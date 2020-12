Laurencio Adot se accidentó en Brasil y debió ser intervenido de urgencia: “Fue una operación de tres horas”

Laurencio Adot (Foto: Instagram)

Ya está en su casa, guardando reposo y comenzando con un tratamiento de rehabilitación que seguramente será bastante largo. Pero está tranquilo. Sin embargo, a dos años de haber superado un accidente cerebrovascular, la semana pasada Laurencio Adot volvió a pasar por una situación angustiante en Brasil, donde sufrió un accidente doméstico por el que debió ser intervenido de urgencia.

“Estaba en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, que queda entre São Paulo y Río de Janeiro, donde estoy abriendo un showroom para diseñadores argentinos. Y estaba en el baño cuando me resbalé y me caí. Me quise agarrar de algo y me caí peor. Fue terrible. Pensé que me había roto la cadera, pero me rompí el fémur. ¡Lo desintegré! Tuve tres horas de operación, con un médico brasilero, el Dr. Warner y diez asistentes. Me pusieron titanio y me arreglaron el hueso. Y todo lo hicieron con música de Caetano Veloso de fondo”, le contó el diseñador a Teleshow .

La placa que muestra cómo quedó la pierna de Laurencio

Laurencio explicó que, aunque logró recuperarse casi por completo de su ACV, la pierna que se lesionó fue la que le había quedado débil después de aquel episodio. Cabe recordar que, tras pasar unos días en estado de coma en agosto de 2018, Adot había quedado sin habla y sin poder caminar. Sin embargo, gracias al apoyo de sus seres queridos y a su enorme fuerza de voluntad, a los pocos meses ya había logrado volver a su trabajo.

“Me quise venir para Buenos Aires a seguir con la rehabilitación, que va a durar por lo menos un mes, en mi casa. Llegué el miércoles, así que mientras hago la cuarentena aprovecho para hacer todos los tratamientos que necesito y para descansar. Hoy empecé con las sesiones de kinesiología. Pero por ahora estoy en cama y, para incorporarme, necesito utilizar un andador”, explicó el diseñador.

De todas formas, Laurencio se mostró optimista con su recuperación. Después de haber superado un problema de salud mucho mayor, a los 53 años de edad está lleno de vitalidad y sabe que podrá salir adelante en breve. “Estoy tranquilo, fue una mala jugada. No hay que estar distraído y menos yo, que tengo una pierna débil”, concluyó Laurencio.

Adot en la clínica tras su operación

El 7 de agosto de 2018, el diseñador fue a entrenar como lo hacía habitualmente, volvió a su domicilio en subte y, según sus propias palabras, en medio de su estrés laboral le “explotó el cerebro” y ya no recordó más nada. “A los 20 minutos me encontró mi pareja (Damián Andrés Romero) y pude salvarme. Y estoy hablando así porque fue muy rápido: a los 45 minutos ya estaba tomando la droga que me salvaba y tenía todos los médicos en frente mío, pero yo no podía decir nada. Era un vegetal”, había relatado Laurencio al recordar aquel momento.

Pero Adot le dio batalla a la adversidad y nunca bajó los brazos. Estaba dispuesto a recuperarse. Y lo logró. De hecho, este año, tenía previsto instalarse en Brasil y en Ecuador, para desarrollar allí su emprendimiento textil. Pero la pandemia del coronavirus modificó sus planes. Y, finalmente, optó por seguir viviendo en la Argentina y desde aquí viajar para ampliar sus fronteras en el mundo de la moda. Ahora, lamentablemente, el destino quiso que una vez más tuviera que darle prioridad a su salud.

