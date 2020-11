Ricardo Montaner y su vínculo con Maradona: “Escribí Soy Feliz para alentar a los jugadores en el vestuario, cuando Diego era DT de la Selección”

El dolor de Ricardo Montaner por la muerte de Diego Maradona (Video: Teleshow)

Mientras se preparaba para brindar su primer show por streaming en plena pandemia del coronavirus, Ricardo Montaner hizo una pausa cuando se enteró lo que jamás hubiera querido oír: Diego Maradona murió a los 60 años. Aquel hombre al que el músico conoció en los ´90 cuando fue como invitado a cantar a Ritmo de la noche, el programa que conducía Marcelo Tinelli por la pantalla de Telefe.

Desde entonces, forjaron una relación que continuó tanto arriba como abajo de los escenarios. Cuando estaba en pareja con Claudia Villafañe -madre de sus hijas Dalma y Gianinna- Diego lo ha ido a ver, y también se han encontrado en La Bombonera. Además, el artista argentino-venezolano le ha escrito y dedicado temas al ex futbolista que falleció el 25 de noviembre en su casa de Tigre a causa de una insuficiencia cardíaca.

Durante una entrevista exclusiva con Teleshow , el músico que se presentará esta noche (en Argentina será a las 22 horas) junto a toda su banda en el anfiteatro altos de Chavon, en República Dominicana, lamentó el triste desenlace y recordó algunos momentos que vivió junto a Diego Maradona.

—¿Cuánto te impactó su muerte?

—Es imposible que haya un rincón en el planeta que no haya sentido el impacto por la noticia. Y es imposible que en algún rincón del plantea no se sepa quién es Diego Maradona. Por supuesto que me ha impactado, y a todos los que amamos el fútbol. Yo siempre he pensado que el fútbol es como la música, es un ingrediente que todos los seres humanos deberíamos tener muy cerca de nuestras manos. Viví momentos impresionantes de alegría viendo jugar a Diego Maradona. Ya, por esas alegrías, estaré eternamente agradecido. Mi padre festejaba los goles como si fuera un familiar de él, mis hijos han festejado sus goles y la alegría que nos ha dado como futbolista. (Su muerte) es lamentable y dolorosa. Y este tipo de noticias y golpes te ayudan, por un lado, a valorar aún más la vida y darte cuenta de lo que es aprovechar el tiempo con la gente que amas.

—¿Recordás cuándo fue la última vez que lo viste o el último contacto que tuviste con él?

—Recuerdo el primero: fue en Ritmo de la noche. Estaba cantando con Marcelo (Tinelli) y llegó Diego con Claudia, que quería escuchar mis canciones en vivo. Después vino a un concierto mío también en Buenos Aires. Nos encontramos en varios oportunidades... una vez coincidimos en La Bombonera en un partido de Boca-Independiente, que es mi equipo de la niñez, y tuvimos una charla muy linda. Tengo un gran recuerdo de Diego: un tipo que siempre tuvo palabras hermosas para mí y para mis hijos. Eso es muy importante.

—Tus hijos dijeron que Diego Maradona fue su primer ídolo después de vos. Y que tu casa estuvo de luto cuando se enteraron de la noticia.

—Y está pasando ahora mismo con (Lionel) Messi, que es de nuestra familia. Si bien somos cercanos, por mi amistad con su papá (Jorge), lo vemos entrar a casa dos veces por semana y lo sentimos como nuestro cuando lo vemos jugando a la pelota. Lo mismo pasa con Diego Maradona, a quien mis hijos mayores -Alejandro y Héctor- vieron en acción, Ricky también, pero a él y a Mau les conté y les hablé de la etapa en la que consiguió títulos. Obviamente también vieron videos. Efectivamente hoy en día podría decirte que, como gran futbolista, Diego Maradona formó parte de todas las familias del planeta tierra.

—¿Qué te motivó a escribirle y dedicarle “Soy feliz”, tema que se convirtió casi en un himno?

—Lo hice en 2010 cuando Argentina iba al Mundial con Diego como director técnico. Después la canción trascendió en el Bailando, pero originalmente la escribí para alentar a la Selección cuando estuvieran en el vestuario, o en el micro viajando a cada partido. Es la selección que yo seguí durante toda mi vida porque nací en Buenos Aires y futbolísticamente hablando soy muy hincha de Argentina. Escribí “Soy feliz” inspirado en esa aventura que tenía la Selección. Me pareció que era una buena idea mandarles una canción que los alegrara. Y fue recibida con mucho cariño.

