Alec Baldwin no quiere tener más hijos

Tras cinco hijos, la pareja ya no buscará tener una hija más (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Hace un par de semanas Alec Baldwin y su esposa Hilaria dieron la bienvenida a su cuarto hijo varón y quinto en total. La pareja estaba empeñada en tener otra hija, sin embargo, anunciaron que este plan ha sido descartado.

Los Baldwin tienen cinco hijos en total: Carmen quien nació en 2013, Rafael en 2015, Leonardo en 2016, Romeo en 2018 y su más reciente adición a la familia, Eduardo quien nació el pasado 8 de septiembre.

Desde el nacimiento de Carmen, la pareja ha tratado de cumplir el sueño de la pequeña de siete años al darle una hermana pequeña. Pero, durante una entrevista en “The Ellen DeGeneres Show”, los Baldwin admitieron su derrota.

“No voy a seguir intentándolo, no, he terminado de intentarlo. O va a estar bien o mi esposa se volverá a casar, será uno u otro. Ella se va a casar con un chico que produzca niñas”, bromeó el actor de 62 años.

El bebé de la pareja nació el 8 de septiembre (IG: @hilariabaldwin)

El actor continuó en tono bromista al explicar que a su esposa le gusta coleccionar bebés, esto debido a que cuando los niños llegan a la edad de tres años, dejan de ser una “máquina expendedora de alegría”.

“Le digo a la gente que mi esposa es una coleccionista. Algunas personas coleccionan coches, otras coleccionan relojes, obras de arte. Mi esposa colecciona bebés. Le gustan los bebés. Cuando el bebé llega a los tres años, cuando ya no es la máquina expendedora de la alegría que solía ser, nos miramos y decimos: ‘¡Es hora de tener otro!’”, bromeó.

La llegada del quinto hijo

La pareja anunció la llegada de su hijo en conjunto a través de sus cuentas de Instagram un día después de su nacimiento. En la imagen apareció Hilaria en una bata de hospital, mientras sostenía a su recién nacido en brazos. Ambos eran admirados por Alec.

“Tuvimos un bebé anoche. Es perfecto y no podríamos estar más felices. Manténganse en sintonía para el nombre”, escribió la española.

La pareja perdió dos bebés el año pasado (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

Alec Baldwin más tarde publicó la misma foto con una leyenda en español: “Número Cinco está aquí… (Para mí, número seis)”, agregó. Baldwin tiene una hija de 24 años, la modelo Ireland Baldwin, de su matrimonio previo con la actriz Kim Basinger.

El antiguo astro de “30 Rock” y actual anfitrión de “The Match Game”, e Hilaria Baldwin, una gurú del fitness española-estadounidense, se casaron en el 2012.

Por su parte, una semana después del nacimiento de su hijo más pequeño, Hilaria recordó que el año pasado fue muy duro para la pareja, pues ella sufrió dos abortos espontáneos. Y, aunque no sabe si algún día podrá superar ese dolor, agradeció que fuera Eduardo quien llegó a su vida.

Alec Baldwin tiene una hija con Kim Basinger (Foto: Archivo)

“Eres amado Edu Pau ... Estoy muy agradecida por ti y por la experiencia de un embarazo saludable. La angustia que experimenté el año pasado fue más que abrumadora. No creo que el dolor de la pérdida desaparezca nunca, pero este pequeño ángel seguramente trae luz y paz a nuestras vidas después de una tormenta tan rocosa. ¿Alguna vez miras a tus hijos y dices: Me alegro de que fueras tú, y tú en particular, quien entró en mi vida? Verdaderas almas gemelas”, escribió la nacida en Mallorca.

