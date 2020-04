“Acá hay un programa de radio que se llama Good Karma Show, que hizo un posteo de una nota mía durante la última visita del dúo. Ellos nunca suben nada que no sea de la banda, solo historias o videos musicales de ellos. Pero compartieron esa entrevista como homenajeando a todos los fans argentinos. Yo me enteré porque enseguida me lo hicieron llegar a través de las redes. Y la verdad es que estoy muy emocionado. Es como un mimo para todos los que los seguimos desde acá”, aseguró Dente en diálogo con Teleshow .