La foto que eligió Ricardo Montaner para despedir a Diego Maradona a través de sus redes sociales: fue durante un encuentro en La Bombonera

—¿Cómo viviste la pandemia en tu casa? Imagino que habrá sido un año atípico estando tanto tiempo allí y no de gira, como estabas acostumbrado.

—Es la primera vez en mi vida que no he estado de gira. Desde que me conozco, he estado de tour. No soy un artista que hace 10 o 15 conciertos y desaparece por tres años, normalmente actúo durante todo el año en diferentes países. Me ha hecho mucha falta. Cuando empezó la cuarentena veía que mis colegas salían con las transmisiones en vivo a través de las plataformas digitales y yo estaba loco por cantar, pero lo que hice fue utilizar los ocho meses para producir el álbum nuevo. Y, ahora que está por salir la primera canción, quería encender las luces de nuevo. Eso me llena de emoción: saber que de alguna manera nos vamos a reencontrar.

—¿Cómo imaginás el show sin el calor del público?

—Le dije a mi productor: “No sé cómo vas a hacer, pero me tienes que conseguir unos aplausos grabados para sentirme acompañado”. Es muy difícil y muy raro no tener el coro de la gente. En mis conciertos yo suelo poner micrófonos que apuntan al público para poder oír el feedback (devolución). Entonces, va a ser raro no poder escuchar a la gente cantándome a coro, pero por otro lado siento que es algo muy original y que me va a gustar transitar. Estoy muy animado con eso.

—El show se llama “Las canciones que amo”. ¿Cuáles son los temas que más amás?

—Todas las canciones que me identifican las voy a tratar de poner ahí. Tenemos calculadas más de dos horas de show, así que caben unas cuantas... Vamos a ver qué sale, porque hay otro detalle: mis parlamentos. Durante mis shows normalmente yo hablo con el público, improviso con quienes están presentes. Entonces, esos espacios en los que no voy a poder hablar porque no voy a tener con quién, los estoy supliendo con canciones. Voy a cantar más canciones que en los conciertos normales.

Ricardo Montaner presenta su primer show vía streaming

—El recital también se va a emitir en Venezuela, en donde hace 15 años que no vas a tocar. ¿Qué te genera eso?

—Me genera una gran emoción. Volver a conectarme con ellos a través de mi música, porque he estado conectado con el corazón, es maravilloso. Saber que la gente va a poder ver y oír significa mucho para mí. Además, me contaron que ha respondido muy bien la gente cuando lo anunciamos. También compraron entradas desde Israel, Italia, Francia, España, Noruega. Me tiene muy emocionado porque a pesar de la diferencia horaria, lo van a poder ver en vivo y también durante todo el día siguiente.

—Me imagino tu ansiedad por volver a tocar frente al público.

—Estoy ansioso por girar de nuevo.

—Tu familia, a quien preferís llamarla como tu tribu, te pide canciones?

—Para este concierto me piden que cante una para cada uno de ellos. Por un lado, todos están muy entusiasmados por mi show, pero también están tristes porque no pudieron venir por sus diferentes actividades laborales. Creo que voy a tener a alguno de mis hijos mayores, y alguno de mis nietos. Quien sí está conmigo es mi mujer Marlene. Así que no voy a estar tan solo.

Toda la familia Montaner viajó a Disney para celebrar los 30 años de Ricky, el futuro marido de Stefi Roitman (@stefroitman)

—Llevan 30 años juntos con Marlene. ¿Ella sí te pide temas?

—Ninguno, porque sabe que todo el repertorio es para ella. Yo canto todo para ella.

SEGUIR LEYENDO

A los ocho años pidió una guitarra y comenzó a escribir canciones, y ahora se lanza como solista: Sofía Rossi, la promesa de la música

La actriz Maite Zumelzú está embarazada de cuatro meses después de buscar un bebé por 15 años: “Nunca me rendí, iba a seguir intentando hasta los 51”

Tiene 27 años y una historia de amor de película: la actriz argentina de Emily en París

Abandonó arquitectura por la comedia musical y es profesor: Facundo Magrané, el compañero de Cinthia Fernández en el Cantando 2020