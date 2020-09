Brenda Asnicar se cansó de los haters que critican su cuerpo y tomó una decisión: “Voy a escrachar a la gente inmunda”

Brenda Asnicar (Foto: Instagram)

El mundo de las redes sociales parece ser ese espacio paralelo en el que varios temas concluyen para ser manipulados de acuerdo a las distintas intenciones. Más allá de que por un lado es utilizada como una herramienta que puede generar buenas acciones, también puede tener contraindicaciones. Detrás de un teclado se esconden los haters, esas personas que están preparadas, esperando el momento, para despacharse con un comentario malicioso. Quien viene sufriendo esto, y ya parece cansada de soportarlo, es Brenda Asnicar.

De un tiempo a esta parte, la actriz viene denunciando los ataques cibernéticos que recibe a diario por su aspecto físico. Suele ocurrir cada vez que en Instagram sube una foto suya, que las críticas van apuntadas a su cuerpo. Se trasformó en una constante de los críticos malintencionados que en este sentido no descansan.

Asnicar se cansó de todo esto que la rodea. Se hartó de querer mostrar algo con buena intención y que del otro lado la reciban de mala manera. En un momento pensó en cerrar sus cuentas, pero ahora tomó otra determinación.

Sucede que la joven subió una fotografía comiéndose una hamburguesa y dentro de los comentarios, hubo críticas y halagos. Sin embargo, puso el grito en el cielo cuando una mujer se tomó el trabajo de responderle a través de sus stories. “Qué desperdicio… Pensar que después la vas a vomitar. Comete una hamburguesa sin culpa”, le escribió y Brenda lo vio. Encontrarse con esas frases le causó tanta rabia e indignación que tomó una contundente medida.

Brenda Asnicar escrachó a una seguidora (Foto: Instagram)

Brenda Asnicar repudió a la usuario que le hizo un comentario sobre su aspecto físico (Foto: Instagram)

Lo primero que hizo fue capturar el mensaje para luego publicarlo en la misma red en la que sucedió el altercado. Sin taparle el nombre, para que todos sus seguidores se enteraran, comentó: “Hola. Vengo a escrachar a la gente inmunda de las redes sociales. Miren los mensajes que me llegan”, comenzó, y a continuación dejó una advertencia: “Ah, aviso que estaré escrachando a todos los atrevidos que me falten el respeto”.

A continuación, también buscó el perfil de la persona en cuestión y del mismo modo lo compartió. Según la información que brinda la usuaria, se trata de una estudiante de enfermería. En esta imagen, en la que tampoco cubrió los datos, comentó: “Ahí tienen a la estudiante para licenciatura en enfermería”, dijo, imprimiéndole ironía a su publicación.

Brenda Asnicar (Foto: Instagram)

Cuestiones similares vivió hace un mes. En aquel entonces subió un video para promocionar un show musical vía streaming y se encontró con respuestas similares a la de los últimos días. En el material de aquel entonces Brenda lució un top que dejó al descubierto su cintura. Rápidamente los usuarios que la siguen pusieron el foco no en el material musical sino en su aspecto físico y hasta en su salud.

Ante las críticas excesivas, hizo un video que luego compartió con sus fanáticos. “Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios. Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí solo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida”.

Luego, puso mayor énfasis en las notas maliciosas, sobre todo las que surgen de otras mujeres. “No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quiéranse más. Yo me amo”, completó.

