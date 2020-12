El curioso pedido que le hizo Diego Maradona a Verónica Ojeda tras su operación: “Traeme una pizza con fainá”

Verónica Ojeda estuvo muy cerca de Diego Maradona antes de su muerte

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre un su casa del barrio privado de San Andrés, ubicado en Tigre. La Justicia está investigando las circunstancias de su fallecimiento para determinar si hubo negligencia de parte de los médicos que lo atendían. Verónica Ojeda fue aceptada como particular damnificada en la causa que se lleva adelante en la Fiscalía General de San Isidro.

El abogado Mario Baudry, pareja de la mamá de Dieguito Fernando, aseguró que el Diez no estaba “dopado” ni alejado de la realidad, como trascendió en algunos medios, sino que era muy consciente de todo lo que estaba pasando. En una entrevista con Arriba Argentinos, reveló una anécdota para ratificar su argumento que ocurrió en la Clínica Olivos, donde Maradona fue operado de un hematoma subdural.

Mario Baudry contó un particular pedido de Maradona a Ojeda tras su operación (Video: Arriba Argentinos, El Trece)

“Ella (Verónica) va al otro día a verlo a Diego, no la dejan entrar, espera tres horas con Dieguito afuera. No la dejan entrar a la habitación, después le ponen la excusa del coronavirus, se la pone (Leopoldo) Luque y las hijas de Diego. Cuando Verónica llega a la casa, él la llama por teléfono. Y le dice: ‘¿Por qué no viniste?’. Y ella le contesta ‘Diego, estuve tres horas esperándote’”, relató el letrado .

En diálogo con Marcelo Bonelli, Baudry contó el curioso pedido que le hizo Diego a la mamá de Dieguito Fernando: “Le dijo: ‘Por favor, vos que sos la única que me querés, traeme una pizza de El Cuartito con fainá, porque acá no me quieren dar de comer’. Verónica le contestó: ‘Cuando te lleven a tu casa, quedate tranquilo que yo te llevo’”.

Recientemente, el letrado también había dado detalles de la reacción de Dieguito Fernando al enterarse de la muerte de su papá: “Me llamó Verónica a las 12:40 cuando yo estaba en el campo. Cuando llego a la casa de Verónica, la esperé ahí mientras tanto hice lo que entendí que debía hacer en un montón de situaciones para ayudarla a Verónica y a toda la familia Maradona... Cuando estoy entrando con la camioneta, sale Dieguito corriendo, me lleva de la mano al patio y me dice: ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’...”.

En la entrevista con Jorge Rial, el doctor relató en Intrusos que en ese momento quedó sorprendido porque el pequeño de siete años tiene dificultades en el habla como consecuencia del autismo: “Él no puede hablar, habla, pero cada vez habla más de corrido. Estaba su psicopedagoga. Caminamos un rato por el patio de la casa de Vero. Ella le explicó que ahora el papá es la estrella más grande del cielo. Todo lo que se trata de contener. Durante algunos días Dieguito se acostaba a dormir, jugaba con mi hija en el campo y con los caballos. Y lloraba dormido”.

Además, la pareja de Ojeda relató que debió realizar una denuncia penal porque le suspendieron la obra social al hijo menor de Maradona. Debido a su condición, el pequeño realiza tratamientos con especialistas, por lo que es muy importante que tenga disponible el servicio médico. Además, el abogado contó un episodio que ocurrió apenas falleció el ex futbolista: “El día que lo enterraban a Diego alguien llamó para cancelar el seguro de camioneta de Verónica, que no es de ella sino de Dieguito”.

