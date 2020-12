Leo Sucar, el dueño de La Diosa: “Diego Maradona crió al hijo de Laura Cibilla durante dos o tres años como si fuera suyo”

Leo Sucar, dueño de La Diosa, habló de la relación de Diego Maradona con Laura Cibilla (Video: "Confrontados", El Nueve)

Este miércoles, Carlos Ferro Viera, ex amigo de Diego Maradona, sorprendió a todos al asegurar que el astro tenía dos herederos no reconocidos en España con Laura Cibilla, la mesera de La Diosa con la que mantuvo una relación que comenzó en el 2000 y se extendió a la largo de tres años. La mujer había dado a luz a un niño en el 2003, que se suponía que era hijo del Diez, pero en el año 2008 un examen de ADN echó por tierra esa versión. Y no se supo nada más de ella.

Sin embargo, invitado a Confrontados, por El Nueve, Leo Sucar, uno de los dueños de aquel emblemático boliche del que Maradona era habitué, desmintió los dichos de Ferro Viera. El empresario había conocido a Diego unos años antes en Sky Ranch, otro de los centros bailables más populares de la época, y fue él quien le presentó a Cibilla, que por entonces trabajaba como empleada suya.

“Hoy hablé con Laura y está indignada con Ferro Viera. Dijo cualquier cosa”, señaló Sucar. Y luego explicó: “No tengo nada contra él, nosotros lo conocíamos como Ferrito. Pero dijo barbaridades. Ella no tiene ningún hijo en España, no tiene mellizos ni nada. Vive acá, en Buenos Aires, trabaja todos los días. Y es una chica que si no trabaja no tiene dinero”.

Sucar y Maradona hablando con la prensa (Foto; Instagram)

Sucar negó también que Maradona le hubiera dejado un fideicomiso a Cibilla, como había afirmado Ferro Viera. “Laura no cobra nada. Yo lo que puedo contar es que Diego estuvo con su hijo durante dos o tres años, criándolo como si fuera su hijo en la quinta de Mastellone, en General Rodríguez. Jugaba a la pelota, lo llevaba a andar en los carritos de golf...Era una relación de padre e hijo”.

El empresario contó que hoy en día, el chico ya es un adolescente de 17 años y no cuenta con ninguna figura paterna que lo acompañe. “Laura está sola”, dijo. ¿Si Maradona la asistió económicamente durante su crianza? “Que a mi me conste, no”, aseguró Leo. Y, enseguida, puso un manto de duda sobre el resultado del examen que había determinado que el niño no era hijo del astro.

“Al primer ADN que pide Laura, ella va con su hijo y Diego no se presenta. Sigue el trámite, se pide un segundo ADN al que va Laura con el hijo y Diego tampoco se presenta. Al tercero, le dicen que Diego no iba a ir, así que no fue ni ella ni el hijo. Y ese fue el ADN al que se presentó Diego”, contó Sucar.

Diego firmando la pared del restaurante El Mosquito, un emprendimiento familiar de Leo (Foto: Instagram)

Luego, el empresario hizo referencia a un comentario del doctor Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda y patrocinante de Dieguito Fernando, quien solicitó que se extrajeran muestras del cuerpo de Diego para que no haya necesidad de exhumar el cadáver en los juicios de filiación de Santiago Lara y Magalí Gil. “Él dijo: ‘No vaya a ser cosa que alguien me cambie algo’. Como diciendo que en la Justicia argentina puede suceder eso en un ADN. Yo no sé si es lo que le pasó a Laura, pero lo dijo un abogado”, señaló.

¿Si Cibilla creía que su hijo era de Maradona a pesar de que el juicio en el que reclamó su paternidad determinó que no lo era? “Laura nunca tuvo otra versión, nunca tuvo dudas. Ella trabajaba conmigo. Diego no quería que trabaje más, así que yo durante tres años le tuve que seguir pagando el sueldo sin que ella se presente a trabajar. Y lo pagaba yo, porque el Diego que yo conocí era un Diego pobre. Diego no tenía un mango”, aseguró Sucar.

Entonces, el empresario explicó: “Siempre se dudó de ese ADN. Yo a Laura la quiero mucho. La mayoría de las chicas que trabajaron conmigo en La Diosa eran excelentes. Y sigo hablando con la mayoría. Pero con Laura tengo un cariño especial porque es una chica que quedó muy desprotegida. Quedó con un vacío enorme”. ¿Si el hijo de Cibilla tiene algún parecido con Maradona? “Si lo querés ver parecido, lo ves parecido. Yo una vez lo vi muy parecido en una reacción gestual”, dijo.

Laura Cibilla hablando con Intrusos

Sobre la posibilidad de que Cibilla se volviera a presentar para reclamar el apellido de su descendiente, Leo señaló: “En eso hay que respetar a Laura. Porque ella sufrió mucho con todo este tema, pero más sufrió su hijo. Entonces, por respeto al hijo de Laura, no estaría bueno seguir con esto si no lo activa ella. Y, me animo a decirlo, Laura es el día de hoy que sigue amando a Diego. Y Diego estuvo muy enamorado de Laura”.

Por otra parte, Sucar contó que el hijo de Cibilla sabe que es hijo de Maradona. “El chico ya es grande y entiende. Tiene compañeros, va al colegio. Pero tengo entendido que llegó un día, hace mucho tiempo, unos diez años, que no se habló más del tema, directamente. Fue por decisión de Laura, que quiere protegerlo. Ella es una excelente madre. Y, cuando vio que el camino era infructuoso, decidió que de eso no se hablaba más”.

