Germán Martitegui manifestó su posición sobre el aborto: “Si los embarazados fuéramos los hombres se hubiera legalizado en 1810”

Germán Martitegui

Germán Martitegui es uno de los jurados más duros en MasterChef Celebrity y nunca anda con vueltas para decir allí lo que piensa. En las últimas horas, el chef se pronunció con respecto a la legalización del aborto, dos días después del ingreso de proyecto a la Cámara de Diputados para su debate en comisiones.

Germán se mostró en favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo hizo a través de un tuit, en el que expresó: “Si los embarazados fuéramos los hombres, incluidos los curas, el aborto sería legal desde 1810. No sean hipócritas”. El mensaje en redes sociales había sido publicado el 8 de marzo de 2018, es decir, el día en que el Congreso Nacional trató el proyecto para legalizar el aborto, que finalmente no fue sancionado porque no obtuvo la aprobación del Senado.

El tuit de Germán Martitegui

Dos años y medios después, Martitegui hizo una reivindicación del mismo, al retuitearlo junto al mensaje: “Este era de marzo de 2018. Sigo pensando igual”. El breve texto está acompañado por el hashtag #AbortoLegalEsVida, y tres corazones verdes, que es el color que representa a quienes apoyan que el aborto sea legal.

Recordemos que Germán Martitegui es padre de dos hijos que tienen 18 y 13 meses de edad que tuvo a través del método de subrogación de vientre y que desde que llegaron a este mundo se convirtieron en la razón de su vida.

En 2018, la iniciativa fracasó en el Senado donde la pelea volverá a ser voto a voto. Entre los diputados, en cambio, se estima que tendrá el apoyo necesario para obtener la media sanción. El proyecto que prevé habilitar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las primeras 14 semanas de gestación comenzó a tratarse en un plenario de las comisiones de Legislación General, Mujeres y Diversidad, Legislación Penal y Salud, todas presididas por diputados oficialistas (Cecilia Moreau, Carolina Gaillard, Pablo Yedlin y Mónica Macha).

El oficialismo espera que el proyecto de ley que elevó el presidente Alberto Fernández y que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo se trate el jueves 10 de diciembre en la Cámara de Diputados como primera etapa para su sanción. Por eso, hoy por la mañana, empezó en modo virtual la exposición de funcionarios gubernamentales y de especialistas que están a favor y en contra, que se extendió por casi 10 horas. La ronda seguirá este jueves, donde habrá discusión solo entre los legisladores y el viernes esperan emitir un dictamen para que se debata en el recinto de la Cámara Baja.

El ministro Ginés González García, en tanto, sostuvo que el aborto clandestino “tiene solución” y remarcó que se trata de “un problema serio”. Acaso en su definición más fuerte opinó: “Si el aborto fuera para varones, ya sería ley hace mucho”. Aprobar esta ley, según el funcionario, “se trata de hacer justicia social, porque la que puede abortar en un lugar seguro, lo hace, con dolor, pero lo resuelve, mientras que las más débiles, no lo resuelven o a veces lo hacen con muerte”.

