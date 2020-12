Xuxa invita a los argentinos a probar el veganismo durante enero de 2021: “Yo lo hago por los animales”

Veganuary con Xuxa Meneghel





La reina de los bajitos, y desde hace unos años reconocida activista por los derechos de los animales, Maria da Graça Xuxa Meneghel, más conocida como Xuxa, se suma a una nueva campaña para que las persona comiencen el nuevo año sin consumir productos de origen animal, lo mantengan por un mes y, finalmente, decidan adoptar ese estilo de vida y pensamiento que implica no usar ningún tipo de productos de origen animal ni participar de actividades que signifiquen su explotación ni uso.

“Hay muchas razones para probar el veganismo”, explica Xuxa en el inicio del video de la campaña y sigue: “Por la integridad de nuestros bosques; por una mejor salud para nosotros y por nuestro planeta. Pero hay una razón en particular que me llega al corazón: evitar el sufrimiento de los animales. Si sientes esta llamada en tu corazón, prueba el veganismo hoy”, invitó la embajadora oficial de Veganuary, la iniciativa mundial que invita a probar el veganismo durante 31 días.

A ella, se sumaron desde Argentina reconocidas figuras del espectáculo como la actriz Liz Solari, la locutora Daisy May Queen y la cantante e influencer Connie Isla y el influencer Enrico Rapalin, entre otros.

Daisy May Queen.

Según explicaron desde la organización de la campaña, la meta de la próxima edición es “superar los 500 mil participantes” para romper el récord del Veganuary 2020 que fue encabezado por reconocidas personalidades nacionales e internacionales como el destacado actor Alec Baldwin y que superó los 400 mil participantes en 192 países.

En esa ocasión también se hicieron eco los excepcionales artistas Brian May (ex músico de Queen) y el ganador del Oscar como mejor actor protagónico por su papel como el Joker, Joaquin Phoenix, que además fue el embajador oficial.

“Si miras la crisis climática o la violencia de nuestro sistema alimentario y te sientes impotente, pensando ‘¡Ojalá hubiera algo que pudiera hacer!’... ¡Puedes hacerlo ahora mismo! Regístrese para probar Veganuary este enero”, pidió el multipremiado actor, vegano desde sus 3 años.

El influencer Enrico Rapalin.

Este año, la propuesta de la organización benéfica llegó oficialmente a Brasil y Argentina, en Latinoamérica, y a Francia, en Europa, mientras que en años anteriores habían logrado buenos resultados (al punto de establecerse de manera permanente) en el Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania y Chile.

En cada uno de las ediciones, luego de finalizar enero, muchas personas decidieron continuar el desafío inicial y adoptar el veganismo como estilo de vida y otras lograron empatizar desde la ética hasta el presente. Lo revela la encuesta de la organización que reveló cuáles fueron las principales razones que aseguraron tener quienes participaron: el 38% lo hizo por salud, el 37% por los animales, mientras que el 18% por el medio ambiente y el 7% dijo tener “otros motivos”.

Pensando en la próxima campaña, que se ya se inició este martes 1° de diciembre, Karen Acevedo, directora de Veganuary en Argentina, señaló: “Esperamos que el 2021 sea un gran año para Veganuary en Argentina, ya que el 2020 nos dio muchas razones para intentar cambiar nuestros hábitos: desde una pandemia hasta el cambio climático, ambas relacionadas al consumo de carne”.

Liz Solari se sumó a la campaña Veganuary.

En ese mismo tono, Acevedo dijo: “Por esto esperamos que cientos de miles de personas prueben con nosotros el veganismo”.

Desde 2014, la organización sin fines de lucro Veganuary ha inspirado y apoyado a más de un millón de personas en 192 países para que se acerquen al veganismo durante enero y el resto del año. “Hemos trabajado con empresas para aumentar la provisión de alimentos veganos en tiendas y restaurantes”, manifestaron.

Gracias a las figuras destacadas del mundo que apoyan la campaña, han sido noticia en los medios más destacados del mundo como Times, The New Scientist, Washington Post, el New York Times y el South China Morning Post.

“Nuestra visión es simple: queremos un mundo vegano. Un mundo sin granjas de animales ni mataderos. Un mundo en el que la producción de alimentos no diezme los bosques, no contamine los ríos y los océanos, no exacerbe el cambio climático y no lleve a las poblaciones de animales salvajes a la extinción”, resumen desde la página de presentación donde además aseguran que “nuestra misión es inspirar y apoyar a la gente para que pruebe lo vegano, impulsar el cambio corporativo y crear un movimiento masivo global que defienda la elección de alimentos compasivos con el objetivo de acabar con la cría de animales, proteger el planeta y mejorar la salud humana”.

El último hito de esta campaña, fue el conseguir superar el millón de participantes desde que se creó la iniciativa.

La cantante e influencer Connie Isla.

El veganismo es el movimiento que nació en la década del 40 para diferenciarse del vegetarianismo. El creador del término “vegano” fue Donald Watson, el pionero en hacer de su convicción un estilo de vida que derivó en la fundación de uno de las revoluciones sociales más importantes en el siglo XXI.

Si bien Watson —que decidió ser vegetariano a sus 13 años luego de ver como su tío George, al que visitaba en una granja, degolló a un cerdo a pocos metros de donde él jugaba con otros animales— no definió formalmente el veganismo, su definición se toma de la transcripción de una conferencia suya durante un congreso.

“El señor Donald Watson ha manifestado que los veganos defienden la idea de que si queremos ser verdaderos libertadores de los animales debemos renunciar absolutamente a nuestra tradicional y egoísta actitud de creer que tenemos derecho a utilizarlos para nuestras necesidades. Debemos satisfacer nuestras necesidades mediante formas que no impliquen usar a otros animales”.

Quienes deseen unirse a la campaña, puede inscribirse gratuitamente y participar en este link.





