hacerse todos días para darle un nuevo sentido a sus acciones.

El primero en iniciar el ritual, según informó la revista Gente, fue Ricky Montaner. Luego lo imitó su hermano Mau -con quien integra el famoso dúo musical Mau y Ricky-, y después su esposa, Sara Escobar. Stefi Roitman no se podía quedar afuera.

"Why", la palabra en inglés elegida por el clan Montaner para tatuarse (Foto: Instagram)

Más adelante llegó el turno de Evaluna Montaner y también de su esposo, Camilo Echeverry. Hasta se sumaron los amigos de esta pareja, Paula Macher y Juan Morelli, que por la confianza que tienen con los Montaner hasta podrían ser considerados parte de la familia.

Camilo Echeverry, con el mismo tatuaje que el resto del clan Montaner (Foto: Instagram)

Como no podía ser de otra manera, el mismísimo Ricardo Montaner padre se tatuó esta palabra en inglés, que le da tanto sentido a su vida.

"¿Por qué?": la pregunta que se hace Ricardo Montaner (Foto: Instagram)

A través de las redes sociales, algunos integrantes del clan mostraron sus tatuajes. La mayoría grabó la palabra en su piel con una inscripción pequeña; lo que varió fue el lugar del cuerpo elegido para llevarla. El cantante nacido en Valentín Alsina, por ejemplo, eligió su muñeca izquierda. Camilo Echeverry lleva el tatuaje en su mano. Ricky, en el dedo mayor. Y Stefi, en un hombro.

Esta palabra tiene un significado muy especial para la familia (Foto: Instagram)

Más allá de este diseño en particular, los Montaner tienen varios tatuajes. Un caso particular es el del cantante Camilo Echeverry, que se casó en febrero pasado con Evaluna, la hija menor de Ricardo, y se hizo una inscripción en su piel en homenaje a ella.

Echeverry se tatuó el nombre de Evaluna en su torso. La encargada de revelarlo a mediados de mayo fue su amada. “Mi amor, ¿qué hiciste hoy por mí? ¡Muestre!”, le indicó la joven cantante a su colega, quien se levantó la remera y reveló el diseño. “Está sangriento, pero dice ‘Evaluna’”, afirmó ella a sus casi diez millones de seguidores. “Quédate con el que se tatúe tu nombre”, agregó luego.

El tatuaje que se hizo Camilo en homenaje a Evaluna Montaner (Video: Instagram)

En cuanto a la argentina Stefi Roitman, la más reciente integrante del clan, está pasando por un gran momento en lo personal, muy enamorada de Ricky Montaner. Su relación marcha de la mejor manera. Por si quedaban dudas de ello, a principios de octubre Ricky la conmovió hasta las lágrimas al proponerle casamiento. “¡Dije que sí!”, se limitó a contar la modelo argentina a sus seguidores en Instagram, junto a una foto en la que se la puede ver luciendo el anillo de compromiso. A fines de noviembre, con motivo del cumpleaños número 30 del cantante venezolano, fue el turno de Stefi de sorprender a su enamorado.

El regalo fue toda una alegría para Ricky: una cena romántica a bordo de un lujoso yate por Miami. “Vos me hacés sentir la mujer más feliz del mundo -le aseguró Stefi a su pareja en una tierna dedicatoria en Instagram-. Lo único que me importaba era homenajearte en este día como vos te merecés. Sorprenderte como vos lo hacés conmigo desde que te conozco. Hacer de cada detalle y cada hora un momento especial. No sé.. Es que sos tan increíble, amor. Cómo explicar lo que me hacés sentís, cómo me cuidás. Me valorás, me ponés siempre primero, me consentís, me hacés sentir tan amada y tan especial todos los días”.

