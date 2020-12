Vicky Xipolitakis y Leticia Siciliani se disputaron el cariño de Germán Martitegui: “No nos pisemos los puestos”

Vicky Xipolitakis y Leticia Siciliani felices por la vuelta de Germán Martitegui (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Es verdad que ya hace diez días que Germán Martitegui volvió al aire de Masterchef Celebrity después de estar un par de semanas fuera de las grabaciones tras haber contraído coronavirus. Sin embargo, Vicky Xipolitakis y Leticia Siciliani se reencontraron con él recién en la edición de este martes del reality de gastronomía de Telefé, ya que tuvieron una semana de descanso por el repechaje. Así que, no bien lo vieron, le dieron la bienvenida.

“Volví muy bien y, también, incentivada por ciertas vueltas”, dijo Siciliani cuando Santiago del Moro le preguntó cómo se sentía para iniciar esta nueva etapa del certamen. Y, enseguida, la griega cayó en la cuenta de que el chef estaba otra vez en el estudio. “¡Sí, vino Germán, volvió!”, exclamó feliz Vicky.

Entonces, el conductor se dirigió a Leticia, quien había soñado que Martitegui era su papá, y le dijo: “Se vuelven a ver vos y tu padre después de mucho tiempo”. “Sí, me dejó tirada”, se quejó entonces la actriz. Y, sin dudarlo, Xipolitakis la increpó: “Vos te estás haciendo mucho la viva con Germán, ¿eh?”. Cabe recordar que la griega viene intentando seducir al chef desde que empezó el programa.

“No, pero lo mío es otra cosa...”, dijo Siciliani. Y luego aclaró la situación: “Siempre dije que soñé que era mi padre. Después, las películas que se haga cada uno en su cabeza, lo siento”. “Ella es la hija, tenemos todos puestos distintos. No nos pisemos los puestos, por favor”, pidió entonces Xipolitakis.

Mientras tanto, el cocinero observaba con una sonrisa cómo ambas participantes se disputaban su cariño. Y, cuando todos quisieron saber su opinión, se limitó a señalar: “Yo estoy feliz de verlos a todos”. Pero luego, recordando que dos de los concursantes que estaban presentes se habían contagiado COVID-19 al igual que él, Martitegui aseguró: “Estoy feliz de que Vicky esté bien y el Polaco esté bien. Es una alegría estar acá con ustedes otra vez”.

El homenaje de Vicky Xipolitakis a Germán Martitegui (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Entonces, un poco apesadumbrada por la actitud de Martitegui, Leticia confesó: “No me da ni cinco de pelota. Siempre mira para el lado de Vicky”. Y la griega, por su parte, no hizo más que mirarlo embelesada como de costumbre. Cabe recordar que la semana anterior, cuando por fin había podido regresar ella a las grabaciones, Xipolitakis había decidido homenajear a Germán luciendo una remera con su rostro estampado en medio de un corazón.

“Que bueno que estés bien. Te extrañé. Yo te tuve presente cuando no estuviste”, le dijo la griega al chef al momento de la degustación, cuando se plantó frente al jurado que él compone junto a Damián Betular y Donato De Santis con su Green Vicky, hamburguesa de garbanzo y girasol con morrón e hinojo. “Me emocioné mucho cuando te vi con la remera. Me ayudó, estaba en un momento difícil”, reconoció Germán.

En cambio, cuando le llegó el turno de Siciliani con su Hamburguesa de arroz yamaní y lentejas con zucchini y zanahoria, la reacción del cocinero no fue la que la actriz esperaba. Ella le reprochó que él no hubiera pasado por su isla de trabajo. Y él, después de probar su preparación, aseguró contundente que no era una digna hija suya. “Ese no es un plato de Leticia Martitegui”, le dijo rememorando su sueño.

