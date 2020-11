El último audio que le envió Diego Maradona a Mario Baudry, la pareja de Verónica Ojeda

Días antes de morir, Diego Maradona decidió enviarle un audio de WhatsApp a Mario Baudry, el actual novio de Verónica Ojeda. A corazón abierto, le confesó cómo la ve a su ex pareja y le hizo un pedido muy especial con respecto a su hijo, Dieguito Fernando Junior.

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada” , empezó diciendo el emblema de la Selección en una grabación que fue dada a conocer por Luis Ventura en su programa Secretos Verdaderos (América).

Con voz bastante clara y directa, Maradona concluyó: “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”. Cabe mencionar que Ojeda no se pronunció públicamente luego de la muerte de Maradona, noticia que recibió por parte de Jorge Rial el pasado miércoles 25 de noviembre.

Su abogado, Miguel Ángel Pierri, había sido contactado por Intrusos para dar una entrevista sobre Maradona el pasado viernes y cómo continuará toda la situación relativa a la herencia. Al enterarse de eso, Ojeada decidió llamarlo y le exigió que no diera ningún tipo de declaración en la televisión.

“Acaba de suceder algo en el corte que a mí nunca me pasó. Me ha pasado en vivo, pero así nunca. Refleja la tensión que hay en la familia Maradona”, expresó Jorge Rial, conductor del ciclo. Pierri estaba listo para salir al aire desde su estudio, pero canceló todo.

A eso, el periodista reforzó: “La nota de Pierri estaba arreglada desde ayer (por el jueves), es el abogado de Diego Fernando y de Verónica”. Reveló que su intención era saber si iban a judicializar el caso. “En el medio nos enteramos de que Verónica Ojeda no le había dado la autorización a Pierri para salir a hablar”, concluyó.

En las últimas horas, la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona cambió de forma sorprendente. Orlando Díaz, juez de garantías de San Isidro, requirió a través de un exhorto a la Justicia porteña el allanamiento en la casa y el consultorio privado de Leopoldo Luciano Luque, neurocirujano y el último médico personal del mejor futbolista de todos los tiempos que falleció el mediodía del miércoles 25 de noviembre en el barrio privado San Andrés.

Hermetismo del entorno de Maradona: el abogado Miguel Ángel Pierri no pudo hablar por pedido de Verónica Ojeda

La Justicia encara una investigación por supuestas irresponsabilidades en el cuidado del paciente desde su internación en la clínica Ipensa de La Plata, donde se internó el 2 de noviembre para realizarse chequeos generales por un evidente deterioro en su salud.

La sospecha ahora es de homicidio culposo y aparece tras a las declaraciones testimoniales que se tomaron el sábado a Dalma, Giannina y Jana, las tres hijas de Maradona. Los investigadores, en procura de indagar sobre las causales de muerte, solicitaron la historia clínica, los detalles de su tratamiento y del posoperatorio luego de haber sido intervenido por un hematoma subdural en su cabeza y de su cuadro de abstinencia.

La premura en los allanamientos fue para evitar que se borre o elimine material que pueda ser clave en los esclarecimientos del hecho. Luque se encontraba en su casa en la ciudad de Adrogué del partido de Almirante Brown al momento del allanamiento. Se le secuestró información relativa a la investigación. A través de un comunicado, la Fiscalía General de San Isidro reveló que el sábado, por la “sustanciación de la prueba en curso”, se continuó con las tareas investigativas que contemplaron las declaraciones testimoniales de familiares directos.

