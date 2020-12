Diego Junior y el inicio de su relación con Diego Maradona: “Lo perdoné hace cinco años, no quería recriminarle el pasado”

Diego Maradona y Junior se reencontraron cuando el joven napolitano participaba del "Bailando"

Aunque Diego Junior es el mayor de los hijos de Diego Mardona, es el que menos tiempo compartió con su padre, que lo reconoció recién hace cinco años, cuando ya era un adulto. Sin embargo, el italiano hijo de Cristiana Sinagra no guarda rencores y contó que al momento de acercarse al Diez decidió mirar hacia el futuro.

“Se fue demasiado pronto, pero en el tiempo que compartimos fui feliz. Yo lo perdoné hace cinco años, cuando nos reunimos en Buenos Aires”, contó el papá de Diego Matías e India Nicole en la radio italiana CRC Targato. Al respecto dijo: “Precisé 29 años y medio para recuperar esta relación, los cinco años vividos juntos no los olvidaré más. No quería recriminarle el pasado y mantener inútiles rencores. Le dije a mi padre que quería construir un futuro juntos, desde cero”.

Junior se enteró de la muerte de su padre en la clínica donde había sido internado por coronavirus: “El 25 de noviembre me costó dormir, estaba mirando la TV para pasar el tiempo y recibí la llamada de un amigo mío y de papá, un periodista español, que me dijo: ‘Diego no lo puedo creer’. Cuando me lo dijo, intenté comunicarme de inmediato con la Argentina. Nadie me respondió. Esto me tranquilizó por un lado, pensé que la noticia no era cierta, lo cual ya había ocurrido muchas veces. Después de algunos minutos me llamó mi esposa Nunzia y me lo confirmó”.

Aunque asegura que aún le cuesta darse cuenta de lo que pasó, siente que se fue una parte de su vida y considera que su papá de 60 años se fue antes de lo que se tendría que haber ido: “Dios tiene los tiempos justos, soy muy religioso pero papá se fue muy pronto, demasiado, me gusta pensar igual que en el tiempo compartido fue feliz”.

Hacía tiempo que padre e hijo no se veían, incluso el ídolo deportivo no llegó a conocer a su cuarta nieta, India Nicole que nació en octubre del año pasado. “Me arrepiento hoy de no haber ido a Argentina por el coronavirus, no haber ido al estadio San Paolo, tengo un vínculo visceral con mi ciudad y estoy orgulloso de las demostraciones de amor que recibimos en estos días”, agregó.

El miércoles, justo a una semana de la partida de Pelusa, Junior habló en Los ángeles de la mañana: “Estoy un poco mejor de salud, pero psicológicamente mal, es muy duro. Estoy haciendo terapia con mi analista de toda la vida porque perdí a mi viejo y eso es terrible. Voy a viajar a la Argentina cuando pueda, quiero ver a mi familia e ir al cementerio, todavía no tengo el alta para viajar. Sigo en contacto con mis hermanas”.

Su esposa, Nunzia Peninno agregó: “Él todavía tiene momentos de ansias y pánico. Está mal, tiene rabia de no poder haber viajado para verlo, rabia de (que pasó) mucho tiempo para buscarlo, y ahora terminó así..”.

Apenas se enteró de la muerte de su padre, el italiano usó sus redes sociales para despedirlo: “Cuánto voy a extrañar este abrazo, pá de mi vida, vos ni lo podés lejanamente imaginar, cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli. ¿Y mis hijos? ¿cómo harán sin un abuelo tan amoroso? Te prometo que siempre estarán del lado tuyo, que siempre te defenderán y que inflarán siempre el pecho hablando del abuelo. Papá, capitán de mi corazón, nunca vas a morir porque te amaré hasta el último respiro que voy a tener...”.

