Germán Martitegui papá: el video que muestra el costado más tierno del jurado de Masterchef Celebrity

Germán Martitegui

Es el más exigente, el más temido, el más malo de todos... O, quizá, es un tierno que solo ocupa ese rol cuando está frente a una cámara de televisión. En Masterchef Celebrity, el reality de gastronomía de Telefe, Germán Martitegui es un hombre implacable. Y, aunque en un par de oportunidades los participantes han sabido arrancarle una sonrisa, él se muestra incorruptible a la hora de ejercer su rol de jurado.

Sin embargo, puertas adentro de su hogar, el cocinero parece dejar de lado el traje de recio para ponerse el overol de papá. Y se desvive por hacer sonreír a Lorenzo y Lautaro, los pequeños de 18 y 13 meses de edad que tuvo a través del método de subrogación de vientre y que desde que llegaron a este mundo se convirtieron en la razón de su vida.

Un claro ejemplo que muestra el lado “B” del jurado al que todos los participantes del certamen culinario le huyen, es el video que él mismo se encargó de compartir este sábado en su cuenta de Instagram. En el mismo se ve a sus dos niños, chapoteando en la bañera, mientras el chef los filma y les pide con suma dulzura: “A ver, le digo ‘hola’ a papá acá arriba”. ¿El detalle? Entre los miles de likes que recibió en apenas unas horas, el posteo se ganó dos corazones de Dolli Irigoyen, la encargada de reemplazar a Germán durante su recuperación del coronavirus.

El baño de los hijos de Germán Martitegui (Video: Instagram)

En una entrevista exclusiva que le brindó a Teleshow , Matitegui contó cómo era su rutina familiar. “Ahora fue un shock porque estamos grabando muchísimas horas y casi no veo a mis hijos. Venía de verlos todo el día, de trabajar desde casa y verlos casi todo el día. Entonces, lo primero que hago cuando llego es pasar tiempo con ellos. Se duermen a las 22 y yo vuelvo a las 20:30, así que trato desesperadamente de pasar una hora con ellos”, dijo.

Y dejó en claro que le gustaba ocuparse personalmente de los chicos. “Los despierto y los acuesto yo todos los días. Si me pierdo algo de eso me pongo muy mal. A la mañana trabajo mucho desde casa: estoy haciendo cosas de mi restaurante, Tegui, y estoy editando material de Tierra, un proyecto de viajes. Trabajo un ratito, hago un Zoom y, si estoy en una charla en la que me puedo distraer, la escucho con auriculares mientras juego con ellos”, señaló.

Por otra parte, Germán había confesado que lo que más lo preocupaba a la hora de aceptar formar parte del programa que conduce Santiago del Moro, era que la explosión mediática pudiera alterar su vida hogareña. "Pensé mucho porque mi única referencia con famosos era un programa de otro canal y le dije a la producción: ‘Tengo una vida muy privada y no tengo ganas de estar metido en conventillos’. Pero ellos me aseguraron que esto iba a ser completamente distinto. Me daba miedo por mis hijos. Una cosa es haber hecho un programa que iba solo los domingos y otra cosa es estar todos los días en la televisión. Es mega exposición. Y me pregunté: '¿Cómo va a afectar a mis hijos esta súper exposición? Por ahí no podré ir más a una plaza”, reveló.

SEGUÍ LEYENDO

Germán Martitegui compartió una foto sexy y sus seguidores detectaron un particular detalle

Germán Martitegui defendió a Vicky Xipolitakis de las críticas y aseguró: “Nunca me voy a olvidar de lo primero que me dijo”

La imagen retro de Germán Martitegui que sorprendió a sus seguidores: “Para los que pedían una foto con pelo”

La revancha de Damián Betular contra Germán Martitegui, por un episodio de hace 15 años