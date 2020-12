Masterchef Celebrity: el Mono de Kapanga y el Turco García decepcionaron con dos platos crudos

El error que compartieron el Turco García y el Mono de Kapanga en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

Después de la gala de repechaje, Masterchef Celebrity retomó su ritmo normal con el inicio de una nueva semana de competencia. El reality culinario que conduce Santiago del Moro por Telefe presentó una exigente prueba inspirada en el embutido argentino por excelencia: el choripán.

El jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis recibió a Germán Sitz, del restaurant El Chori, que brindó una masterclass para preparar los chorizos desde cero. La prueba consistió en la elaboración de dos tipos de chorizos, con sus respectivas guarniciones, partiendo desde la elección y el picado de diferentes tipos de carne, pasando por la correcta hidratación y uso de condimentos y concluyendo en el entripado y atado de las unidades. Quienes más sufrieron la prueba fueron dos de los participantes más queridos por el público: el ex futbolista Claudio el Turco García y el cantante de Kapanga, Martín el Mono Fabio, en su primera gala luego del repechaje.

Al promediar la prueba, sonó la alarma, lo que es motivo de pánico entre los participantes y de alguna innovación de parte del jurado. En este caso, resolvieron que con uno de los dos tipos de chorizo, en lugar de llevarlo al plato, prepararan un choripán. El cambio de consigna alteró los planes de los dos participantes, que cometieron errores similares e imperdonables a esta altura de la competencia.

García llevó al jurado dos platos pero se había olvidado un detalle. Solo competía uno, el que había elaborado mezclando carne de vaca con cordero, acompañado por unas papas y huevo frito. Cuando Martitegui cortó el chorizo, algo le llamó la atención y miró a sus compañeros buscando una confirmación. “Está dudoso, sí. Está crudo”, coincidió Betular. “No lo comas si está crudo, que querés que te diga”, reconoció un atónito García, que tampoco acertó con la guarnición. “Poquitas papas, ¿se te quemaron las otras?” “Sí”, atinó a contestar el futbolista que no daba pie con bola. “La verdad que lo único que saco de bueno es que pude hacer un chorizo. Nunca me lo iba a imaginar”, reconoció el participante.

Como si se remontara a sus épocas de jugador, el Turco no buscó excusas a la hora de justificar su mal desempeño: “No voy a llorar que me jugó en contra el tiempo”. Martitegui puso énfasis en la concentración para evitar que vuelva a cometer estos errores. “Si desperdiciás tu tiempo haciendo dos platos cuando te decimos diez veces que tenés que hacer uno, estás a media máquina en los dos platos”, señaló el jurado. “De los errores se aprende y de esto voy a aprender. Las críticas constructivas son buenas, y ellos te enseñan”, admitió el ex futbolista.

A continuación pasó el Mono, que eligió los que a su entender habían quedado más lindos. Claro que la consigna era otra. Cuando su “Chori simple” acompañado de papa y huevo llegó al jurado, volvieron a notar algo extraño. “Parecen diferentes... ¿son de la misma carne?”, preguntó Betular y al Mono no le quedó otra que reconocer su picardía. Una vez quitado uno de los chorizos, el jurado procedió al corte, y otra vez se encontró con una desagradable sorpresa.

“Contame de qué es este chorizo”, indagó Betular, y el participante comenzó su relato. “Carne de res...” “Cruda”, lo interrumpió Betular. “Ante lo crudo, no más preguntas señor juez, no se puede comer”, reconoció el participante. “Quiero subrayar que tuviste para volver a entrar una semana muy linda, con lindos platos”, intervino De Santis haciendo referencia al repechaje. “Te das cuenta que ahora esto cambió, estamos en un nivel un poquito más avanzado”, completó su devolución.

A la hora de la sentencia, el músico y el ex futbolista sabían que sus caminos tenían un destino común. Fueron los primeros llamados por el jurado y Betular tomó la palabra. “Hay algo que el plato de ustedes dos los une. El chorizo crudo y el delantal gris”. “Está chistoso Damián”, dijo el Turco no muy contento con la broma del juez. Por su parte, el Mono se lo tomó con más calma. “¡Qué poco me duró el delantal blanco!”, se lamentó. Ambos protagonistas volverán a concursar el jueves para evitar ir a la tan temida gala del domingo. Seguramente, pondrán más cuidado en los tiempos de cocción.

