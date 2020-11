Ricky Montaner cumplió 30 años y Stefi Roitman lo sorprendió con un lujoso regalo

Stefi Roitman y Ricky Montaner, enamorados durante el festejo de cumpleaños número 30 del cantante (@stefroitman)

El amor entre Stefi Roitman y Ricky Montaner nació hace poco más de un año, cuando se cruzaron en un recital. Fue “un flechazo”, como se suele decir para describir historias de este tipo. El sentimiento fue tan fuerte que ni la pandemia del coronavirus arruinó sus planes: para poder seguir juntos, la modelo se instaló en la casa de la familia Montaner en Miami.

La relación marcha de la mejor manera. Por si quedaban dudas de ello, a principios de octubre Ricky conmovió hasta las lágrimas a Stefi al proponerle casamiento. “¡Dije que sí!”, se limitó a contar la modelo argentina a sus seguidores en Instagram, junto a una foto en la que se la puede ver luciendo el anillo de compromiso. Este fin de semana, con motivo del cumpleaños número 30 del cantante venezolano, fue el turno de Stefi de sorprender a su enamorado.

La jornada comenzó con un anuncio muy especial de parte de Ricky, relacionado a su trabajo como integrante del dúo Mau y Ricky, junto a su hermano. “Hoy es mi cumpleaños 30 y qué regalo y manera de arrancar esta nueva década de vida con mi familia, con ustedes y con nuestro nuevo álbum #Rifresh en Time Square. Dios, lleva mi vida y este álbum a donde tú quieras. Me dejo llevar. Agradecido por el amor que me dan ustedes a mí y a mi hermano”, contó el hijo de Ricardo Montaner.

Stefi Roitman festejó el cumpleaños de Ricky Montaner en un lujoso yate (Video: Instagram @stefroitman)

Con la felicidad por este nuevo gran paso en su carrera y por pasar este día tan especial junto a sus seres queridos, por la noche recibió con los brazos abiertos el regalo de su novia. Aunque en un comienzo todo estuvo marcado por el misterio. Así quedó reflejado en los videos que publicó Stefi. “Estamos camino a tu sorpresa de cumpleaños de 30 años. Pero no podés mirar. ¿Me prometés en este video que vas a llegar con los ojos cerrados?”, le preguntó. Él no dudó: se entregó de lleno a lo que la joven le tenía preparado.

La argentina y el venezolano, muy enamorados (@stefroitman)

Como no podía ser de otra manera, el regalo fue toda una alegría para Ricky: una cena romántica a bordo de un lujoso yate por Miami. “Vos me hacés sentir la mujer más feliz del mundo -le aseguró Stefi a su pareja en una tierna dedicatoria en Instagram-. Lo único que me importaba era homenajearte en este día como vos te merecés. Sorprenderte como vos lo hacés conmigo desde que te conozco. Hacer de cada detalle y cada hora un momento especial. No sé.. Es que sos tan increíble, amor. Cómo explicar lo que me hacés sentís, cómo me cuidás. Me valorás, me ponés siempre primero, me consentís, me hacés sentir tan amada y tan especial todos los días”.

“Te regalo todo lo que siento, lo que tengo y lo que soy. Felices 30 (que parecen 24) al hombre de mi vida, al más auténtico, más generoso, talentoso, al que no le da miedo ser diferente y está siempre un paso adelante, siguiendo su corazón. Te amo con mi alma”, agregó Stefi.

Familiares y amigos de Ricky Montaner sorprendieron al cantante y fueron a Orlando (Video: Instagram @stefroitman)

Pero eso no fue todo. Al día siguiente continuaron las sorpresas. Un grupo de amigos y familiares del joven cantante lo sorprendieron luciendo remeras con la inscripción “Ricky’s 30th” y una foto suya de niño. Cuando le dijeron que el plan era dirigirse directamente a Orlando para pasar el día en el famoso parque temático, Ricky no pudo hacer otra cosa más que abrir los ojos y sonreír como el pequeño que todos llevaban en sus remeras.

Un cumpleaños inolvidable (@stefroitman)

En las fotos se los puede ver a Ricky y Stefi felices junto al hermano del cantante, Mau, y su esposa, Sara; su hermana Evaluna junto a su esposo, Camilo Echeverry; y sus padres Ricardo Montaner y Marlene. Los 30 años no podrían haber comenzado mejor.

