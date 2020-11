El recuerdo del “nene” que protagonizó junto a Diego Maradona uno de los comerciales más populares de nuestro país: “Tenía la humildad de los grandes”

Publicidad de Diego Maradona

Diego Maradona no solo tenía una gran destreza dentro de la cancha, sino también en la pantalla chica, protagonizando diferentes comerciales. Y una de las más populares fue cuando hizo su debut en la publicidad. Uno de sus primeros grandes contratos disparó un spot muy recordado en aquel año de la Guerra de Malvinas y el Mundial de España de la empresa Coca-Cola, el primero del Diez, donde termina regalándole su camiseta a un chico, que en ese entonces, tenía 9 años.

La decisión para que el capitán de la Selección sea el elegido tuvo que ver con ciertos parámetros que la empresa analizó antes de llevar adelante la publicidad. La marca estaba íntimamente relacionada con el fútbol y Maradona era el gran representante del fútbol en todo el país, con enormes proyecciones internacionales. Y su imagen coincidía en puntos esenciales con la imagen del producto: era joven, ponía alegría en lo que hacia, era perseverante y muestra una buena actitud ante la vida.

“¡Éramos dos nenes! Fue una buena experiencia. Maradona era de pocas palabras, pero muy ameno. El que más hablaba era (Luis) Puenzo-director del comercial-. Diego era muy curioso porque se interesó mucho por saber de dónde era, qué hacía, inclusive me había preguntado si me gustaba el fútbol”, recordó Christian Bárbara en diálogo con Teleshow. “La primera pregunta que me hizo fue ‘de qué club era hincha’. Yo simpatizaba por San Lorenzo y con esa respuesta ya estábamos en veredas opuestas, aunque yo no era un fanático del fútbol”, agregó.

Christian Bárbara tenía 9 años cuando grabó el comercial junto a Diego Maradona

La campaña llevó el nombre de Coca-Cola y sonrisas para vos, y tuvo dos versiones, una de 60 segundos y otra reducida de sólo 30, aunque con todos los ingredientes esenciales de la primera. “Una vez que se tomó la decisión de que Maradona fuese el personaje central del comercial -cuenta Osvaldo Lojo, director de Cuentas de McCann-Erickson en una nota publicada en la revista Mercado en septiembre de 1981- la agencia comenzó un intenso trabajo de preproducción junto a quienes tendrían la responsabilidad de efectuar la filmación.

A la adaptación del guion se sumó un estudio sobre las actitudes y la personalidad de los protagonistas, así como varias reuniones informales entre Maradona, el chico Christian Bárbara, el director Luís Puenzo y profesionales de la agencia y de Coca-Cola para ultimar todos los detalles.

Aunque parezca anecdótico, uno de los puntos que debieron aclararse fue el de la camiseta que llevaría puesta Maradona. No porque pudiese utilizar la de algún club en lugar de la que identifica a la Selección, sino porque ante la posibilidad de que la película fuese proyectada en otros mercados se pensó también en un diseño neutro, sin identificación. Pero luego, la decisión cambio.

En marzo comenzó la preparación y la filmación se efectuó en abril. Las tratativas con Maradona se realizaron en el marco del convenio que el jugador firmó en diciembre de 1980 con Coca-Cola y que continuó hasta fin de 1982.

La grabación no se realizó en un estadio de fútbol. La escenografía fue creada y montada especialmente en los estudios de la productora, sobre un diseño que debió simular el túnel de acceso a un campo de juego a modo de réplica estándar. El espectador tenía que suponer que se trataba de un estadio moderno, muy grande y colmado de público, que no pudiese ser claramente identificado. Las razones de esta decisión tuvieron que ver con las exigencias del guion y las necesidades de producción, que requerían, condiciones de trabajo capaces de generar un clima impregnado por sentimientos de introspección, ternura y picardía.

Diego Maradona junto a Christian Bárbara en la publicidad de Coca Cola, filmada en 1981

“La anécdota más graciosa es que en esa época no había efectos especiales, ni dobles y Diego se tenía que tomar muchas gaseosas de un trago. A la cuarta botella que se tomó imaginate como tenía la panza...”, detalló, entre risas, Christian.

La elección de Bárbara, llevó varias semanas. El perfil aportado por la agencia indicaba que debía ser muy transparente en sus sentimientos; que realmente expresara con claridad lo que estuviese sintiendo. Su aspecto tenía que coincidir con el del niño argentino tipo y transmitir una imagen emotiva, sana, con capacidad para reconocer las virtudes de los demás. Todo eso independientemente de factores estéticos, como que su aspecto fuese agradable, tierno y expresivo, según reproduce el sitio Mágicas Ruinas.

Para hallarlo se hicieron pruebas de video con una gran cantidad de chicos que habían trabajado como actores, así como con otros que nunca habían actuado. Bárbara, precisamente, era uno de estos últimos, y su elección final, más allá del perfil, tuvo que ver con su actitud natural y espontánea en la representación del papel que le correspondía.

La filmación le demandó al director y productor, Luis Puenzo, tres jornadas. La primera fue preparatoria, en la segunda se filmó al chico, con la presencia de Maradona, y en la tercera participaron Maradona y Christian. En el período previo hubo reuniones que sirvieron para que los protagonistas se fuesen conociendo y pudiesen charlar de un modo informal, tanto entre sí como con el director. La música fue realizada por Raúl Parentella.

Diego Maradona tenía 21 años cuando protagonizó el popular comercial

“Hubo escenas que se grabaron muchas veces. En la parte que le agradezco a Diego, el director no lograba la carita que quería porque yo no era fanático del futbol-reitera- y me pusieron enfrente a mi mamá. Si bien Diego era un personaje importante, para mi no significaba lo que podía llegar a ser un superhéroe para ese nene en esa época”, comentó el joven. De todas maneras, el clima compartido por ambos, en un lugar que está muy cerca y a la vez muy lejano de un estadio colmado fue uno de los grandes secretos del comercial.

“Ese trabajo me cambió la vida. Mi mujer actual me conoció por esa publicidad, íbamos al colegio juntos. Ella a la tarde y yo a la mañana, y un día vino a curiosear quién era ese nene. De ahí en más no nos separamos nunca más y hoy tenemos un hijo de 20 años”, comentó.

Christina Bárbara tiene 48 años y es Ingeniero industrial

Actualmente, Christina Bárbara tiene 48 años y es Ingeniero industrial. Tiene una empresa de recolección de residuos que trabaja para el sector privado. Consultado sobre su “drástico cambio laboral”, explicó: “A mi mamá no le gustó el ambiente y me fui alejando. Una vez me convocaron para trabajar en la película La historia oficial que justamente era del mismo director, pero mi familia me lo ocultó. Y el destino me fue llevando a otros horizontes...”.

El hombre que se dio el gusto de compartir tres días junto al más grande cuando Diego era un pibe de 21 años no ocultó su sentimientos tras el fallecimiento del astro futbolístico. “Yo creo que a cualquier argentino algo le pasó. Diego te despierta sentimientos encontrados. Hay gente que no sabe separar a Diego de Maradona. El tipo tenia una esencia humilde, Maradona era un personaje, pero Diego tenia la humildad de los grandes porque se notaba el interés por el otro, las charlas y el compromiso por el trabajo”, describió. “Si a alguien no le movilizó algo es porque no es argentino”, concluyó.

