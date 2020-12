Per Gessle de Roxette: “A Diego Maradona lo recordamos con mucho cariño”

Per Gessle de Roxette habló de la muerte de Diego Maradona (Video: "Nosotros a la mañana", ElTrece)

Si existe una persona fanática de Roxette en la Argentina, ese es Tomás Dente. El periodista soñó toda su vida con poder entrevistar a la banda sueca. Y en 2012, cuando Per Gessle y Marie Fredriksson habían arribado a la Argentina para dar una serie de presentaciones en Buenos Aires, Neuquén, Mar del Plata y Córdoba, se había dado el gusto de hacerles algunas preguntas en Ezeiza con el micrófono de Mauro 360, el ciclo de América del que participaba por entonces. Sin embargo, fue recién este viernes en Nosotros a la mañana, por El Trece, que tuvo la oportunidad de hacer el reportaje que lo desvelaba.

Lamentablemente, la nota más esperada por Tomás llegó un año después de la partida de Marie, quien falleció 9 de diciembre de 2019 tras luchar durante años contra un cáncer cerebral. Sin embargo, tuvo lugar en el momento en el que Per, su compañero durante más de treinta años, decidió dar a conocer las canciones del dúo que nunca antes habían salido a la luz en Bag Of Trix, una colección de material inédito que logró hacer estallar de alegría a sus fans. Y en especial, a Dente.

Pero la realidad es que la entrevista, presentada por Joaquín el Pollo Álvarez y con traducción de Agustina Kämpfer, coincidió también con la muerte de Diego Maradona, que conmovió al mundo entero. Y, obviamente, el músico reveló cómo repercutió en Suecia, dónde él vive. “Yo crecí en un pueblo muy chico y me gusta mucho el fútbol. Por supuesto que escuchamos de su muerte: estuvo en las noticias en todas partes aquí. Y hubo un especial de tres horas sobre su vida hace unos días. Lo recordamos con mucho cariño”, aseguró el músico, quien se reconoció como un admirador del astro.

Marie y Per en pleno show de Roxette (EFE/TRACEY NEARMY)

Después, Per se refirió al momento en que se enteró del fallecimiento de Fredriksson, su compañera y amiga del alma. “Yo estaba en mi casa de Estocolmo y fue una terrible llamada telefónica la que me dio la noticia. Marie estuvo enferma durante diecisiete años, así que de alguna manera lo esperábamos. De todas formas, no estaba preparado. Nunca estás realmente preparado para algo así. Creo que mucha gente siente eso, sobre todo los familiares y los amigos que estuvimos muy pendientes de ella”, señaló.

¿Cómo hizo Gessle para superar semejante pérdida? ”No lo sé, sólo tienes que seguir adelante con tu vida. Yo tengo a mi familia estos días. Por supuesto que esto te afecta y tratás de apoyarte en algo. Pero todo sucede de una manera muy lenta. Te golpea en tus sueños. Y, cada vez que recuerdo a Marie escuchando música de Roxette, siento que ella todavía sigue entre nosotros”, concluyó el músico.

Sobre el final, Dente le confesó a Per una anécdota muy personal que lo conmovió. “Acaba de pasar la película de mi vida entera durante esta entrevista. Cuando mi mamá (Ada Rizzutti) estaba a punto de fallecer, yo estaba sin trabajo y sin plata. Y, dos días antes de que muriera, la miré y le dije que yo iba a llegar muy lejos y que, algún día, iba a entrevistar a Roxette. Así que hoy estoy cumpliendo mi sueño”, dijo el periodista tratando de contener las lágrimas pero sin poder ocultar su emoción.

