Estudió en un Industrial, vivió en Londres, y Martitegui lo rechazó en un trabajo: Damián Betular, el jurado revelación de Masterchef Celebrity

“Le quiero demostrar a Germán... Quiero que sepan que fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace quince años y no me tomó”, contó Damián Betular en una de las pruebas de Masterchef Celebrity y fue una de las primeras veces que el misterioso jurado sacó temas personales dentro del reality, dejando una puerta abierta para que el público pudiera empezar a conocerlo, más allá de su rol dentro del tribunal que completan Martitegui y Donato de Santis.

Aunque es super riguroso y detallista a la hora de hacer las devoluciones a los participantes, en la recorrida por las estaciones de trabajo no puede evitar ponerse en el lugar de los famosos y darles algunos consejos para que puedan seguir adelante con la cocina y brindar un mejor plato. Fue él quien le sugirió a Iliana Calabró que no hiciera pato si no sabía y al Turco García y Leticia Siciliani los sacó de la confusión en más de una ocasión.

Damián nació en Dolores. Tiene 38 años recién cumplidos y otro tanto de cocinero ya que si bien se recibió en el 2002 de Profesional Gastronómico y en el 2003 de Pastelero Profesional en el IAG, la cocina lo acompaña desde que tiene uso de razón. El actual Chef Pastelero en el Palacio Duhau Park Hyatt Hotel de Buenos Aires solía estar con su mamá y su abuela mientras ellas cocinaban, incluso miraba Utilísima y pedía que le anotaran las recetas.

En más de una oportunidad contó que varios de los platos que probaba desde su rol de jurado en el ciclo de Telefe le recordaban a sabores de su infancia y a las cosas que con tanto amor preparaban su mamá, sus abuelas y tías para la familia.

A pesar de su amor por la cocina, su facilidad para ciertas materias duras en el colegio lo llevaron a querer ser ingeniero. Fue a una escuela industrial y se recibió en cinco años, en lugar de seis. Sin embargo, pegó el volantazo a tiempo y al egresar del secundario se mudó a Buenos Aires para estudiar cocina. Alguna vez contó que sus maestros en pastelería son Osvaldo Gross y Beatriz Chomnalez.

Estudió en Nueva York y Londres, y también pasó por México y Japón, donde siguió aprendiendo. Uno de sus primeros trabajos en gastronomía fue en Sucre, el restaurante de Fernado Trocca. Allí no se dedicaba a los postres, sino a confeccionar las entradas. Fue por esos tiempos en los que conoció a la pastelera Pamela Villar, con quien forjó una gran amistad y trabajó delante y detrás de cámara.

Sus primeros pasos en los medios fueron en la radio, en el programa La ley de Marley. El conductor quería incorporar a un columnista de cocina y Huberto Tortonese, gran amigo de ambos sugirió su nombre. Al humorista, a quien hoy considera como un hermano, lo conoció hace quince años en una fiesta de pastas caseras que había organizado Dolli Irigoyen.

La primera vez que apareció en televisión fue en el 2015 como chef invitado a la segunda edición de Masterchef, donde realizó una clase magistral de uno de sus platos emblema, macaros y finalmente en el 2018 ya formó parte como titular del jurado de Bake Off Argentina, con su amiga Villar y con el ex Masterchef, Christophe Krywonis.

Aunque su cara ya era conocida, su complicidad con los participantes, su sensibilidad a la hora de probar platos pero también su rigurosidad a la hora de marcar errores, hicieron que Damián Betular se hiciera famoso en las casas del país, transformándose en uno de los jurados favoritos del público.

