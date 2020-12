El drama de Diego Junior por la muerte de Maradona, entre la rabia, el pánico y la impotencia

En Roma, Diego Junior y Diego Armando Maradona durante un Partido por la Paz que organizó el papa Francisco en octubre de 2016 (Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

La muerte de un padre es una pérdida irreparable para cualquier persona. Diego Junior Maradona está muy triste por la partida de la leyenda del fútbol, especialmente porque no pudo viajar desde Italia hasta la Argentina para despedirse ya que se está recuperando de coronavirus. Además, el joven recién pudo establecer una relación cercana en 2016, tras años de buscar un acercamiento con el Diez.

“Estoy un poco mejor de salud, pero psicológicamente mal, es muy duro. Estoy haciendo terapia con mi analista de toda la vida porque perdí a mi viejo y eso es terrible”, dijo el hijo de Cristiana Sinagra y Diego Armando Maradona. “Voy a viajar a la Argentina cuando pueda, quiero ver a mi familia e ir al cementerio, todavía no tengo el alta para viajar. Sigo en contacto con mis hermanas”, agregó en un mensaje que le mandó al periodista Ángel de Brito.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana habló este jueves por teléfono con Nunzia Peninno, la esposa de Junior y madre de sus dos hijos, quien se encuentra en Nápoles. “Él la pasó mal porque los cuatro fuimos positivos, la pasamos mal en casa con el covid, después él estuvo con pulmonía en el hospital. Una noticia fea después de la otra”, explicó la joven italiana.

Habló la esposa de Diego Junior Maradona (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Además, dio detalles de cómo se enteró su esposo de la muerte de Maradona: “Dieguito se enteró mirando la televisión. Llamó a mi mamá para preguntarle qué pasaba, porque yo estaba durmiendo. Después, llamé a Vanesa (Morla) porque Jana no me atendió... Le pregunté a la hermana de Matías si era verdad o no, porque Junior se estaba volviendo loco en el hospital”.

En ese momento, Junior estaba en soledad, internado con una máscara de oxígeno. Por este motivo, tampoco podía hablar con nadie, solo mandaba y recibía mensajes con su celular. En un primer momento, no quería que se supiera que estaba en el hospital, con un cuadro de pulmonía, para no preocupar a Maradona que también estaba internado en la Clínica Olivos, donde lo operaron de un hematoma subdural.

“Él todavía tiene momentos de ansias y pánico”, relató Nunzia sobre el estado de su pareja. “Está mal, tiene rabia de no poder haber viajado para verlo, rabia de (que pasó) mucho tiempo para buscarlo, y ahora terminó así..”, agregó, muy afligida.

El bautismo de Dieguito Matias Maradona se realizó en Buenos Aires

Más allá del mal momento, destacó que Junior está contento porque tiene una buena comunicación con sus hermanas, Dalma y Gianinna. Y luego, se lamentó porque el director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata no pudo conocer a su segunda hija, India Nicole. “Era un abuelo muy dulce, a India no la vio nunca. Le mandamos fotos, para él era muy maradoniana”.

Apenas se enteró del fallecimiento de su padre, Junior escribió un emotivo mensaje en Instagram para despedirse: “Cuánto voy a extrañar este abrazo, pá de mi vida, vos ni lo podés lejanamente imaginar, cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli. ¿Y mis hijos? ¿cómo harán sin un abuelo tan amoroso? Te prometo que siempre estarán del lado tuyo, que siempre te defenderán y que inflarán siempre el pecho hablando del abuelo. Papá, capitán de mi corazón, nunca vas a morir porque te amaré hasta el último respiro que voy a tener...”.





