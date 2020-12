La alegría de Guido Kaczka al anunciar que va a ser papá por cuarta vez

Guido Kaczka será papá por cuarta vez (Audio: "No está todo dicho" - La 100)

Sobre el final de un año muy difícil para todos -incluso para él, que tuvo coronavirus- llegó una noticia más que especial para Guido Kaczka: su esposa, Soledad Rodríguez, está embarazada. De esta manera, el conductor será padre por cuarta vez: ya tiene a Romeo (de 10 años, fruto de su relación con Florencia Bertotti), Benjamín y Helena (de seis y tres años respectivamente, ambos con su actual pareja).

Guido lo hizo público este lunes a la mañana en su programa de radio La 100, No está todo dicho. “Escúchenme una cosa: voy a tener mi cuarto hijo. Sole está embarazada”, dijo, sin vueltas, el conductor, provocando los aplausos y los gritos de alegría de Claudia Fontán, Marcela Tauro y todos sus compañeros.

Celoso de su vida privada, Guido se limitó a contar que su pareja está embarazada de tres meses y demostró su felicidad por este momento personal tan especial. Sorpresivamente, Tauro se llevó toda la atención cuando el conductor reconoció que ella había anticipado el embarazo.

“La cara de Tauro… Ella me lo venía diciendo”, aseguró Guido. “Le dije: ‘Cuidate en esta pandemia porque sos muy fértil’”, manifestó, orgullosa, la periodista.

“La Tauro me mira y me dice ‘vos estás embarazado’... ¿Cómo se da cuenta? ¿Qué tiene, un Evatest interno? ¿Cuándo sale el Marcelatest al mercado?”, bromeó Guido, con el humor que lo caracteriza.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

Guido se convirtió en padre en 2006 cuando su pareja de aquel entonces, Bertotti, dio a luz a Romeo. Ellos se separaron en el 2010 y un año después el conductor comenzó una relación con Soledad Rodríguez, una licenciada en Ciencias de la Comunicación que siempre estuvo alejada del medio artístico. “Seguramente voy a tener más hijos, con Sole queremos armar una hermosa familia. A ella le encantan los chicos al igual que a mí”, contó Kaczka poco después de que se supiera el romance.

Los deseos de la pareja no tardaron mucho en concretarse: el 25 de noviembre de 2015 tuvieron a su primer hijo, Benjamín. El 14 de marzo de 2017 llegó Helena. Para celebrar su amor y la familia ensamblada que formaron con Romeo, en abril de 2018 se casaron en una ceremonia en el Hotel Alvear junto a 200 invitados, entre los que se destacaron Teté Coustarot, Pico Mónaco, Marcela Tauro, Claudia Fontán, Pablo Codevilla, Malena Solda, El Pollo Álvarez, Gustavo Yankelevich y Rossella della Giovampaola.

Si bien en la familia reina la paz y el amor, recientemente Bertotti expresó la tristeza que siente cuando a Romeo le toca irse a la casa de su padre. “Feliz domingo a los que estén teniendo uno así… Yo no estoy teniendo el mejor porque domingo por medio me pega un poco el bajón cuando se me va el pollito, y estoy un rato así, acomodándome”, contó la actriz en una serie de historias que compartió en su cuenta en Instagram.

“Me hago planteos extraños, me pega el bajón. Pero bueno, después se me pasa. Es así, las mamis que tienen hijos que van y vienen me sabrán entender. Les mando un besito a las que les cuesta más y a las que están más acostumbradas también”, manifestó Bertotti.

Florencia Bertotti junto a su hijo, Romeo (Foto: Instagram)

“A mí a veces me cuesta, la verdad, es como... –continuó–. No sé, es un tema, pero bueno... Nos acompañamos en el sentimiento y busquemos el lado positivo. Lo más importante es saber que ellos están bien, que disfrutan, que se divierten y nosotros contaremos los minutos acá”.

SEGUÍ LEYENDO

La angustia de Florencia Bertotti luego de que su hijo se fuera con su padre, Guido Kaczka: “A veces me cuesta”

El insólito accidente de Guido Kaczka con un aerosol de gas pimienta: “Es como que se te abren los grifos, ¡un espanto!”

Guido Kaczka dio positivo de coronavirus luego de los casos de Claudia Fontán y Catherine Fulop en la radio