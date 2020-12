Mario Baudry, el abogado de Dieguito Fernando, dio detalles de la investigación por la muerte de Diego Maradona

Mario Baudry aseguró que la causa de Diego Maradona va agravarse cada vez más (Video: "Telenoche", ElTrece)

Fue el único novio de una ex de Diego Maradona que llegó a tener un trato amable con él. Y, además, es abogado. Por eso, ni bien se inició la causa para averiguar si hubo responsabilidades frente a la muerte del astro, Mario Baudry tomó cartas en el asunto y decidió patrocinar a Dieguito Fernando, el hijo de Verónica Ojeda, su actual pareja. Al principio, lo hizo en silencio. Sin embargo, este jueves, decidió salir a los medios para contar algunos detalles de la investigación.

“Trato de no hablar mucho ante las cámaras porque confío en la Justicia. Nosotros estamos trabajando, solicitando medidas de prueba. Y, sobre todo, tratando de encaminar la cuestión hacia la verdad”, comenzó diciendo el letrado en diálogo con Telenoche, por El Trece. Y, enseguida, señaló: “Verónica lo que me dijo el primer día no fue: ‘Quiero meter preso a alguien’. Me dijo: ‘Mario, quiero que cuando mi hijo sea grande y me pregunte qué le pasó a su papá, yo pueda darle una respuesta”.

Para empezar, Baudry aseguró que el astro no estaba mal como se dijo y que tenía “ganas de vivir”. “Ustedes escucharon un audio que él me había mandado anteriormente, dónde me decía que su hijo le iba a sacar canas verdes y que le gustaba estar con él. De hecho, Dieguito no conoce a su papá como Maradona, la leyenda, sino que lo conoce como su papá. A él le gustaba ir, tirarse en el sillón, apoyar su cabecita en las piernas de su padre y ponerse a jugar a la tablet”, explicó.

Enseguida, el abogado comenzó a hablar de la investigación. “La causa va a ir agravándose cada vez más. Un abandono de persona ya no es suficiente con los elementos que hay en la causa. Todos los días se comprueba que ese lugar no estaba adecuado para que haya una internación domiciliaria como establecía el acta cuando salieron de la clínica de Olivos”, explicó Baudry en relación a la casa de Tigre dónde el astro pasó sus últimos días.

Y continuó: “Lo que se está haciendo ahora es determinar si el hecho concreto es punible de acuerdo a lo que establece el Código Penal y la gravedad del mismo de acuerdo a la prueba recolectada. La fiscalía de San Isidro está trabando muy bien. De hecho, ayer se trabajó toda la mañana en La Plata en las pericias médicas, que van a tardar entre diez y quince días en tener los resultados”.

Verónica Ojeda habla con la prensa durante la internación de Maradona en el Sanatorio Ipensa (Foto: Aglaplata)

¿Si Maradona se podría haber salvado? “El edema de pulmón por el que él murió, causado porque le funcionaba mal el corazón, tiene un comienzo anterior. Porque primero se te llenan de agua los pies, los tobillos, las piernas, el cuello y, recién después, el pecho. Con lo cual, cualquiera que hubiera estado ahí controlándolo y mirándolo con conocimientos técnicos, hubiera podido determinar que eso le iba a generar un edema de pulmón, porque el corazón estaba trabajando mal. Eso, sumado a que los registros el día anterior daban que tenía 109, 110, 115 pulsaciones acostado y durmiendo. O sea que quienes controlaran el registro médico que llevaban los enfermeros, los supervisores, sabían que ahí algo no estaba bien”, explicó el abogado.

Baudry contó que Verónica había ido a ver al padre de su hijo el lunes previo a su fallecimiento y lo había encontrado solo. “Estaba con la enfermera del fin de semana, porque ese día era feriado, y el custodio”, explicó. Y aseguró: “Maradona tenía un montón de amigos que no tenían acceso a él porque no los dejaban llegar. Ex jugadores, gente que lo conocía, que entrenó con él... Yo creo que si cualquiera que estaba con él llamaba al Cabezón (Oscar) Ruggieri, a quien no conozco, o a un montón de gente para decirle: ‘Che, no lo cuidan a Diego, se turnan un día cada uno’, esto no pasaba”.

¿Quién sería el o los responsables de esta situación? “Según el acta que vimos en la Clínica Olivos, ahí se establece muy claro que firmó el doctor (Leopoldo) Luque, firmó la psiquiatra (Agustina Cosachov) y después firmaron dos de sus hijas”, aseguró Baudry. Pero aclaró que, si bien el médico puede acusar a las hijas de Diego, “no puede endilgarle la responsabilidad médica de medios, de saber que su papá estaba teniendo un infarto y que había comenzado 17 horas antes”, señaló.

