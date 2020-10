Leticia Siciliani le confesó a Germán Martitegui que había soñado con él: “Hacíamos panchos”

Leticia Siciliani le confesó su sueño a Germán Martitegui (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Sin proponérselo, Germán Martitegui se ha convertido en la estrella de Masterchef Celebrity. El recio jurado del reality de gastonomía que conduce Santiago del Moro por Telefé se destacó, primero, por su severidad. Y, después, por el juego de seducción que generó con él Vicky Xipolitakis y, que en más de una oportunidad, lo ha hecho poner colorado. Sin embargo, en la gala del día martes, el chef fue protagonista por una situación de lo más inesperada: Leticia Siciliani le confesó que había soñado con él.

En un desafío de equipos para el cual que debían recrear platos típicos de diferentes países, a la actriz le había tocado elaborar una Moqueca con farofa y camarón palito, comida representativa del norte de Brasil. Y, a pesar de haberse olvidado de algunos ingredientes como el pan rallado, venía bastante bien con su preparación. Sin embargo, cuando Martitegui se acercó a su isla para preguntarle cómo venía su trabajo, se puso visiblemente nerviosa.

“Me pasó algo fuerte con Germán y no sé si contárselo ahora o en la devolución”, adelantó entonces Leticia. Y siguió cocinando, tratando de poner toda su atención en la receta. Pero, cuando llegó el momento de presentar su plato para la degustación de los especialistas, la actriz no dudó contarle al chef lo que le había sucedido la noche anterior.

Con Martitegui parado frente a la mesada central dispuesto a probar su preparación, Siciliani exclamó: “¡Ay, por Dios!”. “¿Qué pasó?”, preguntó intrigado el cocinero. “Que antes me viniste a hablar y no te presté tanta atención, porque me había pasado algo...”, le empezó a decir la participante. Y, ante la consulta de jurado, continuó explicando: “Ayer soñé con vos”.

Obviamente, todos se sorprendieron con el anuncio e imaginaron que se venía un relato erótico. “Quiero saber el sueño del principio a final”, dijo sin dudarlo Martitegui. Pero entonces, después de aclarar que todo lo que contaba era con mucho respeto, Leticia le relató: “En el sueño era mi padre”.

Leticia contando su sueño frente al jurado de Masterchef Celebrity

La participante contó que en su experiencia onírica como “Leticia Martitegui”, el chef la calmaba. “Me decía que se quedara tranquila, que no era malo y que, por el amor que me tenía, me tenía que poner los puntos”, relató entre risas. Sin embargo, hasta Damián Betular y Donato De Santis, compañeros de Germán en el jurado, esperaban algo más jugado.

“¿Por qué todos piensan que tuve un sueño hot?”, se preguntó entonces Siciliani. Sin embargo, Martitegui se limitó a probar un bocado de la preparación y, luego de saborearlo, le consultó: “¿No te enseñaba a hacer moqueca en el sueño?”. A lo que Leticia respondió: “No, hacíamos panchos”.

Después de que sus colegas también hicieran referencia al sueño en sus devoluciones, Germán se dirigió a la participante diciéndole “hija”, con lo cual provocó la risa de todos. Pero no se anduvo con chiquitas a la hora de criticar el plato. “Le falta más de todo, pusiste todo lo que hay que poner, pero poco”, señaló.

Leticia había formado equipo junto a Sofía Pachano y Analía Franchín, quienes no lograron vencer al team conformado por Boy Olmi, Iliana Calabró y Rocío Marengo. Por lo tanto, tanto ella como sus compañeras deberán volver el día jueves, en busca de una última chance antes de ir a la gala de eliminación del día domingo.

Cabe recordar que, por estos días, Martitegui se encuentra internado por un cuadro de neumonía leve que se le desató a una semana de haber dado positivo en el test de COVID-19. Y que su lugar en el certamen ha sido ocupado, transitoriamente, por Dolli Irigoyen. Pero las emisiones que están saliendo al aire actualmente fueron grabadas con varias semanas de anticipación.