El abogado contó, además, que el acta era muy clara en cuando a lo que requería Maradona para su cuidado y que esos elementos “no estaban en la casa”. También dijo que la prestadora del servicio había sub-contratado a otra empresa. “Tenía que haber médicos clínicos, cardiólogos y estar permanentemente. Sin embargo, pusieron dos enfermeros que estaban en turnos de doce horas y un enfermero de fin de semana. Y a uno de los enfermeros no lo dejaban entrar, así que no podía controlarle los signos vitales durante doce horas”, subrayó.

Por otra parte, Baudry dijo que en el video del que habló el neurocirujano, en el que Diego le agradecía por cuidarlo, queda claro que era su “médico de cabecera”. Luego agregó: “Si ven todas las capturas que hay de las publicaciones que hizo Luque en sus redes sociales, él mismo dice que es su médico de cabecera. No sólo de ahora, sino desde antes, unos tres o cuatro años atrás”. Y dijo que, cada vez que Verónica necesitaba saber sobre la salud de Maradona, era él quien le daba los partes.

El abogado indicó que ahora se está investigando si hay un hecho punible, ya que si bien se trató de una muerte natural y no traumática, la muerte de Maradona puede haber sido “natural por abandono de persona, por homicidio culposo o por homicidio simple por omisión”. Y ejemplificó este último punto diciendo: “Si yo sé que vos necesitás oxígeno y no te lo doy, teniendo el conocimiento de que si no te pongo el respirador te vas a morir, tengo intención de matarte”.

Leopoldo Luque y Diego tras la intervención en la Clinica Olivos

¿Cuál sería el motivo de este accionar? “A veces las cosas son tan claras, que de tan claras no se ven. Hay mucho dinero atrás y los únicos que no estamos pidiendo plata somos nosotros. Porque no iniciamos la sucesión y Verónica no está pidiendo nada . Y le cortaron la obra social a Dieguito, le sacaron el seguro del auto a Verónica.... Debe haber sido un error, no creo que sea una canallada esa de dejar a su hijo sin obra social”.

Con respecto a si en el cuerpo de Maradona podrían encontrar restos de droga o alcohol, Baudry aseguró que teniendo en cuenta que no murió por una sobredosis eso no sería lo más grave. Y remarcó que el doctor Alfredo Cahe ya había descubierto que el astro tenía una cardiopatía severa que debía ser tratada hace una década. “Si yo te saco todos tus bienes y después dejo de tratarte la cardiopaía cuatro años atrás, evidentemente, en algún momento vos te vas a morir de un infarto”, aseguró sin decir a quién se dirigía.

Y luego habló de responsabilidades que van “más arriba” de Luque y la psiquiatra que atendió a Diego. “Supuestamente, hay médicos clínicos que lo fueron a ver y después no fueron más, cuando un médico clínico no puede abandonar a su paciente. Y hay médicos que operaron a Diego y tampoco cumplieron con el protocolo del post operatorio. Esos son los que firmaron como responsables de la internación domiciliaria”, señaló.

Luego, sin nombrarlo, se refirió a su colega Matías Morla, señalando que si era quien manejaba su dinero y era su apoderado, tenía que brindar los medios que el médico le solicitaba y contratar a un médico de cabecera. “Porque mi obligación es brindarle a mi representado todo lo necesario para que él esté bien. No es que decido yo si puedo o no puedo. Si el médico me lo pide, lo tengo que hacer”, dijo.

Y aclaró que el neurocirujano no fue quien operó a Maradona en su última intervención. “El que usó el taladro fue otro médico. El dice que participó de la operación, pero no fue el que intervino en la cabeza de Diego. Y si ustedes ven algunas declaraciones de Luque, él cuando baja (de la intervención) dice ‘mi equipo’, nunca dice ‘lo operé yo’. Posteriormente dice que lo opera él”, explicó.

Por último, Braudy contó que Diego no tuvo ningún problema en ir a hacerse un chequeo al Sanatorio de Ipensa cuando Verónica se lo sugirió por pedido de Luque, con lo cual no era que se negara a estar en un hospital. Luego contó cómo fue la internación domiciliaria que tuvo Maradona cuando estaba en pareja con Ojeda y dijo que “no hicieron la canallada de ponerlo en ese lugar”, en referencia a la casa de Tigre. Y concluyó: “Era una persona que estaba deprimida, supuestamente, porque le faltaba el alcohol. ¿Por que no le pusieron alguno de los jugadores de fútbol con los que a él le gustaba hablar?. Le hubiera levantado el ánimo como se lo levantaba Dieguito”.

